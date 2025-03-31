Währungen / CRSR
CRSR: Corsair Gaming Inc
8.60 USD 0.09 (1.04%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CRSR hat sich für heute um -1.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.57 bis zu einem Hoch von 8.73 gehandelt.
Verfolgen Sie die Corsair Gaming Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
8.57 8.73
Jahresspanne
5.64 13.02
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.69
- Eröffnung
- 8.73
- Bid
- 8.60
- Ask
- 8.90
- Tief
- 8.57
- Hoch
- 8.73
- Volumen
- 45
- Tagesänderung
- -1.04%
- Monatsänderung
- -0.12%
- 6-Monatsänderung
- -2.05%
- Jahresänderung
- 24.82%
