Forex Trade Manager by Ergotick MT5

Торговый ассистент на графике и панель управления рисками

Полнофункциональная утилита на графике с многорежимными SL и TP (ATR, R:R, пункты, валюта счета), живой аналитикой и экономическим календарем

Ergotick Trade Manager — это профессиональная торговая панель «все в одном», разработанная для дискреционных трейдеров, участников проп-челленджей и скальперов. Она сочетает в себе мгновенный автоматический расчет размера лота, многорежимную настройку Stop Loss и Take Profit, продвинутое управление корзиной ордеров (baskets), живую статистику счета и интегрированный календарь экономических новостей в едином лаконичном интерфейсе MetaTrader 5.

Забудьте о ручном расчете объема позиции: определяйте размер лота автоматически за миллисекунды, мгновенно совершайте сделки с контролем рисков и защищайте свой капитал с помощью встроенного лимита дневных потерь.

Ключевые особенности

1. Интерактивный визуальный инструмент и автокалькулятор лота

Настройка перетаскиванием (Drag & Drop) на графике: Размещайте линии входа, Stop Loss (SL), Take Profit (TP), безубытка (BE), TP1 и TP2 прямо на графике до открытия сделки.

Размещайте линии входа, Stop Loss (SL), Take Profit (TP), безубытка (BE), TP1 и TP2 прямо на графике до открытия сделки. Автоматический калькулятор лота: Мгновенно рассчитывает точный объем сделки на основе % риска от баланса счета или фиксированного риска в долларах ($) , либо введите фиксированный лот для авторасчета вашего риска в валюте.

Мгновенно рассчитывает точный объем сделки на основе или , либо введите для авторасчета вашего риска в валюте. Встроенный калькулятор риска и расчет по ATR: Автоматически рассчитывайте расстояние SL, риск и объем позиции на основе коэффициентов индикатора Average True Range (ATR).

Автоматически рассчитывайте расстояние SL, риск и объем позиции на основе коэффициентов индикатора Average True Range (ATR). Динамическое соотношение риска и прибыли (R:R): Отображение соотношения R:R в реальном времени с автоматическим пересчетом Take Profit и размера лота.

2. Продвинутая корзина (Basket) и сетка (Grid) для MT5

Корзина в валюте счета: Задавайте цели по прибыли или ограничению потерь на основе общего текущего плавающего профита ваших открытых сделок.

Задавайте цели по прибыли или ограничению потерь на основе общего текущего плавающего профита ваших открытых сделок. Визуальная линия корзины: Отображает точный уровень цены на графике, при достижении которого сработает цель по прибыли или ограничению потерь.

Отображает точный уровень цены на графике, при достижении которого сработает цель по прибыли или ограничению потерь. Защита от конфликта направлений: Предотвращает случайное открытие сделок в противоположном направлении при активной корзине.

Предотвращает случайное открытие сделок в противоположном направлении при активной корзине. Интерактивный конструктор сеток: Создавайте индивидуальные сетки лимитных ордеров (Buy/Sell Limit) для торговли на откатах прямо на графике с помощью визуального инструмента настройки.

3. Автоматическое управление уровнями и исполнение в один клик

Автоматический безубыток (Auto BE): Автоматически переносит Stop Loss на цену входа, как только цена достигает заданного вами уровня BE.

Автоматически переносит Stop Loss на цену входа, как только цена достигает заданного вами уровня BE. Многоэтапный Take Profit (TP1 / TP2): Автоматически выполняет частичные закрытия на разных уровнях (например, закрытие 50% объема лота на уровне TP1 и 50% от остатка на уровне TP2).

Автоматически выполняет частичные закрытия на разных уровнях (например, закрытие 50% объема лота на уровне TP1 и 50% от остатка на уровне TP2). Кнопки действий в один клик:

Закрыть все | Закрыть 50% | Закрыть прибыльные | Закрыть убыточные

Безубыток для всех | Отменить отложенные | Отменить лимитные / стоповые

4. Панель мониторинга счета и аналитики сделок в реальном времени

Независимая плавающая панель аналитики сделок, предоставляющая статистические данные профессионального уровня:

Обзор KPI: Чистая прибыль, процент прибыльных сделок (% Win Rate), профит-фактор (PF) и максимальная просадка (DD %) в реальном времени.

