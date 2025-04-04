货币 / AMS
AMS: American Shared Hospital Services
2.55 USD 0.15 (6.25%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AMS汇率已更改6.25%。当日，交易品种以低点2.40和高点2.57进行交易。
关注American Shared Hospital Services动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AMS新闻
- Earnings call transcript: American Shared Hospital Srvcs misses Q2 2025 forecasts
- ams OSRAM stock rises after selling lamp business to Ushio for €114m
- ams OSRAM places €500m notes, reports in-line Q2 results
- Strong Q2 order trends prompt Jefferies upgrades across European semis
- AMS stock touches 52-week low at $2.5 amid market challenges
- Earnings call transcript: American Shared Hospital Services faces Q1 2025 loss
- American Shared Hospital Services Reports First Quarter 2025 Financial Results
- American Shared Hospital Services (AMS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
2.40 2.57
年范围
2.29 3.59
- 前一天收盘价
- 2.40
- 开盘价
- 2.47
- 卖价
- 2.55
- 买价
- 2.85
- 最低价
- 2.40
- 最高价
- 2.57
- 交易量
- 25
- 日变化
- 6.25%
- 月变化
- 3.24%
- 6个月变化
- -11.15%
- 年变化
- -15.56%
