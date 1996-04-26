Correlation Exposure Matrix MT4

Три сделки открыты, три сделки в убытке одновременно. Обычно дело не в невезении.

Если выбранные инструменты обычно растут вместе и падают вместе, они и должны были уйти в минус вместе. Со стороны кажется, что риск распределён. На деле одна и та же сделка была совершена трижды.

Смысл диверсификации в том, что когда одна позиция теряет, у другой есть шанс заработать. Если инструменты движутся как один, такого шанса нет.

Панель делает одно: переводит удерживаемые позиции в количество по-настоящему разных сделок.

EFFECTIVE POSITIONS      1.2 of 3

Открыто три тикета, стоят они около 1.2. Остальные 1.8 ничего не диверсифицировали, они лишь увеличили объём.

Когда это нужно

Перед входом: вы хотите добавить сделку — посмотрите, какой инструмент действительно сделает её второй.
Во время удержания: проверьте, не являются ли открытые тикеты одним и тем же риском, и не пора ли сократить.
После: если убыток оказался больше ожидаемого, причина часто видна здесь.

Разбор на примере

Допустим, вы купили GBPUSD и хотите открыть вторую сделку.

Раздел RISK BLOCKS сгруппировал инструменты так:

B1            USDCHF
  same        USDCAD
  opposite    GBPUSD XAUUSD EURUSD AUDUSD NZDUSD
independent   USDJPY

Это означает, что все инструменты блока B1, независимо от того, стоят они в строке same или opposite, движимы одним и тем же фактором. USDJPY стоит отдельно в строке independent: с остальными у него мало общего.

Ваш GBPUSD находится внутри B1. Отсюда:

Купить ещё EURUSD? Оба в B1, значит вы увеличиваете сделку по GBPUSD. Панель покажет 1.1 of 2 — два тикета, одна сделка.

Купить USDCHF? Он на другой стороне B1 и движется против вас. Это хедж: при неблагоприятном движении потеряете меньше, при благоприятном меньше заработаете. Позиция уменьшена вдвое, а не удвоена, и сделка по-прежнему одна.

Взять USDJPY? Он в строке independent и мало связан с GBPUSD. Панель покажет 1.7 of 2 — вот это действительно вторая сделка.

Достаточно запомнить одно: чтобы нарастить объём, выбирайте внутри B1; чтобы добавить действительно отдельную сделку, выбирайте из independent.

Проверить до входа

Ничего открывать не нужно. Впишите обдумываемую сделку в поле Extra positions:

USDJPY,SELL,0.10

Панель наложит её на то, что уже открыто, и пересчитает сразу же. Пока поле заполнено, информационная строка становится янтарной и добавляет слово planned, так что симуляцию невозможно принять за реальную экспозицию. Очистите поле, чтобы вернуться.

Как читать каждое число

Матрица корреляций

В ячейке — связь между двумя инструментами, от -1 до +1.

Около +1: движутся почти одинаково. Держать оба в одну сторону — значит наращивать объём.
Около -1: движутся почти строго противоположно. Держать оба в одну сторону — значит хеджировать. Это по-прежнему один риск, а не диверсификация.
Около 0: связи почти нет. Именно отсюда берётся диверсификация.

Когда абсолютное значение превышает 0.70 (настраивается), окрашивается и само число, так что сильные пары видны без чтения каждой ячейки. Ячейки без достаточных данных показывают три точки, а не выдуманное значение. Кнопка M в заголовке скрывает матрицу.

RISK BLOCKS

После B1 указан инструмент, представляющий группу. В строке same — движущиеся вместе с ним, в строке opposite — против него. По умолчанию связь выше 0.60 помещает инструмент в группу.

В строке independent — инструменты, не достигшие 0.60 ни с чем. Обычно это самая полезная строка панели: она указывает единственные инструменты списка, способные дать настоящую диверсификацию. Если строка пуста, весь ваш список — это один риск.

READING

Cohesion — средняя связь по всем ячейкам. Показывает, насколько однороден набор в целом.