Чистая прибыль, процент прибыльных сделок (% Win Rate), профит-фактор (PF) и максимальная просадка (DD %) в реальном времени. Периодическая эффективность: Детализация показателей по дневной, еженедельной, ежемесячной и ежегодной статистике в интерактивных таблицах из 7 строк.

Детализация показателей по дневной, еженедельной, ежемесячной и ежегодной статистике в интерактивных таблицах из 7 строк. Глубокая торговая аналитика: Среднее соотношение прибыли и убытков, соотношение риска и прибыли, математическое ожидание сделки, серии последовательных выигрышей/проигрышей, средняя продолжительность сделки, количество сделок в день и коэффициент Шарпа.

Среднее соотношение прибыли и убытков, соотношение риска и прибыли, математическое ожидание сделки, серии последовательных выигрышей/проигрышей, средняя продолжительность сделки, количество сделок в день и коэффициент Шарпа. Фильтр по символу: Переключайтесь между текущим символом и ВСЕМИ сделками на счете в один клик.

5. Наложение экономического календаря на график

Интегрированная лента новостей: Отображает важные и умеренно важные экономические новости прямо на графике цен, используя встроенный календарь MQL5.

Отображает важные и умеренно важные экономические новости прямо на графике цен, используя встроенный календарь MQL5. Визуальные маркеры событий: Вертикальные линии времени, значки валют, обратный отсчет времени и индикаторы важности события.

Вертикальные линии времени, значки валют, обратный отсчет времени и индикаторы важности события. Автоматический фильтр валют: Автоматически фильтрует новости, отображая только те, которые соответствуют базовой и котируемой валюте символа на текущем графике.

6. Защита для проп-трейдеров и безопасность счета

Дневной лимит потерь (%): Автоматически блокирует торговлю и закрывает все активные позиции / отложенные ордера при достижении заданного вами порога дневной просадки.

Автоматически блокирует торговлю и закрывает все активные позиции / отложенные ордера при достижении заданного вами порога дневной просадки. Постоянное отслеживание сделок: Обеспечивает непрерывность управления, автоматически сохраняя уровни сделок и привязку к корзинам даже после частичного закрытия или перезапуска платформы.

7. Мгновенные двойные темы и синхронизация графика

Переключение тем в один клик: Легко переключайтесь между темной и светлой темой оформления одним кликом.

Легко переключайтесь между темной и светлой темой оформления одним кликом. Синхронизация графика в реальном времени (Опционально): Автоматически настраивает цвета панелей интерфейса и стандартных элементов графика MT5 (свечи, фон, сетка, объем, линии Bid/Ask). Установите значение false в параметрах, если хотите использовать и настраивать свои собственные шаблоны графиков и цветовые схемы.

Автоматически настраивает цвета панелей интерфейса и стандартных элементов графика MT5 (свечи, фон, сетка, объем, линии Bid/Ask). Установите значение false в параметрах, если хотите использовать и настраивать свои собственные шаблоны графиков и цветовые схемы. Горячие клавиши: 1 — Включить/выключить визуальный инструмент (режим линий) 2 — Исполнить настроенную сделку N — Включить/выключить отображение экономических новостей S — Включить/выключить панель статистики



Входные параметры

Magic Number — Уникальный идентификатор для отслеживания позиций ( По умолчанию: 20260619; установите значение 0 для всех сделок, открываемых вручную ).

). TP1 Close % (от начального лота) — Процент от первоначального объема лота, который будет автоматически закрыт на уровне TP1 ( По умолчанию: 50.0% ).

). TP2 Close % (от оставшегося лота) — Процент от оставшегося объема лота, который будет автоматически закрыт на уровне TP2 ( По умолчанию: 50.0% ).

). Apply EA Color Theme to MT5 Chart — Автоматически синхронизировать цвета графика MT5 (свечи, фон, сетка) с темной/светлой темой советника (По умолчанию: true). Установите значение false, если вы предпочитаете использовать свои собственные цвета, шаблоны или цветовые схемы для графиков.

Почему стоит выбрать Ergotick Trade Manager?