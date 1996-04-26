Triple Screen Impulse System MT4

Triple Screen Impulse System — индикатор основного окна графика, реализующий структуру трёх экранов, описанную Александром Элдером: Impulse System на двух периодах и Force Index на третьем. Его результат — стрелка, которая выводится только тогда, когда все три экрана разрешают одно и то же направление. Каждый экран можно также отобразить на графике, чтобы состояние, стоящее за стрелкой — или за её отсутствием — было видно, а не выводилось умозрительно. Торговые уровни не рисуются, потому что индикатор отвечает на один узкий вопрос: разрешают ли сейчас все три экрана одно направление.

Первый экран — прилив. Impulse System работает на периоде выше периода графика и сообщает одно из трёх состояний. Зелёный означает, что экспоненциальная скользящая средняя и гистограмма MACD растут одновременно, красный — что обе снижаются, синий — что они расходятся. В исходном описании Элдера этот экран работает как запрещающий слой: он не говорит вам торговать, он говорит, в каком направлении торговать нельзя. Зелёный прилив исключает короткие сделки, красный — длинные.

Второй экран — волна. Force Index работает на промежуточном периоде и находит откат против прилива. При зелёном приливе переход Force Index в отрицательную область отмечает контртрендовое движение, предшествующее входу по тренду; при красном приливе условие зеркальное. Этот экран взводит сетап и сам по себе стрелку не создаёт.

Третий экран — период графика. После того как сетап взведён, переход Impulse System на периоде графика в сторону прилива выводит стрелку. Таким образом стрелка утверждает, что прилив, волна и текущий период выстроились в одну линию, и всё это оценено на закрытых барах.

У каждого экрана есть собственный слой отображения и собственный переключатель. Прилив рисуется цветными контурами поверх цены, по одному на бар старшего периода. Волна рисуется полосой Force Index вдоль нижней части окна графика, по одному столбику на свечу, с нулевой линией. Текущий период рисуется перекрашенными свечами. Небольшая панель содержит по одной кнопке на слой, её можно перетащить в любое место графика или полностью отключить, оставив только стрелки. Слои отвечают только за рисование: они не меняют ни стрелки, ни периоды, на которых те рассчитываются. Их назначение диагностическое — если стрелка не появилась там, где вы её ожидали, сразу видно, какой именно экран не дал разрешения.

Стрелка не является указанием открыть позицию, и индикатор не рассчитывает цены входа, стоп-уровни или цели. В логике самого Элдера стрелка сужает поле выбора: если сделка совершается вблизи этой точки, три экрана согласны, что это должна быть покупка или продажа, а противоположное направление сейчас исключено. Входить ли вообще, где размещать ордер, где ставить стоп и какого размера должна быть позиция — целиком решения трейдера. Стрелки бывают двух видов: цветная, когда цвет прилива уже держался заданное в настройке подтверждения тренда число закрытых баров старшего периода, и серая, когда сигнал сработал раньше, то есть тренд старшего периода был ещё молодым. Значение ноль отключает это различие.

Все стадии оцениваются на закрытых барах. Нулевой бар ещё формируется, и его цвет Impulse может меняться многократно до завершения, поэтому он не используется никогда. Обращения к другим периодам разрешаются в самый свежий бар этого периода, который уже был закрыт в момент принятия сигнала, поэтому стрелки на истории соответствуют тому, что индикатор выдал бы в реальном времени, а не восстановлены с помощью данных, поступивших позже.

Force Index следует собственному определению Элдера: изменение цены закрытия, умноженное на объём бара, и лишь затем сглаживание экспоненциальной скользящей средней. Это не то же самое, что встроенный в терминал Force Index, который сначала сглаживает цену и лишь затем берёт разность. Для данного метода разница принципиальна, поскольку второй экран опирается на пересечение нуля во время отката, а встроенный вариант его практически не даёт.

Выбор периодов следует структуре Элдера. Сначала выберите период входа — это график, на котором вы работаете; период волны задайте примерно в четыре-пять раз больше периода входа, а период прилива — примерно в четыре-пять раз больше периода волны. На пятиминутном графике это даёт волну в двадцать или двадцать пять минут и прилив в один-два часа. Период каждого экрана задаётся независимо от периода графика, и список не ограничен периодами, которые предоставляет ваш терминал: любой отсутствующий на платформе период строится из минутной серии, поэтому классические пропорции Элдера доступны без смены рабочего графика. Если три периода не возрастают, индикатор перестраивает лестницу вверх от периода входа и записывает сделанное в журнал, вместо того чтобы молча работать тремя экранами, схлопнувшимися в один.

