Dövizler / BWEN
BWEN: Broadwind Inc
2.09 USD 0.03 (1.42%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BWEN fiyatı bugün -1.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.08 ve Yüksek fiyatı olarak 2.19 aralığında işlem gördü.
Broadwind Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BWEN haberleri
- Broadwind Energy, Inc. (BWEN) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- Wall Street Bulls Look Optimistic About Broadwind Energy (BWEN): Should You Buy?
- Broadwind authorizes $3 million share repurchase program
- Broadwind completes sale of Wisconsin industrial fabrication operations
- Broadwind Energy, Inc. (BWEN) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Earnings call transcript: Broadwind Q2 2025 reveals earnings miss, stock tumbles
- Broadwind Q2 2025 slides: revenue grows 7.6% amid profitability challenges
- Broadwind earnings missed by $0.05, revenue topped estimates
- Alta Equipment (ALTG) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Broadwind Energy, Inc. (BWEN) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights
- Wall Street Analysts Think Broadwind Energy (BWEN) Is a Good Investment: Is It?
- Are Industrial Products Stocks Lagging Broadwind Energy (BWEN) This Year?
- Ingersoll Rand (IR) Q2 Earnings Meet Estimates
- Broadwind Energy, Inc. (BWEN) Declines More Than Market: Some Information for Investors
- Why the Market Dipped But Broadwind Energy, Inc. (BWEN) Gained Today
- Fast-paced Momentum Stock Broadwind Energy (BWEN) Is Still Trading at a Bargain
- Broadwind Energy, Inc. (BWEN) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- Should Value Investors Buy Broadwind Energy (BWEN) Stock?
- Broadwind secures $6 million follow-on order for gas turbine components
- Broadwind Energy, Inc. (BWEN) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- Cintas' Q4 Earnings Surpass Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Powell to Boost Automation Portfolio With the Remsdaq Buyout
- Is Broadwind Energy (BWEN) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
- Broadwind Announces Sale of Industrial Fabrication Operations in Manitowoc, Wisconsin
Günlük aralık
2.08 2.19
Yıllık aralık
1.41 3.03
- Önceki kapanış
- 2.12
- Açılış
- 2.12
- Satış
- 2.09
- Alış
- 2.39
- Düşük
- 2.08
- Yüksek
- 2.19
- Hacim
- 376
- Günlük değişim
- -1.42%
- Aylık değişim
- 1.46%
- 6 aylık değişim
- 43.15%
- Yıllık değişim
- -9.13%
21 Eylül, Pazar