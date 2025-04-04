Währungen / AMS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AMS: American Shared Hospital Services
2.45 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AMS hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.40 bis zu einem Hoch von 2.56 gehandelt.
Verfolgen Sie die American Shared Hospital Services-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AMS News
- ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: EuroStoxx steigt dank Rückenwind aus den USA
- Earnings call transcript: American Shared Hospital Srvcs misses Q2 2025 forecasts
- ams OSRAM stock rises after selling lamp business to Ushio for €114m
- ams OSRAM places €500m notes, reports in-line Q2 results
- Strong Q2 order trends prompt Jefferies upgrades across European semis
- VERSES ® Signs Soothsayer Analytics As First Genius™ Reseller and Fortune 500 Integrator
- VERSES Announces Conversion of Analog to Genius Enterprise after successful UAE Pilot
- VERSES ® Digital Brain Featured in WIRED and Popular Mechanics
- VERSES Names Renowned AI and Public Sector Leader Dr. David Bray to Chair Strategic Advisory Council
- VERSES ® Announces Major Global Investment Firm Upgrades to Genius™ Enterprise Based on Early Project Success
- AMS stock touches 52-week low at $2.5 amid market challenges
- Earnings call transcript: American Shared Hospital Services faces Q1 2025 loss
- American Shared Hospital Services Reports First Quarter 2025 Financial Results
- American Shared Hospital Services (AMS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
2.40 2.56
Jahresspanne
2.29 3.59
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.45
- Eröffnung
- 2.56
- Bid
- 2.45
- Ask
- 2.75
- Tief
- 2.40
- Hoch
- 2.56
- Volumen
- 46
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -0.81%
- 6-Monatsänderung
- -14.63%
- Jahresänderung
- -18.87%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K