Два компонента, стоящие за этими экранами, опубликованы также отдельно как бесплатные индикаторы под названиями Impulse System MTF и Force Index MTF. Трейдеры, которым нужен Force Index в отдельном подокне или которые предпочитают сначала изучить каждый экран по отдельности, могут найти их по этим названиям и скачать. Мультитаймфреймовый выбор в них охватывает только стандартный список периодов платформы, поэтому промежуточные периоды, которые строит данный индикатор, там недоступны; при этом их показания теперь совпадают с показаниями этого индикатора бар в бар, что делает их удобным способом проверить то, о чём сообщают экраны здесь.

Остальные настройки охватывают длины Impulse и Force Index, сколько баров графика сетап остаётся взведённым до истечения, должен ли прилив по-прежнему совпадать в момент входа, фильтр только покупок или только продаж, сколько баров истории использовать, а также внешний вид стрелок и каждого слоя. Отдельная опция оставляет по одной стрелке на непрерывный участок одного цвета прилива. Оповещения доступны как всплывающее окно терминала, звук, письмо или push-уведомление. Буферы стрелок открыты, поэтому советник может читать сигналы напрямую.

В этом методе стоит обращать внимание на издержки. Поскольку стрелка отмечает направление, а не цену, расстояние до разумного стопа задаётся рыночной структурой вокруг сигнала, и на очень коротких периодах спред может составлять значительную долю этого расстояния. Начинать со старших периодов — разумный подход.

