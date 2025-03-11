Валюты / CCCS
CCCS: CCC Intelligent Solutions Holdings Inc
9.56 USD 0.04 (0.42%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CCCS за сегодня изменился на -0.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.49, а максимальная — 9.63.
Следите за динамикой CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
9.49 9.63
Годовой диапазон
8.14 12.88
- Предыдущее закрытие
- 9.60
- Open
- 9.60
- Bid
- 9.56
- Ask
- 9.86
- Low
- 9.49
- High
- 9.63
- Объем
- 5.029 K
- Дневное изменение
- -0.42%
- Месячное изменение
- -1.85%
- 6-месячное изменение
- 6.10%
- Годовое изменение
- -13.48%
