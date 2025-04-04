Валюты / AMS
AMS: American Shared Hospital Services
2.40 USD 0.02 (0.83%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AMS за сегодня изменился на -0.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.40, а максимальная — 2.48.
Следите за динамикой American Shared Hospital Services. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AMS
- Earnings call transcript: American Shared Hospital Srvcs misses Q2 2025 forecasts
- ams OSRAM stock rises after selling lamp business to Ushio for €114m
- ams OSRAM places €500m notes, reports in-line Q2 results
- Strong Q2 order trends prompt Jefferies upgrades across European semis
- VERSES ® Signs Soothsayer Analytics As First Genius™ Reseller and Fortune 500 Integrator
- VERSES Announces Conversion of Analog to Genius Enterprise after successful UAE Pilot
- VERSES ® Digital Brain Featured in WIRED and Popular Mechanics
- VERSES Names Renowned AI and Public Sector Leader Dr. David Bray to Chair Strategic Advisory Council
- VERSES ® Announces Major Global Investment Firm Upgrades to Genius™ Enterprise Based on Early Project Success
- AMS stock touches 52-week low at $2.5 amid market challenges
- Earnings call transcript: American Shared Hospital Services faces Q1 2025 loss
- American Shared Hospital Services Reports First Quarter 2025 Financial Results
- American Shared Hospital Services (AMS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
2.40 2.48
Годовой диапазон
2.29 3.59
- Предыдущее закрытие
- 2.42
- Open
- 2.42
- Bid
- 2.40
- Ask
- 2.70
- Low
- 2.40
- High
- 2.48
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -0.83%
- Месячное изменение
- -2.83%
- 6-месячное изменение
- -16.38%
- Годовое изменение
- -20.53%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.