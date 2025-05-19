КотировкиРазделы
BWEN
BWEN: Broadwind Inc

2.20 USD 0.07 (3.29%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BWEN за сегодня изменился на 3.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.12, а максимальная — 2.23.

Следите за динамикой Broadwind Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
2.12 2.23
Годовой диапазон
1.41 3.03
Предыдущее закрытие
2.13
Open
2.14
Bid
2.20
Ask
2.50
Low
2.12
High
2.23
Объем
203
Дневное изменение
3.29%
Месячное изменение
6.80%
6-месячное изменение
50.68%
Годовое изменение
-4.35%
