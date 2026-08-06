Forex Trade Manager by Ergotick MT5

  • Утилиты
  • Adam Mieczyslaw Detman
    Adam Mieczyslaw Detman

    Adam Mieczyslaw Detman

    I am a software developer (MQL5, C++, Python) and an active trader specializing in automated trading. I design and build low-latency tools featuring precise risk management modules and intuitive GUIs. Built by a trader for traders, my software is optimized for ergonomics and real market usability.
  • Версия: 4.10
  • Обновлено: 10 августа 2026
  • Активации: 10

Торговый ассистент на графике и панель управления рисками

Полнофункциональная утилита на графике с многорежимными SL и TP (ATR, R:R, пункты, валюта счета), живой аналитикой и экономическим календарем

Ergotick Trade Manager — это профессиональная торговая панель «все в одном», разработанная для дискреционных трейдеров, участников проп-челленджей и скальперов. Она сочетает в себе мгновенный автоматический расчет размера лота, многорежимную настройку Stop Loss и Take Profit, продвинутое управление корзиной ордеров (baskets), живую статистику счета и интегрированный календарь экономических новостей в едином лаконичном интерфейсе MetaTrader 5.

Забудьте о ручном расчете объема позиции: определяйте размер лота автоматически за миллисекунды, мгновенно совершайте сделки с контролем рисков и защищайте свой капитал с помощью встроенного лимита дневных потерь.

Ключевые особенности

1. Интерактивный визуальный инструмент и автокалькулятор лота

  • Настройка перетаскиванием (Drag & Drop) на графике: Размещайте линии входа, Stop Loss (SL), Take Profit (TP), безубытка (BE), TP1 и TP2 прямо на графике до открытия сделки.
  • Автоматический калькулятор лота: Мгновенно рассчитывает точный объем сделки на основе % риска от баланса счета или фиксированного риска в долларах ($), либо введите фиксированный лот для авторасчета вашего риска в валюте.
  • Встроенный калькулятор риска и расчет по ATR: Автоматически рассчитывайте расстояние SL, риск и объем позиции на основе коэффициентов индикатора Average True Range (ATR).
  • Динамическое соотношение риска и прибыли (R:R): Отображение соотношения R:R в реальном времени с автоматическим пересчетом Take Profit и размера лота.

2. Продвинутая корзина (Basket) и сетка (Grid) для MT5

  • Корзина в валюте счета: Задавайте цели по прибыли или ограничению потерь на основе общего текущего плавающего профита ваших открытых сделок. 
  • Визуальная линия корзины: Отображает точный уровень цены на графике, при достижении которого сработает цель по прибыли или ограничению потерь.
  • Защита от конфликта направлений: Предотвращает случайное открытие сделок в противоположном направлении при активной корзине.
  • Интерактивный конструктор сеток: Создавайте индивидуальные сетки лимитных ордеров (Buy/Sell Limit) для торговли на откатах прямо на графике с помощью визуального инструмента настройки.

3. Автоматическое управление уровнями и исполнение в один клик

  • Автоматический безубыток (Auto BE): Автоматически переносит Stop Loss на цену входа, как только цена достигает заданного вами уровня BE.
  • Многоэтапный Take Profit (TP1 / TP2): Автоматически выполняет частичные закрытия на разных уровнях (например, закрытие 50% объема лота на уровне TP1 и 50% от остатка на уровне TP2).
  • Кнопки действий в один клик:
    Закрыть все | Закрыть 50% | Закрыть прибыльные | Закрыть убыточные
    Безубыток для всех | Отменить отложенные | Отменить лимитные / стоповые

4. Панель мониторинга счета и аналитики сделок в реальном времени

       Независимая плавающая панель аналитики сделок, предоставляющая статистические данные профессионального уровня:

  • Обзор KPI: Чистая прибыль, процент прибыльных сделок (% Win Rate), профит-фактор (PF) и максимальная просадка (DD %) в реальном времени.
  • Периодическая эффективность: Детализация показателей по дневной, еженедельной, ежемесячной и ежегодной статистике в интерактивных таблицах из 7 строк.
  • Глубокая торговая аналитика: Среднее соотношение прибыли и убытков, соотношение риска и прибыли, математическое ожидание сделки, серии последовательных выигрышей/проигрышей, средняя продолжительность сделки, количество сделок в день и коэффициент Шарпа.
  • Фильтр по символу: Переключайтесь между текущим символом и ВСЕМИ сделками на счете в один клик.

