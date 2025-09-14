КотировкиРазделы
ASIA: Matthews International Funds Matthews Pacific Tiger Active ETF

33.08 USD 0.16 (0.49%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ASIA за сегодня изменился на 0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.04, а максимальная — 33.12.

Следите за динамикой Matthews International Funds Matthews Pacific Tiger Active ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
33.04 33.12
Годовой диапазон
22.96 33.12
Предыдущее закрытие
32.92
Open
33.12
Bid
33.08
Ask
33.38
Low
33.04
High
33.12
Объем
19
Дневное изменение
0.49%
Месячное изменение
7.12%
6-месячное изменение
26.60%
Годовое изменение
16.48%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.