Выше 0.55, красным: one dominant driver. Практически всё здесь движимо одним фактором, и никакой выбор внутри списка заметно не диверсифицирует. Либо меняйте список, либо примите, что у вас одна сделка.
От 0.35 до 0.55, белым: mixed drivers. Действует несколько сил, и удачный выбор диверсифицирует.
Ниже 0.35, зелёным: loosely linked. Инструменты довольно независимы друг от друга.

Strongest pair — наиболее тесно связанная пара и её значение.

Это не то же самое, что Cohesion. Cohesion — среднее по всему набору, Strongest pair — единичный экстремум, и они могут расходиться полностью. Cohesion 0.30 говорит, что набор хорошо распределён, но если какая-то пара показывает 0.95, эти два инструмента всё равно нельзя держать в одну сторону одновременно. Одно отвечает, способен ли список диверсифицировать вообще; другое — какие два никогда нельзя ставить рядом.

Большое положительное значение: пара, менее всего подходящая для одновременного удержания в одну сторону.
Большое отрицательное значение: самый эффективный хедж, полезно, когда нужно сократить экспозицию.

Least connected — инструмент с наименьшей средней связью с остальными и само это среднее.

Чем меньше значение, тем инструмент независимее и тем лучше он подходит для диверсификации. Ниже 0.30 — действительно независим. Выше 0.60 означает, что даже самый независимый здесь таковым не является, и список надо пересобирать.

Least like holdings появляется только при открытых позициях. Называет инструмент из числа не удерживаемых, у которого наименьшая средняя связь с тем, что у вас уже есть.

Отличие от Least connected: тот считается относительно всей матрицы, этот — относительно ваших реальных позиций. Часто это один и тот же инструмент, но не всегда. Когда вы собираетесь добавить сделку, важна именно эта строка.

Positions span показывает, сколько групп риска охватывают ваши позиции, в виде n trades in m block(s).

m равно n: каждая позиция в своей группе риска. Это правильно сделанная диверсификация.
m меньше n: выводится красным. Несколько позиций скучены в одной группе. Это самый прямой сигнал избыточной концентрации.
m равно 1: всё поставлено на один риск, сколько бы тикетов ни было открыто.

Concentration from прямо называет главную причину: position sizing, correlation или both equally.

position sizing: дело в объёме, одна позиция несёт слишком большую долю риска. Правка лотов поможет.
correlation: дело в том, что инструменты слишком похожи. Правка лотов не поможет, нужно менять инструменты.
both equally: вклад причин различается менее чем на 0.15.

POSITION EXPOSURE

Таблица перечисляет каждую позицию.

RISK/day — насколько эта позиция обычно проходит за день, одна сигма, в валюте депозита. Это не стоп-лосс и не худший случай, а обычный дневной размах.

SHARE — доля этой позиции в общем риске. Выше 50 процентов меняет цвет, потому что одна доминирующая позиция сама по себе является концентрацией: даже без связи между инструментами вы фактически торгуете только её.

Далее три итоговые строки.

STANDALONE RISK — простая сумма отдельных рисков, то есть то, с чем вы столкнётесь, если все инструменты пойдут против вас одновременно. Это худший случай.

PORTFOLIO RISK — реальная величина с учётом связей между инструментами. Она всегда меньше, и разница — это ровно тот вклад, который вносит диверсификация.

Их отношение задаёт метку справа:

0.85 и выше: HIGH, красным. Диверсификации почти нет.
0.65 до 0.85: ELEVATED, янтарным.
0.40 до 0.65: MODERATE.
Ниже 0.40: DIVERSIFIED, зелёным.
Одна позиция даёт SINGLE, сравнивать не с чем.

EFFECTIVE POSITIONS — итог, и его потолок равен числу ваших позиций.

При трёх позициях лучший возможный результат 3.0, три независимых риска, а худший 1.0, три тикета, которые на деле один. Чем дальше число от количества тикетов, тем сильнее вы повторяете одну и ту же ставку.

Последние две строки объясняют, почему это число низкое. Их произведение в точности даёт эффективное количество, так что их можно читать как два отдельных вычета.

if uncorrelated — эффективное количество при полностью убранных связях, то есть отражает только объёмы.