Отказ от ответственности: это аналитический инструмент. Он не открывает, не изменяет и не закрывает позиции и не делает прогнозов будущих цен. Протестируйте его на демо-счёте, составьте собственное мнение о том, подходит ли метод вашему инструменту и периоду, и управляйте своим риском самостоятельно. Это независимая реализация публично описанного метода, не аффилированная с автором метода, не санкционированная и не одобренная им. Если инструмент окажется полезным, буду признателен за оценку или отзыв; вопросы и пожелания оставляйте в разделе Comments на странице продукта.
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Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
Индикаторы
Индикатор AW Candle Patterns является комбинацией из продвинутого трендового индикатора в сочетании с мощным сканером свечных паттернов. Это полезный инструмент для распознания и выделения тридцати наиболее надежных свечных паттернов. Помимо этого это анализатор текущего тренда по окрашенным барам с  подключаемой мультитаймфреймовой трендовой панелью, изменяемой по размеру и положению. Уникальная возможность регулировки отображения паттернов в зависимости от трендовой фильтрации.  Преимущества: 
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
Индикаторы
Индикатор All-in-One Trade (AOTI) определяет дневные цели для пар EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD и USDJPY. Все остальные модули работают на любых финансовых инструментах. Индикатор включает в себя множество функций: двойной канал для определения тренда, ценовой канал, полосы МА, построение уровней Фибо, определение точки кульминации и др. Индикатор создан для упрощения анализа рынка и основан на нескольких торговых стратегия
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Индикаторы
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
Другие продукты этого автора
Triple Screen Impulse System MT5
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Triple Screen Impulse System — индикатор основного окна графика, реализующий структуру трёх экранов, описанную Александром Элдером: Impulse System на двух периодах и Force Index на третьем. Его результат — стрелка, которая выводится только тогда, когда все три экрана разрешают одно и то же направление. Каждый экран можно также отобразить на графике, чтобы состояние, стоящее за стрелкой — или за её отсутствием — было видно, а не выводилось умозрительно. Торговые уровни не рисуются, потому что ин
Market Structure Order Blocks and Gaps MT5
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Часть набора инструментов ICT / Smart Money. Этот инструмент лучше всего работает вместе с моими другими индикаторами ICT/SMC — Session Kill Zones и данным инструментом Market Structure — доступными как для MT4, так и для MT5. Сочетайте тайминг сессий со структурой рынка для входов по конфлюэнции и загляните в мой профиль продавца, чтобы найти весь набор. Market Structure Pro — это индикатор Smart Money Concepts (SMC), основанный на методологии ICT. Он автоматически определяет структуру рынка
FREE
Market Structure Order Blocks and Gaps MT4
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Часть набора инструментов ICT / Smart Money. Этот инструмент лучше всего работает вместе с моими другими индикаторами ICT/SMC — Session Kill Zones и данным инструментом Market Structure — доступными как для MT4, так и для MT5. Сочетайте тайминг сессий со структурой рынка для входов по конфлюэнции и загляните в мой профиль продавца, чтобы найти весь набор. Market Structure Pro — это индикатор Smart Money Concepts (SMC), основанный на методологии ICT. Он автоматически определяет структуру рынка
FREE
Divergence Scanner Multi Oscillator MT5
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Divergence Scanner Multi Oscillator ищет обычные (regular) и скрытые (hidden) дивергенции одновременно по десяти осцилляторам и отмечает бары, на которых несколько из них сходятся. Вместо того чтобы следить за RSI, MACD и Stochastic в отдельных окнах, индикатор сканирует их все на каждом баре и подписывает график названиями расходящихся осцилляторов, так что конфлюэнция видна с первого взгляда. Сканер охватывает MACD, MACD Histogram, RSI, Stochastic, CCI, Momentum, OBV, VWMACD, CMF (Chaikin Mo
FREE
Market Structure Break and Order Block Indicator
Zhen Yu Zheng
5 (1)
Индикаторы
Market Structure and Order Block Pro This indicator is a technical analysis tool for MetaTrader 4 designed to visualize price action patterns based on institutional trading methodologies. It provides automated mapping of market structure, supply/demand zones, and liquidity levels, featuring a comprehensive buffer system for EA integration. Core Functionalities Market Structure Detection: Identifies Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHoCH) on both internal and swing levels. Order
FREE
ICT Session Kill Zones with Alerts MT5
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Индикатор наносит на график настраиваемые блоки торговых сессий, продлевает максимум и минимум каждой сессии вперёд в виде горизонтальных уровней и может подавать оповещение, когда цена возвращается к ним. Время начала сессий задаётся через смещение серверного времени брокера относительно нью-йоркского, поэтому блоки располагаются корректно независимо от часового пояса вашего брокера. Индикатор рисует пять независимых сессий — Азия, Лондон, NY AM, NY Lunch и NY PM, и у каждой из них есть собст
FREE
Market Volume Profile Modes
Zhen Yu Zheng
5 (2)
Индикаторы
Overview Market Volume Profile Modes is a powerful MT5 volume distribution indicator that integrates multiple Volume Profile variants. Users can switch between different analysis modes through a simple menu selection. This indicator helps traders identify key price levels, support and resistance zones, and market volume distribution. Core Concepts • POC (Point of Control): The price level with the highest volume concentration, representing the market's accepted "fair value" area • VAH (Value A
FREE
Market Volume Profile Modes MT4
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Market Volume Profile Modes MT4 — это аналитический индикатор, который отображает распределение торгового объёма по ценовым уровням прямо на графике. Для заданного ценового диапазона он делит вертикальный ценовой интервал на настраиваемое число строк, накапливает тиковый объём в каждой строке и выводит результат в виде горизонтальных гистограммных полос. Каждая строка разделяется на бычью и медвежью части в зависимости от того, закрылись ли соответствующие свечи вверх или вниз, поэтому доля поку
FREE
Swap Scanner Pro MT5
