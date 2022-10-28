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Всего трейдов:
8 094
Прибыльных трейдов:
5 309 (65.59%)
Убыточных трейдов:
2 785 (34.41%)
Лучший трейд:
2 269.93 EUR
Худший трейд:
-1 393.68 EUR
Общая прибыль:
96 154.60 EUR (1 687 267 pips)
Общий убыток:
-79 295.49 EUR (1 618 491 pips)
Макс. серия выигрышей:
57 (157.74 EUR)
Макс. прибыль в серии:
3 507.13 EUR (5)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
89.62%
Макс. загрузка депозита:
131.60%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.73
Длинных трейдов:
3 613 (44.64%)
Коротких трейдов:
4 481 (55.36%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
2.08 EUR
Средняя прибыль:
18.11 EUR
Средний убыток:
-28.47 EUR
Макс. серия проигрышей:
35 (-181.53 EUR)
Макс. убыток в серии:
-4 639.03 EUR (15)
Прирост в месяц:
13.35%
Годовой прогноз:
162.02%
Алготрейдинг:
33%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
66.85 EUR
Максимальная:
9 725.10 EUR (64.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
49.60% (9 727.53 EUR)
По эквити:
60.71% (11 905.71 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1464
|SP500
|1224
|NDX
|1064
|AUDUSD
|808
|USDCAD
|746
|GBPUSD
|744
|NZDUSD
|678
|USDJPY
|453
|WS30
|204
|XAUUSD
|162
|SPX500
|151
|AUDJPY
|76
|XAGUSD
|67
|EURJPY
|48
|CADJPY
|48
|GBPJPY
|41
|NZDJPY
|38
|EURCAD
|19
|XTIUSD
|10
|NI225
|9
|CHFJPY
|8
|EURAUD
|6
|TSLA
|5
|FRC
|5
|AUDCAD
|5
|USDCHF
|3
|XNGUSD
|2
|EURNZD
|2
|NVDA
|1
|AAPL
|1
|NDAQ
|1
|USDSEK
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|960
|SP500
|12K
|NDX
|4.7K
|AUDUSD
|714
|USDCAD
|150
|GBPUSD
|914
|NZDUSD
|449
|USDJPY
|270
|WS30
|441
|XAUUSD
|-731
|SPX500
|548
|AUDJPY
|120
|XAGUSD
|-1.7K
|EURJPY
|110
|CADJPY
|73
|GBPJPY
|121
|NZDJPY
|57
|EURCAD
|-21
|XTIUSD
|76
|NI225
|-125
|CHFJPY
|13
|EURAUD
|3
|TSLA
|-5
|FRC
|-43
|AUDCAD
|8
|USDCHF
|7
|XNGUSD
|3
|EURNZD
|-5
|NVDA
|13
|AAPL
|1
|NDAQ
|0
|USDSEK
|-2
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|56K
|SP500
|7.2K
|NDX
|19K
|AUDUSD
|31K
|USDCAD
|18K
|GBPUSD
|44K
|NZDUSD
|9.2K
|USDJPY
|10K
|WS30
|4.4K
|XAUUSD
|-137K
|SPX500
|4.6K
|AUDJPY
|12K
|XAGUSD
|-35K
|EURJPY
|10K
|CADJPY
|6.5K
|GBPJPY
|9.5K
|NZDJPY
|5.9K
|EURCAD
|-2.6K
|XTIUSD
|969
|NI225
|-1.9K
|CHFJPY
|404
|EURAUD
|154
|TSLA
|-508
|FRC
|-4.1K
|AUDCAD
|25
|USDCHF
|465
|XNGUSD
|1
|EURNZD
|-386
|NVDA
|1.3K
|AAPL
|120
|NDAQ
|-4
|USDSEK
|-629
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 269.93 EUR
Худший трейд: -1 394 EUR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +157.74 EUR
Макс. убыток в серии: -181.53 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 10
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.18 × 39
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.25 × 8
|
Darwinex-Live
|0.31 × 3824
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 453
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.19 × 186
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.33 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|1.50 × 46
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.13 × 8
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|2.67 × 9
|
VantageFXInternational-Live
|2.76 × 41
|
Ava-Real 1-MT5
|2.86 × 7
|
TickmillUK-Live
|3.00 × 8
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Стратегия включает в себя 3 типа позиций, краткосрочный скальпинг, свинг-сделки, а также долгосрочные сделки, проводимые для кэрри или по другим фундаментальным и техническим причинам. Пожалуйста, отрегулируйте размер позиции соответственно. Основные используемые пары: EURU, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, а также некоторые пары JPY. Сохранение капитала, как правило, является основным направлением, поскольку 90% сделок имеют стоп-лосс.
Strategiya vklyuchayet v sebya 3 tipa pozitsiy, kratkosrochnyy skal'ping, sving-sdelki, a takzhe dolgosrochnyye sdelki, provodimyye dlya kerri ili po drugim fundamental'nym i tekhnicheskim prichinam. Pozhaluysta, otreguliruyte razmer pozitsii sootvetstvenno. Osnovnyye ispol'zuyemyye pary: EURU, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, a takzhe nekotoryye pary JPY. Sokhraneniye kapitala, kak pravilo, yavlyayetsya osnovnym napravleniyem, poskol'ku 90% sdelok imeyut stop-loss.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
601%
0
0
USD
USD
23K
EUR
EUR
202
33%
8 094
65%
90%
1.21
2.08
EUR
EUR
61%
1:200