AMS: American Shared Hospital Services
2.45 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AMS ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.40 e ad un massimo di 2.56.
Segui le dinamiche di American Shared Hospital Services. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.40 2.56
Intervallo Annuale
2.29 3.59
- Chiusura Precedente
- 2.45
- Apertura
- 2.56
- Bid
- 2.45
- Ask
- 2.75
- Minimo
- 2.40
- Massimo
- 2.56
- Volume
- 46
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- -0.81%
- Variazione Semestrale
- -14.63%
- Variazione Annuale
- -18.87%
21 settembre, domenica