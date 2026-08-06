Forex Trade Manager by Ergotick MT5
- Утилиты
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Adam Mieczyslaw DetmanI am a software developer (MQL5, C++, Python) and an active trader specializing in automated trading. I design and build low-latency tools featuring precise risk management modules and intuitive GUIs. Built by a trader for traders, my software is optimized for ergonomics and real market usability.
- Версия: 4.10
- Обновлено: 10 августа 2026
- Активации: 10
Торговый ассистент на графике и панель управления рисками
Полнофункциональная утилита на графике с многорежимными SL и TP (ATR, R:R, пункты, валюта счета), живой аналитикой и экономическим календарем
Ergotick Trade Manager — это профессиональная торговая панель «все в одном», разработанная для дискреционных трейдеров, участников проп-челленджей и скальперов. Она сочетает в себе мгновенный автоматический расчет размера лота, многорежимную настройку Stop Loss и Take Profit, продвинутое управление корзиной ордеров (baskets), живую статистику счета и интегрированный календарь экономических новостей в едином лаконичном интерфейсе MetaTrader 5.
Забудьте о ручном расчете объема позиции: определяйте размер лота автоматически за миллисекунды, мгновенно совершайте сделки с контролем рисков и защищайте свой капитал с помощью встроенного лимита дневных потерь.
Ключевые особенности
1. Интерактивный визуальный инструмент и автокалькулятор лота
- Настройка перетаскиванием (Drag & Drop) на графике: Размещайте линии входа, Stop Loss (SL), Take Profit (TP), безубытка (BE), TP1 и TP2 прямо на графике до открытия сделки.
- Автоматический калькулятор лота: Мгновенно рассчитывает точный объем сделки на основе % риска от баланса счета или фиксированного риска в долларах ($), либо введите фиксированный лот для авторасчета вашего риска в валюте.
- Встроенный калькулятор риска и расчет по ATR: Автоматически рассчитывайте расстояние SL, риск и объем позиции на основе коэффициентов индикатора Average True Range (ATR).
- Динамическое соотношение риска и прибыли (R:R): Отображение соотношения R:R в реальном времени с автоматическим пересчетом Take Profit и размера лота.
2. Продвинутая корзина (Basket) и сетка (Grid) для MT5
- Корзина в валюте счета: Задавайте цели по прибыли или ограничению потерь на основе общего текущего плавающего профита ваших открытых сделок.
- Визуальная линия корзины: Отображает точный уровень цены на графике, при достижении которого сработает цель по прибыли или ограничению потерь.
- Защита от конфликта направлений: Предотвращает случайное открытие сделок в противоположном направлении при активной корзине.
- Интерактивный конструктор сеток: Создавайте индивидуальные сетки лимитных ордеров (Buy/Sell Limit) для торговли на откатах прямо на графике с помощью визуального инструмента настройки.
3. Автоматическое управление уровнями и исполнение в один клик
- Автоматический безубыток (Auto BE): Автоматически переносит Stop Loss на цену входа, как только цена достигает заданного вами уровня BE.
- Многоэтапный Take Profit (TP1 / TP2): Автоматически выполняет частичные закрытия на разных уровнях (например, закрытие 50% объема лота на уровне TP1 и 50% от остатка на уровне TP2).
- Кнопки действий в один клик:
Закрыть все | Закрыть 50% | Закрыть прибыльные | Закрыть убыточные
Безубыток для всех | Отменить отложенные | Отменить лимитные / стоповые
4. Панель мониторинга счета и аналитики сделок в реальном времени
Независимая плавающая панель аналитики сделок, предоставляющая статистические данные профессионального уровня:
- Обзор KPI: Чистая прибыль, процент прибыльных сделок (% Win Rate), профит-фактор (PF) и максимальная просадка (DD %) в реальном времени.
- Периодическая эффективность: Детализация показателей по дневной, еженедельной, ежемесячной и ежегодной статистике в интерактивных таблицах из 7 строк.
- Глубокая торговая аналитика: Среднее соотношение прибыли и убытков, соотношение риска и прибыли, математическое ожидание сделки, серии последовательных выигрышей/проигрышей, средняя продолжительность сделки, количество сделок в день и коэффициент Шарпа.
- Фильтр по символу: Переключайтесь между текущим символом и ВСЕМИ сделками на счете в один клик.
5. Наложение экономического календаря на график
- Интегрированная лента новостей: Отображает важные и умеренно важные экономические новости прямо на графике цен, используя встроенный календарь MQL5.
- Визуальные маркеры событий: Вертикальные линии времени, значки валют, обратный отсчет времени и индикаторы важности события.
- Автоматический фильтр валют: Автоматически фильтрует новости, отображая только те, которые соответствуют базовой и котируемой валюте символа на текущем графике.
6. Защита для проп-трейдеров и безопасность счета
- Дневной лимит потерь (%): Автоматически блокирует торговлю и закрывает все активные позиции / отложенные ордера при достижении заданного вами порога дневной просадки.
- Постоянное отслеживание сделок: Обеспечивает непрерывность управления, автоматически сохраняя уровни сделок и привязку к корзинам даже после частичного закрытия или перезапуска платформы.
7. Мгновенные двойные темы и синхронизация графика
- Переключение тем в один клик: Легко переключайтесь между темной и светлой темой оформления одним кликом.
- Синхронизация графика в реальном времени (Опционально): Автоматически настраивает цвета панелей интерфейса и стандартных элементов графика MT5 (свечи, фон, сетка, объем, линии Bid/Ask). Установите значение false в параметрах, если хотите использовать и настраивать свои собственные шаблоны графиков и цветовые схемы.
- Горячие клавиши:
- 1 — Включить/выключить визуальный инструмент (режим линий)
- 2 — Исполнить настроенную сделку
- N — Включить/выключить отображение экономических новостей
- S — Включить/выключить панель статистики
Входные параметры
- Magic Number — Уникальный идентификатор для отслеживания позиций (По умолчанию: 20260619; установите значение 0 для всех сделок, открываемых вручную).
- TP1 Close % (от начального лота) — Процент от первоначального объема лота, который будет автоматически закрыт на уровне TP1 (По умолчанию: 50.0%).
- TP2 Close % (от оставшегося лота) — Процент от оставшегося объема лота, который будет автоматически закрыт на уровне TP2 (По умолчанию: 50.0%).
- Apply EA Color Theme to MT5 Chart — Автоматически синхронизировать цвета графика MT5 (свечи, фон, сетка) с темной/светлой темой советника (По умолчанию: true). Установите значение false, если вы предпочитаете использовать свои собственные цвета, шаблоны или цветовые схемы для графиков.
Почему стоит выбрать Ergotick Trade Manager?
- Автоматический калькулятор лота: Забудьте о трате времени на ручной расчет объемов сделок.
- Панель анализа эффективности сделок: Отслеживайте долю прибыльных сделок, профит-фактор, просадку и глубокие торговые показатели в реальном времени с помощью независимой плавающей панели.
- Молниеносный менеджер сделок для MT5: Исполняйте сложные ордера с жестким контролем рисков за миллисекунды.
- Идеально для прохождения проп-челленджей: Исключите риск нарушения правил дневного лимита потерь или максимальной просадки.
- Универсальное решение: Заменяет собой сторонние калькуляторы лота, инструменты анализа сделок и индикаторы новостей одним оптимизированным MT5 Trade Manager.
- Оптимизированная архитектура кода: Разработан для обеспечения максимальной скорости выполнения при минимальной нагрузке на процессор и полном отсутствии задержек на графике.