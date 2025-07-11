QuotazioniSezioni
BTM
BTM: Bitcoin Depot Inc - Class A

3.66 USD 0.26 (6.63%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BTM ha avuto una variazione del -6.63% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.66 e ad un massimo di 3.95.

Segui le dinamiche di Bitcoin Depot Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.66 3.95
Intervallo Annuale
0.93 6.88
Chiusura Precedente
3.92
Apertura
3.92
Bid
3.66
Ask
3.96
Minimo
3.66
Massimo
3.95
Volume
986
Variazione giornaliera
-6.63%
Variazione Mensile
1.67%
Variazione Semestrale
144.00%
Variazione Annuale
130.19%
21 settembre, domenica