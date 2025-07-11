Valute / BTM
BTM: Bitcoin Depot Inc - Class A
3.66 USD 0.26 (6.63%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BTM ha avuto una variazione del -6.63% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.66 e ad un massimo di 3.95.
Segui le dinamiche di Bitcoin Depot Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
3.66 3.95
Intervallo Annuale
0.93 6.88
- Chiusura Precedente
- 3.92
- Apertura
- 3.92
- Bid
- 3.66
- Ask
- 3.96
- Minimo
- 3.66
- Massimo
- 3.95
- Volume
- 986
- Variazione giornaliera
- -6.63%
- Variazione Mensile
- 1.67%
- Variazione Semestrale
- 144.00%
- Variazione Annuale
- 130.19%
21 settembre, domenica