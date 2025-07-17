Divisas / BTM
BTM: Bitcoin Depot Inc - Class A
3.91 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BTM de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.88, mientras que el máximo ha alcanzado 4.08.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Bitcoin Depot Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
3.88 4.08
Rango anual
0.93 6.88
- Cierres anteriores
- 3.91
- Open
- 3.91
- Bid
- 3.91
- Ask
- 4.21
- Low
- 3.88
- High
- 4.08
- Volumen
- 1.298 K
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 8.61%
- Cambio a 6 meses
- 160.67%
- Cambio anual
- 145.91%