5. Наложение экономического календаря на график

  • Интегрированная лента новостей: Отображает важные и умеренно важные экономические новости прямо на графике цен, используя встроенный календарь MQL5.
  • Визуальные маркеры событий: Вертикальные линии времени, значки валют, обратный отсчет времени и индикаторы важности события.
  • Автоматический фильтр валют: Автоматически фильтрует новости, отображая только те, которые соответствуют базовой и котируемой валюте символа на текущем графике.

6. Защита для проп-трейдеров и безопасность счета

  • Дневной лимит потерь (%): Автоматически блокирует торговлю и закрывает все активные позиции / отложенные ордера при достижении заданного вами порога дневной просадки.
  • Постоянное отслеживание сделок: Обеспечивает непрерывность управления, автоматически сохраняя уровни сделок и привязку к корзинам даже после частичного закрытия или перезапуска платформы.

7. Мгновенные двойные темы и синхронизация графика

  • Переключение тем в один клик: Легко переключайтесь между темной и светлой темой оформления одним кликом.
  • Синхронизация графика в реальном времени (Опционально): Автоматически настраивает цвета панелей интерфейса и стандартных элементов графика MT5 (свечи, фон, сетка, объем, линии Bid/Ask). Установите значение false в параметрах, если хотите использовать и настраивать свои собственные шаблоны графиков и цветовые схемы.
  • Горячие клавиши:
    • 1 — Включить/выключить визуальный инструмент (режим линий)
    • 2 — Исполнить настроенную сделку
    • N — Включить/выключить отображение экономических новостей
    • S — Включить/выключить панель статистики

Входные параметры

  • Magic Number — Уникальный идентификатор для отслеживания позиций (По умолчанию: 20260619; установите значение 0 для всех сделок, открываемых вручную).
  • TP1 Close % (от начального лота) — Процент от первоначального объема лота, который будет автоматически закрыт на уровне TP1 (По умолчанию: 50.0%).
  • TP2 Close % (от оставшегося лота) — Процент от оставшегося объема лота, который будет автоматически закрыт на уровне TP2 (По умолчанию: 50.0%).
  • Apply EA Color Theme to MT5 Chart — Автоматически синхронизировать цвета графика MT5 (свечи, фон, сетка) с темной/светлой темой советника (По умолчанию: true). Установите значение false, если вы предпочитаете использовать свои собственные цвета, шаблоны или цветовые схемы для графиков.

Почему стоит выбрать Ergotick Trade Manager?

