Triple Screen Impulse System MT4

Triple Screen Impulse System — индикатор основного окна графика, реализующий структуру трёх экранов, описанную Александром Элдером: Impulse System на двух периодах и Force Index на третьем. Его результат — стрелка, которая выводится только тогда, когда все три экрана разрешают одно и то же направление. Каждый экран можно также отобразить на графике, чтобы состояние, стоящее за стрелкой — или за её отсутствием — было видно, а не выводилось умозрительно. Торговые уровни не рисуются, потому что индикатор отвечает на один узкий вопрос: разрешают ли сейчас все три экрана одно направление.





Первый экран — прилив. Impulse System работает на периоде выше периода графика и сообщает одно из трёх состояний. Зелёный означает, что экспоненциальная скользящая средняя и гистограмма MACD растут одновременно, красный — что обе снижаются, синий — что они расходятся. В исходном описании Элдера этот экран работает как запрещающий слой: он не говорит вам торговать, он говорит, в каком направлении торговать нельзя. Зелёный прилив исключает короткие сделки, красный — длинные.





Второй экран — волна. Force Index работает на промежуточном периоде и находит откат против прилива. При зелёном приливе переход Force Index в отрицательную область отмечает контртрендовое движение, предшествующее входу по тренду; при красном приливе условие зеркальное. Этот экран взводит сетап и сам по себе стрелку не создаёт.





Третий экран — период графика. После того как сетап взведён, переход Impulse System на периоде графика в сторону прилива выводит стрелку. Таким образом стрелка утверждает, что прилив, волна и текущий период выстроились в одну линию, и всё это оценено на закрытых барах.





У каждого экрана есть собственный слой отображения и собственный переключатель. Прилив рисуется цветными контурами поверх цены, по одному на бар старшего периода. Волна рисуется полосой Force Index вдоль нижней части окна графика, по одному столбику на свечу, с нулевой линией. Текущий период рисуется перекрашенными свечами. Небольшая панель содержит по одной кнопке на слой, её можно перетащить в любое место графика или полностью отключить, оставив только стрелки. Слои отвечают только за рисование: они не меняют ни стрелки, ни периоды, на которых те рассчитываются. Их назначение диагностическое — если стрелка не появилась там, где вы её ожидали, сразу видно, какой именно экран не дал разрешения.





Стрелка не является указанием открыть позицию, и индикатор не рассчитывает цены входа, стоп-уровни или цели. В логике самого Элдера стрелка сужает поле выбора: если сделка совершается вблизи этой точки, три экрана согласны, что это должна быть покупка или продажа, а противоположное направление сейчас исключено. Входить ли вообще, где размещать ордер, где ставить стоп и какого размера должна быть позиция — целиком решения трейдера. Стрелки бывают двух видов: цветная, когда цвет прилива уже держался заданное в настройке подтверждения тренда число закрытых баров старшего периода, и серая, когда сигнал сработал раньше, то есть тренд старшего периода был ещё молодым. Значение ноль отключает это различие.





Все стадии оцениваются на закрытых барах. Нулевой бар ещё формируется, и его цвет Impulse может меняться многократно до завершения, поэтому он не используется никогда. Обращения к другим периодам разрешаются в самый свежий бар этого периода, который уже был закрыт в момент принятия сигнала, поэтому стрелки на истории соответствуют тому, что индикатор выдал бы в реальном времени, а не восстановлены с помощью данных, поступивших позже.





Force Index следует собственному определению Элдера: изменение цены закрытия, умноженное на объём бара, и лишь затем сглаживание экспоненциальной скользящей средней. Это не то же самое, что встроенный в терминал Force Index, который сначала сглаживает цену и лишь затем берёт разность. Для данного метода разница принципиальна, поскольку второй экран опирается на пересечение нуля во время отката, а встроенный вариант его практически не даёт.





Выбор периодов следует структуре Элдера. Сначала выберите период входа — это график, на котором вы работаете; период волны задайте примерно в четыре-пять раз больше периода входа, а период прилива — примерно в четыре-пять раз больше периода волны. На пятиминутном графике это даёт волну в двадцать или двадцать пять минут и прилив в один-два часа. Период каждого экрана задаётся независимо от периода графика, и список не ограничен периодами, которые предоставляет ваш терминал: любой отсутствующий на платформе период строится из минутной серии, поэтому классические пропорции Элдера доступны без смены рабочего графика. Если три периода не возрастают, индикатор перестраивает лестницу вверх от периода входа и записывает сделанное в журнал, вместо того чтобы молча работать тремя экранами, схлопнувшимися в один.





Два компонента, стоящие за этими экранами, опубликованы также отдельно как бесплатные индикаторы под названиями Impulse System MTF и Force Index MTF. Трейдеры, которым нужен Force Index в отдельном подокне или которые предпочитают сначала изучить каждый экран по отдельности, могут найти их по этим названиям и скачать. Мультитаймфреймовый выбор в них охватывает только стандартный список периодов платформы, поэтому промежуточные периоды, которые строит данный индикатор, там недоступны; при этом их показания теперь совпадают с показаниями этого индикатора бар в бар, что делает их удобным способом проверить то, о чём сообщают экраны здесь.





Остальные настройки охватывают длины Impulse и Force Index, сколько баров графика сетап остаётся взведённым до истечения, должен ли прилив по-прежнему совпадать в момент входа, фильтр только покупок или только продаж, сколько баров истории использовать, а также внешний вид стрелок и каждого слоя. Отдельная опция оставляет по одной стрелке на непрерывный участок одного цвета прилива. Оповещения доступны как всплывающее окно терминала, звук, письмо или push-уведомление. Буферы стрелок открыты, поэтому советник может читать сигналы напрямую.





В этом методе стоит обращать внимание на издержки. Поскольку стрелка отмечает направление, а не цену, расстояние до разумного стопа задаётся рыночной структурой вокруг сигнала, и на очень коротких периодах спред может составлять значительную долю этого расстояния. Начинать со старших периодов — разумный подход.





Отказ от ответственности: это аналитический инструмент. Он не открывает, не изменяет и не закрывает позиции и не делает прогнозов будущих цен. Протестируйте его на демо-счёте, составьте собственное мнение о том, подходит ли метод вашему инструменту и периоду, и управляйте своим риском самостоятельно. Это независимая реализация публично описанного метода, не аффилированная с автором метода, не санкционированная и не одобренная им. Если инструмент окажется полезным, буду признателен за оценку или отзыв; вопросы и пожелания оставляйте в разделе Comments на странице продукта.