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Swap Scanner — информационная панель, которая считывает ставки свопа, публикуемые брокером, и представляет их в форме, пригодной для сравнения между инструментами. Панель не ограничивается показом исходных значений свопа: каждая ставка пересчитывается в валюту депозита, приводится к годовому виду относительно номинальной стоимости одного лота и размещается рядом с реализованной волатильностью и направлением дневного тренда того же инструмента. Панель не открывает, не изменяет и не закрывает орд
FREE
Divergence Scanner Multi Oscillator MT4
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Divergence Scanner Multi Oscillator ищет обычные (regular) и скрытые (hidden) дивергенции одновременно по десяти осцилляторам и отмечает бары, на которых несколько из них сходятся. Вместо того чтобы следить за RSI, MACD и Stochastic в отдельных окнах, индикатор сканирует их все на каждом баре и подписывает график названиями расходящихся осцилляторов, так что конфлюэнция видна с первого взгляда. Сканер охватывает MACD, MACD Histogram, RSI, Stochastic, CCI, Momentum, OBV, VWMACD, CMF (Chaikin Mo
FREE
ICT Session Kill Zones with Alerts MT4
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Индикатор наносит на график настраиваемые блоки торговых сессий, продлевает максимум и минимум каждой сессии вперёд в виде горизонтальных уровней и может подавать оповещение, когда цена возвращается к ним. Время начала сессий задаётся через смещение серверного времени брокера относительно нью-йоркского, поэтому блоки располагаются корректно независимо от часового пояса вашего брокера. Индикатор рисует пять независимых сессий — Азия, Лондон, NY AM, NY Lunch и NY PM, и у каждой из них есть собст
FREE
Impulse System MTF
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Impulse System MTF раскрашивает свечи на вашем графике по системе Impulse System, описанной Александром Элдером, и может брать эту раскраску со старшего таймфрейма, а не с того, который вы просматриваете. Impulse System объединяет одну меру тренда и одну меру импульса: экспоненциальную скользящую среднюю цены закрытия и гистограмму MACD. Когда обе растут, бар зелёный, когда обе снижаются — красный, а когда они расходятся — синий. Полезными эти три состояния делает та роль, которую отвёл им Элд
FREE
Force Index MTF MT4
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Force Index MTF — это продвинутая реализация классического осциллятора Force Index (индекс силы), дополненная мультитаймфреймовыми (MTF, Multi-Timeframe) возможностями. Рассчитывая произведение движения цены и объёма, он количественно оценивает сырую силу, стоящую за рыночными колебаниями, помогая трейдерам отличать значимые продолжения тренда от небольших откатов. Как осциллятор моментума и объёма, Force Index измеряет силу покупателей и продавцов. Положительные значения указывают на преоблад
FREE
Impulse System MTF MT4
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Impulse System MTF раскрашивает свечи на вашем графике по системе Impulse System, описанной Александром Элдером, и может брать эту раскраску со старшего таймфрейма, а не с того, который вы просматриваете. Impulse System объединяет одну меру тренда и одну меру импульса: экспоненциальную скользящую среднюю цены закрытия и гистограмму MACD. Когда обе растут, бар зелёный, когда обе снижаются — красный, а когда они расходятся — синий. Полезными эти три состояния делает та роль, которую отвёл им Элд
FREE
Swap Scanner Pro MT4
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Swap Scanner — информационная панель, которая считывает ставки свопа, публикуемые брокером, и представляет их в форме, пригодной для сравнения между инструментами. Панель не ограничивается показом исходных значений свопа: каждая ставка пересчитывается в валюту депозита, приводится к годовому виду относительно номинальной стоимости одного лота и размещается рядом с реализованной волатильностью и направлением дневного тренда того же инструмента. Панель не открывает, не изменяет и не закрывает орд
FREE
Force Index MTF
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Force Index MTF — это продвинутая реализация классического осциллятора Force Index (индекс силы), дополненная мультитаймфреймовыми (MTF, Multi-Timeframe) возможностями. Рассчитывая произведение движения цены и объёма, он количественно оценивает сырую силу, стоящую за рыночными колебаниями, помогая трейдерам отличать значимые продолжения тренда от небольших откатов. Как осциллятор моментума и объёма, Force Index измеряет силу покупателей и продавцов. Положительные значения указывают на преоблад
FREE
Enhanced MACD Pro
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Enhanced MACD MT4 – Advanced Momentum and Trend Oscillator The Enhanced MACD MT4 is a versatile technical analysis tool that builds upon the classic Moving Average Convergence Divergence framework. It provides a refined 4-color histogram system and a comprehensive notification engine, designed to visualize momentum shifts and trend reversals with high precision. Functional Overview This implementation focuses on providing a clear visual representation of market dynamics through three primary com
FREE
Semi automatic trading and tester
Zhen Yu Zheng
5 (1)
Утилиты
This trading system requires the user to manually add Fibonacci, trend lines, horizontal lines, channel to perform semi-automatic or manual trading. The trading system can also be used in the tester. Trading panel provides: spread information margin information free marging Information The swap information to order for lots (requires your dealer support)
Correlation Exposure Matrix MT4
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Три сделки открыты, три сделки в убытке одновременно. Обычно дело не в невезении. Если выбранные инструменты обычно растут вместе и падают вместе, они и должны были уйти в минус вместе. Со стороны кажется, что риск распределён. На деле одна и та же сделка была совершена трижды. Смысл диверсификации в том, что когда одна позиция теряет, у другой есть шанс заработать. Если инструменты движутся как один, такого шанса нет. Панель делает одно: переводит удерживаемые позиции в количество по-настоя
Correlation Exposure Matrix MT5
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Три сделки открыты, три сделки в убытке одновременно. Обычно дело не в невезении. Если выбранные инструменты обычно растут вместе и падают вместе, они и должны были уйти в минус вместе. Со стороны кажется, что риск распределён. На деле одна и та же сделка была совершена трижды. Смысл диверсификации в том, что когда одна позиция теряет, у другой есть шанс заработать. Если инструменты движутся как один, такого шанса нет. Панель делает одно: переводит удерживаемые позиции в количество по-настоя
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