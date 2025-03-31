Devises / CRSR
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CRSR: Corsair Gaming Inc
8.57 USD 0.12 (1.38%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CRSR a changé de -1.38% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 8.46 et à un maximum de 8.73.
Suivez la dynamique Corsair Gaming Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CRSR Nouvelles
- Corsair Gaming à la conférence Goldman Sachs : Expansion stratégique et innovation
- Corsair Gaming at Goldman Sachs Conference: Strategic Expansion and Innovation
- Searching For A 'Rare Jewel' IPO Stock? Here's How To Find Them
- Barclays raises Corsair Gaming stock price target to $12 on margin gains
- Corsair Q2 2025 slides: revenue jumps 22.5% on GPU-driven upgrade cycle
- Corsair Gaming, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CRSR)
- Corsair Gaming, Inc. (CRSR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Corsair earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
- Corsair unveils AI workstation targeting developers and engineers
- Elgato launches 4K60 webcam with lens filter support for creators
- Corsair Gaming: Growth By Acquisition - A Strategy Of Diminishing Returns (NASDAQ:CRSR)
- Elgato launches Game Capture 4K S for content creators at $159.99
- Corsair Gaming enters $225 million credit agreement with Bank of America
- Corsair secures $225 million in new credit facilities
- Turtle Beach Stock: Worries Provide A Buying Opportunity (NASDAQ:TBCH)
- Elgato’s Stream Deck Becomes First Zoom Certified Personal Productivity Device
- Corsair at Baird Conference: Strategic Moves in Gaming and AI
- Corsair at TD Cowen Conference: Strategic Growth and Leadership Transition
- Corsair Gaming to Present at Baird’s 2025 Global Consumer, Technology & Services Conference
- Corsair Gaming to Present at Stifel’s 2025 Boston Cross Sector Investor Conference
- Corsair Gaming to Present at TD Cowen’s 53rd Annual Technology, Media & Telecom Conference
- Corsair Dominates at Computex Led by Exciting New Suite of Products Compatible With the Latest GPU Cards From NVIDIA and AMD
- The 1-Minute Market Report April 13, 2025
- The 1-Minute Market Report March 30, 2025
Range quotidien
8.46 8.73
Range Annuel
5.64 13.02
- Clôture Précédente
- 8.69
- Ouverture
- 8.73
- Bid
- 8.57
- Ask
- 8.87
- Plus Bas
- 8.46
- Plus Haut
- 8.73
- Volume
- 1.668 K
- Changement quotidien
- -1.38%
- Changement Mensuel
- -0.46%
- Changement à 6 Mois
- -2.39%
- Changement Annuel
- 24.38%
20 septembre, samedi