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Mihai Ardelean

XFX

Mihai Ardelean
Mihai Ardelean

Mihai Ardelean

0 отзывов
Надежность
202 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2022 601%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
8 094
Прибыльных трейдов:
5 309 (65.59%)
Убыточных трейдов:
2 785 (34.41%)
Лучший трейд:
2 269.93 EUR
Худший трейд:
-1 393.68 EUR
Общая прибыль:
96 154.60 EUR (1 687 267 pips)
Общий убыток:
-79 295.49 EUR (1 618 491 pips)
Макс. серия выигрышей:
57 (157.74 EUR)
Макс. прибыль в серии:
3 507.13 EUR (5)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
89.62%
Макс. загрузка депозита:
131.60%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.73
Длинных трейдов:
3 613 (44.64%)
Коротких трейдов:
4 481 (55.36%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
2.08 EUR
Средняя прибыль:
18.11 EUR
Средний убыток:
-28.47 EUR
Макс. серия проигрышей:
35 (-181.53 EUR)
Макс. убыток в серии:
-4 639.03 EUR (15)
Прирост в месяц:
13.35%
Годовой прогноз:
162.02%
Алготрейдинг:
33%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
66.85 EUR
Максимальная:
9 725.10 EUR (64.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
49.60% (9 727.53 EUR)
По эквити:
60.71% (11 905.71 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 1464
SP500 1224
NDX 1064
AUDUSD 808
USDCAD 746
GBPUSD 744
NZDUSD 678
USDJPY 453
WS30 204
XAUUSD 162
SPX500 151
AUDJPY 76
XAGUSD 67
EURJPY 48
CADJPY 48
GBPJPY 41
NZDJPY 38
EURCAD 19
XTIUSD 10
NI225 9
CHFJPY 8
EURAUD 6
TSLA 5
FRC 5
AUDCAD 5
USDCHF 3
XNGUSD 2
EURNZD 2
NVDA 1
AAPL 1
NDAQ 1
USDSEK 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 960
SP500 12K
NDX 4.7K
AUDUSD 714
USDCAD 150
GBPUSD 914
NZDUSD 449
USDJPY 270
WS30 441
XAUUSD -731
SPX500 548
AUDJPY 120
XAGUSD -1.7K
EURJPY 110
CADJPY 73
GBPJPY 121
NZDJPY 57
EURCAD -21
XTIUSD 76
NI225 -125
CHFJPY 13
EURAUD 3
TSLA -5
FRC -43
AUDCAD 8
USDCHF 7
XNGUSD 3
EURNZD -5
NVDA 13
AAPL 1
NDAQ 0
USDSEK -2
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 56K
SP500 7.2K
NDX 19K
AUDUSD 31K
USDCAD 18K
GBPUSD 44K
NZDUSD 9.2K
USDJPY 10K
WS30 4.4K
XAUUSD -137K
SPX500 4.6K
AUDJPY 12K
XAGUSD -35K
EURJPY 10K
CADJPY 6.5K
GBPJPY 9.5K
NZDJPY 5.9K
EURCAD -2.6K
XTIUSD 969
NI225 -1.9K
CHFJPY 404
EURAUD 154
TSLA -508
FRC -4.1K
AUDCAD 25
USDCHF 465
XNGUSD 1
EURNZD -386
NVDA 1.3K
AAPL 120
NDAQ -4
USDSEK -629
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 269.93 EUR
Худший трейд: -1 394 EUR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +157.74 EUR
Макс. убыток в серии: -181.53 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

OneRoyal-Server
0.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 10
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
CapitalPointTrading-MT5-4
0.23 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
0.25 × 8
Darwinex-Live
0.31 × 3824
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 453
Pepperstone-MT5-Live01
1.19 × 186
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
FPMarketsLLC-Live
1.50 × 46
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.13 × 8
EBCFinancialGroupKY-Live01
2.67 × 9
VantageFXInternational-Live
2.76 × 41
Ava-Real 1-MT5
2.86 × 7
TickmillUK-Live
3.00 × 8
еще 27...
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Стратегия включает в себя 3 типа позиций, краткосрочный скальпинг, свинг-сделки, а также долгосрочные сделки, проводимые для кэрри или по другим фундаментальным и техническим причинам. Пожалуйста, отрегулируйте размер позиции соответственно. Основные используемые пары: EURU, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, а также некоторые пары JPY. Сохранение капитала, как правило, является основным направлением, поскольку 90% сделок имеют стоп-лосс.

Strategiya vklyuchayet v sebya 3 tipa pozitsiy, kratkosrochnyy skal'ping, sving-sdelki, a takzhe dolgosrochnyye sdelki, provodimyye dlya kerri ili po drugim fundamental'nym i tekhnicheskim prichinam. Pozhaluysta, otreguliruyte razmer pozitsii sootvetstvenno. Osnovnyye ispol'zuyemyye pary: EURU, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, a takzhe nekotoryye pary JPY. Sokhraneniye kapitala, kak pravilo, yavlyayetsya osnovnym napravleniyem, poskol'ku 90% sdelok imeyut stop-loss.



Нет отзывов
2026.06.11 18:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.11 13:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.10 15:23
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2026.06.10 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.10 02:15
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.10 00:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.09 23:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.09 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.09 16:09
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2026.06.08 14:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.08 11:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.08 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.05 19:03
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.06.05 18:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.05 15:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.05 15:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.05 14:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.21 04:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.01 12:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.31 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
XFX
30 USD в месяц
601%
0
0
USD
23K
EUR
202
33%
8 094
65%
90%
1.21
2.08
EUR
61%
1:200
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