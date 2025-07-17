Währungen / BTM
BTM: Bitcoin Depot Inc - Class A
3.92 USD 0.01 (0.26%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BTM hat sich für heute um 0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.84 bis zu einem Hoch von 3.98 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bitcoin Depot Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BTM News
Tagesspanne
3.84 3.98
Jahresspanne
0.93 6.88
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.91
- Eröffnung
- 3.95
- Bid
- 3.92
- Ask
- 4.22
- Tief
- 3.84
- Hoch
- 3.98
- Volumen
- 997
- Tagesänderung
- 0.26%
- Monatsänderung
- 8.89%
- 6-Monatsänderung
- 161.33%
- Jahresänderung
- 146.54%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K