  • Автоматический калькулятор лота: Забудьте о трате времени на ручной расчет объемов сделок.
  • Панель анализа эффективности сделок: Отслеживайте долю прибыльных сделок, профит-фактор, просадку и глубокие торговые показатели в реальном времени с помощью независимой плавающей панели.
  • Молниеносный менеджер сделок для MT5: Исполняйте сложные ордера с жестким контролем рисков за миллисекунды.
  • Идеально для прохождения проп-челленджей: Исключите риск нарушения правил дневного лимита потерь или максимальной просадки.
  • Универсальное решение: Заменяет собой сторонние калькуляторы лота, инструменты анализа сделок и индикаторы новостей одним оптимизированным MT5 Trade Manager.
  • Оптимизированная архитектура кода: Разработан для обеспечения максимальной скорости выполнения при минимальной нагрузке на процессор и полном отсутствии задержек на графике.
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5 (1)
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Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Active Lines
Yury Kulikov
5 (2)
Утилиты
Внимание :  Демо-версию для ознакомления и тестирования можно скачать здесь .  Демо-версия не позволяет совершать торговые операции и может быть запущена только на одном графике. Active Lines - мощный профессиональный инструмент для работы с линиями на графике. Active Lines предоставляет широкий набор действий для событий, связанных с пересечением ценой линий. Например: оповестить, открыть/модифицировать/закрыть позицию, разместить/удалить отложенные ордера. Active Lines позволяет к одной линии
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (2)
Утилиты
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
Утилиты
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
Утилиты
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.92 (12)
Утилиты
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга Обзор Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов. EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGP
Axiom Trade
Issam Kassas
Утилиты
This product was created for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds. 50% OFF LAUNCH OFFER:  Axiom Trade is currently available for a $30 monthly rental or a $99 lifetime license. The lifetime price will increase to $199 after the next 30 purchases. Axiom Trade is a complete visual trading, risk-calculation, order-management, recovery, and Grid system designed to help traders prepare and control trades directly from one MetaTrader 5 chart. SPECIAL OFFER:  After purchasing Axiom T
AZT Plocker
Ntobeko Zulu
Утилиты
The AZT Profit Locker is an advanced automated risk-management utility designed specifically for MetaTrader 5 (MT5) traders who want to remove emotional interference and protect their hard-earned profits. Traders aren't just fighting the Forex market, they're fighting their own biology. Fear, Greed and Anxiety lead to holding losers too long and cutting winners too early. The utility flips the script by removing emotion from risk management. Operating as a dedicated automated risk manager, this
AI Agents Supervisor
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
AI Agent Supervisor is NOT an Expert Advisor. AI Agent Supervisor   is a   multi-agent AI risk & portfolio supervisor   that watches every EA on your account and intervenes in real time.  WANT AN AI PORTFOLIO MANAGER WATCHING YOUR FLEET 24/7?   Run your fleet on the same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating unique data streams. The Supervisor r
Orderflow Footprint Futures Chart
Abdul Jalil
Утилиты
FUTURES ORDERFLOW FOOTPRINT CHART Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 1.01| Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization STRATEGY TESTER USERS - PLEASE SELECT EVERY REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROL
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (11)
Утилиты
Unlimited Trade Copier Pro - это мощный инструмент для удаленного копирования сделок между несколькими счетами MetaTrader 4/MetaTrader 5, расположенными удаленно друг от друга, по сети интернет. Это идеальное решение для провайдеров сигналов, которые хотят поделиться своей торговлей с другими трейдерами по всему миру. Один поставщик может копировать сделки на неограниченное количество счетов-получателей, а один получатель также может копировать сделки неограниченного количества провайдеров. Пост
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.83 (6)
Утилиты
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please TEST this product before BUYING  and watch my video about it. The price of the ManHedger will increase to 250$ after 20 copies sold. Contact me for user support or bug reports or if you want the MT4 version! MT4 Version  I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own Zone Recovery strategy to capitalize on trending markets. Create Grid trading s
Custom Timeframe Chart Manager
Aliaksei Tamashou
Утилиты
Custom Timeframe Manager Pro: неограниченные таймфреймы в MetaTrader 5 Стандартные настройки терминала часто скрывают важные детали движения цены. Ограничивая анализ только классическими периодами, трейдер рискует упустить моменты зарождения тренда и истинные уровни волатильности. Custom Timeframe Manager Pro — это профессиональная утилита, расширяющая границы MetaTrader 5. Создавайте любые кастомные периоды, включая дробные и экзотические, и работайте с ними как с обычными графиками терминала.
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Утилиты
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (1)
Утилиты
ВРЕМЕННАЯ СКИДКА  -40% ! Всего  $470 вместо $790!  Максимальный реальный дисконт! ТОЛЬКО ДО 22.08 Суть: используя юзер-интерфейс вы настраиваете параметры, которым должен соответствовать график до входа в позицию(позиции), настраиваете какие входные модели использовать, настраиваете правила по которым надо завершать торговлю и планирование. А всю рутину по наблюдению за графиком и исполнению Lazy Trader берет на себя. полное описание  :: 3 ключевых видео [1] -> [2] -> [3]  :: [ ДЕМО-ВЕРСИЯ ] Чт
TradeMirror Pro MT5
Hao Liu
3 (1)
Утилиты
TradeMirror — это локальное программное обеспечение для копирования сделок, разработанное для платформ MT4/MT5 с поддержкой синхронизации операций в реальном времени. Руководство по использованию Нажмите на ссылку Руководство по Trademirror , чтобы посмотреть больше инструкций. Преимущества продукта Соответствуя высоким стандартам безопасности, стабильности и конфиденциальности для финансового ПО, мы оптимизировали три ключевых аспекта: Интуитивно понятный графический интерфейс для удобного упра
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
Утилиты
Trade Copier Pro - это мощный инструмент для удаленного копирования сделок между несколькими счетами MetaTrader 4/MetaTrader 5, расположенными в разных местах, по сети интернет. Это идеальное решение для провайдеров сигналов, которые хотят поделиться своей торговлей с другими трейдерами по всему миру. Один поставщик может копировать сделки на множество счетов-получателей, а один получатель может копировать торговлю множества провайдеров. Поставщик также может установить время истечения подписки
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