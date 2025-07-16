Währungen / BWEN
BWEN: Broadwind Inc
2.11 USD 0.01 (0.47%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BWEN hat sich für heute um -0.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.08 bis zu einem Hoch von 2.19 gehandelt.
Verfolgen Sie die Broadwind Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
2.08 2.19
Jahresspanne
1.41 3.03
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.12
- Eröffnung
- 2.12
- Bid
- 2.11
- Ask
- 2.41
- Tief
- 2.08
- Hoch
- 2.19
- Volumen
- 179
- Tagesänderung
- -0.47%
- Monatsänderung
- 2.43%
- 6-Monatsänderung
- 44.52%
- Jahresänderung
- -8.26%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K