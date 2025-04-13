Divisas / CRSR
CRSR: Corsair Gaming Inc
8.51 USD 0.04 (0.47%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CRSR de hoy ha cambiado un 0.47%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 8.30, mientras que el máximo ha alcanzado 8.75.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Corsair Gaming Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
CRSR News
- Corsair Gaming en conferencia de Goldman Sachs: Expansión estratégica e innovación
- Searching For A 'Rare Jewel' IPO Stock? Here's How To Find Them
- Barclays raises Corsair Gaming stock price target to $12 on margin gains
- Corsair Q2 2025 slides: revenue jumps 22.5% on GPU-driven upgrade cycle
- Corsair Gaming, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CRSR)
- Corsair Gaming, Inc. (CRSR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Corsair earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
- Corsair unveils AI workstation targeting developers and engineers
- Elgato launches 4K60 webcam with lens filter support for creators
- Corsair Gaming: Growth By Acquisition - A Strategy Of Diminishing Returns (NASDAQ:CRSR)
- Elgato launches Game Capture 4K S for content creators at $159.99
- Corsair Gaming enters $225 million credit agreement with Bank of America
- Corsair secures $225 million in new credit facilities
- Turtle Beach Stock: Worries Provide A Buying Opportunity (NASDAQ:TBCH)
- Elgato’s Stream Deck Becomes First Zoom Certified Personal Productivity Device
- Corsair at Baird Conference: Strategic Moves in Gaming and AI
- Corsair at TD Cowen Conference: Strategic Growth and Leadership Transition
- Corsair Gaming to Present at Baird’s 2025 Global Consumer, Technology & Services Conference
- Corsair Gaming to Present at Stifel’s 2025 Boston Cross Sector Investor Conference
- Corsair Gaming to Present at TD Cowen’s 53rd Annual Technology, Media & Telecom Conference
- Corsair Dominates at Computex Led by Exciting New Suite of Products Compatible With the Latest GPU Cards From NVIDIA and AMD
- The 1-Minute Market Report April 13, 2025
Rango diario
8.30 8.75
Rango anual
5.64 13.02
- Cierres anteriores
- 8.47
- Open
- 8.47
- Bid
- 8.51
- Ask
- 8.81
- Low
- 8.30
- High
- 8.75
- Volumen
- 2.075 K
- Cambio diario
- 0.47%
- Cambio mensual
- -1.16%
- Cambio a 6 meses
- -3.08%
- Cambio anual
- 23.51%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B