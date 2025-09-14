Валюты / ASIA
ASIA: Matthews International Funds Matthews Pacific Tiger Active ETF
33.08 USD 0.16 (0.49%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ASIA за сегодня изменился на 0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.04, а максимальная — 33.12.
Следите за динамикой Matthews International Funds Matthews Pacific Tiger Active ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
33.04 33.12
Годовой диапазон
22.96 33.12
- Предыдущее закрытие
- 32.92
- Open
- 33.12
- Bid
- 33.08
- Ask
- 33.38
- Low
- 33.04
- High
- 33.12
- Объем
- 19
- Дневное изменение
- 0.49%
- Месячное изменение
- 7.12%
- 6-месячное изменение
- 26.60%
- Годовое изменение
- 16.48%
