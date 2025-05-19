Валюты / BWEN
BWEN: Broadwind Inc
2.20 USD 0.07 (3.29%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BWEN за сегодня изменился на 3.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.12, а максимальная — 2.23.
Следите за динамикой Broadwind Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BWEN
- Wall Street Bulls Look Optimistic About Broadwind Energy (BWEN): Should You Buy?
- Broadwind authorizes $3 million share repurchase program
- Broadwind completes sale of Wisconsin industrial fabrication operations
- Broadwind Energy, Inc. (BWEN) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Earnings call transcript: Broadwind Q2 2025 reveals earnings miss, stock tumbles
- Broadwind Q2 2025 slides: revenue grows 7.6% amid profitability challenges
- Broadwind earnings missed by $0.05, revenue topped estimates
- Alta Equipment (ALTG) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Broadwind Energy, Inc. (BWEN) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights
- Wall Street Analysts Think Broadwind Energy (BWEN) Is a Good Investment: Is It?
- Are Industrial Products Stocks Lagging Broadwind Energy (BWEN) This Year?
- Ingersoll Rand (IR) Q2 Earnings Meet Estimates
- Broadwind Energy, Inc. (BWEN) Declines More Than Market: Some Information for Investors
- Why the Market Dipped But Broadwind Energy, Inc. (BWEN) Gained Today
- Fast-paced Momentum Stock Broadwind Energy (BWEN) Is Still Trading at a Bargain
- Broadwind Energy, Inc. (BWEN) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- Should Value Investors Buy Broadwind Energy (BWEN) Stock?
- Broadwind secures $6 million follow-on order for gas turbine components
- Broadwind Energy, Inc. (BWEN) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- Cintas' Q4 Earnings Surpass Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Powell to Boost Automation Portfolio With the Remsdaq Buyout
- Is Broadwind Energy (BWEN) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
- Broadwind Announces Sale of Industrial Fabrication Operations in Manitowoc, Wisconsin
- Broadwind holds annual meeting, details vote results
Дневной диапазон
2.12 2.23
Годовой диапазон
1.41 3.03
- Предыдущее закрытие
- 2.13
- Open
- 2.14
- Bid
- 2.20
- Ask
- 2.50
- Low
- 2.12
- High
- 2.23
- Объем
- 203
- Дневное изменение
- 3.29%
- Месячное изменение
- 6.80%
- 6-месячное изменение
- 50.68%
- Годовое изменение
- -4.35%
