Moedas / AMS
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
AMS: American Shared Hospital Services
2.45 USD 0.10 (3.92%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AMS para hoje mudou para -3.92%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.43 e o mais alto foi 2.50.
Veja a dinâmica do par de moedas American Shared Hospital Services. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AMS Notícias
- Earnings call transcript: American Shared Hospital Srvcs misses Q2 2025 forecasts
- ams OSRAM stock rises after selling lamp business to Ushio for €114m
- ams OSRAM places €500m notes, reports in-line Q2 results
- Strong Q2 order trends prompt Jefferies upgrades across European semis
- VERSES ® Signs Soothsayer Analytics As First Genius™ Reseller and Fortune 500 Integrator
- VERSES Announces Conversion of Analog to Genius Enterprise after successful UAE Pilot
- VERSES ® Digital Brain Featured in WIRED and Popular Mechanics
- VERSES Names Renowned AI and Public Sector Leader Dr. David Bray to Chair Strategic Advisory Council
- VERSES ® Announces Major Global Investment Firm Upgrades to Genius™ Enterprise Based on Early Project Success
- AMS stock touches 52-week low at $2.5 amid market challenges
- Earnings call transcript: American Shared Hospital Services faces Q1 2025 loss
- American Shared Hospital Services Reports First Quarter 2025 Financial Results
- American Shared Hospital Services (AMS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
2.43 2.50
Faixa anual
2.29 3.59
- Fechamento anterior
- 2.55
- Open
- 2.50
- Bid
- 2.45
- Ask
- 2.75
- Low
- 2.43
- High
- 2.50
- Volume
- 11
- Mudança diária
- -3.92%
- Mudança mensal
- -0.81%
- Mudança de 6 meses
- -14.63%
- Mudança anual
- -18.87%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh