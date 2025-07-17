Валюты / BTM
BTM: Bitcoin Depot Inc - Class A
3.91 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BTM за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.80, а максимальная — 3.91.
Следите за динамикой Bitcoin Depot Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BTM
Дневной диапазон
3.80 3.91
Годовой диапазон
0.93 6.88
- Предыдущее закрытие
- 3.91
- Open
- 3.90
- Bid
- 3.91
- Ask
- 4.21
- Low
- 3.80
- High
- 3.91
- Объем
- 606
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 8.61%
- 6-месячное изменение
- 160.67%
- Годовое изменение
- 145.91%