Равно числу тикетов: позиции сопоставимы по размеру.
Заметно ниже, окрашивается при падении ниже 60 процентов от числа: одна позиция настолько велика, что заглушает остальные. Три позиции со значением 1.2 означают, что одна из них несёт большую часть риска.

correlation effect — вклад связей между инструментами.

Равно 1.00: инструменты в основном не связаны, вычета нет.
Ниже 0.90 янтарным, ниже 0.70 красным: инструменты слишком похожи, и это главная проблема.
Выше 1.05 зелёным: позиции частично хеджируют друг друга, общий риск ниже суммы частей.

Прочитанные по отдельности, они подсказывают действие: низкое if uncorrelated — правьте объёмы, низкое correlation effect — меняйте инструменты. Это разные проблемы, и неверное средство ничего не улучшит.

Как это считается

Для тех, кому нужны детали: корреляция — стандартный коэффициент по логарифмическим дневным доходностям. Два дневных ряда выравниваются по времени открытия бара до расчёта, поскольку из-за праздников и сессий CFD у инструментов разное число дневных баров, и сопоставление по позиции в массиве дало бы неверные значения.

Риск каждой позиции — объём x реальная стоимость одного лота x дневное движение инструмента. STANDALONE — сумма этих величин, PORTFOLIO — их объединение с учётом корреляции, EFFECTIVE — квадрат их отношения.

Чего панель не делает

Не открывает, не изменяет и не закрывает ордера, не выдаёт сигналов на покупку или продажу.

Равные по объёму длинная и короткая позиции по одному инструменту взаимно погашаются. Направленного риска они не несут и в расчёт не входят, но выводятся отдельно, а не исчезают молча. В версии для MetaTrader 4 отложенные ордера не создают экспозиции до исполнения.

Настройки

Инструменты: какие сравнивать, добавлять ли удерживаемые автоматически, сколько показывать, до двенадцати.
Расчёт: период корреляции, минимальное число дневных баров, порог выделения, порог группировки.
Позиции: читать счёт или вводить вручную.
Оформление: положение, цвета, шрифт. Все размеры следуют за шрифтом, поэтому при увеличении текста масштабируется вся панель.

Требования

Инструменты должны присутствовать в обзоре рынка. Версия для MetaTrader 5 добавит их сама; в версии для MetaTrader 4 нажмите Ctrl+U. Панель можно разместить на любом графике и таймфрейме, так как все расчёты идут по дневным данным.

Связи между инструментами не постоянны. Двигавшиеся вместе инструменты могут разойтись. Панель показывает то, что действительно происходило за выбранный вами период.

Отказ от ответственности

Это аналитический и информационный инструмент. Он не открывает, не изменяет и не закрывает позиции и не формирует торговых сигналов. Пожалуйста, протестируйте его на демо-счёте и управляйте своим риском самостоятельно.

Если инструмент окажется полезным, будем признательны за оценку или отзыв. По вопросам и предложениям используйте раздел комментариев ниже.

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Scalper Inside PRO помогает читать внутридневной тренд и планировать сделку до входа в рынок. Индикатор использует эксклюзивные встроенные алгоритмы для оценки направления рынка и расчёта ключевых целевых уровней в момент появления сигнала, поэтому вы всегда заранее видите потенциальный вход, стоп-лосс и цели по прибыли. Индикатор также показывает подробную статистику эффективности на исторических данных, чтобы вы могли увидеть, как вели себя разные инструменты и стратегии, и выбрать то, что под
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.81 (21)
Индикаторы
В настоящее время скидка 30%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
SR Liquidity
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
SR Liquidity — это торговый индикатор, предназначенный для выявления скрытых зон, где концентрируется рыночная ликвидность и наблюдается наиболее сильная реакция цены. Эти особые зоны ликвидности выступают в качестве мощных уровней поддержки и сопротивления, предоставляя вам четкую картину того, где с наибольшей вероятностью произойдет разворот рынка. Вместо построения стандартных линий поддержки и сопротивления, индикатор SR Liquidity анализирует реальное поведение цены, выявляя зоны концентрац
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработанная командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет,   Quantum Breakout PRO   предназначена для того, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря своей инновационной и динамичной стратегии зон прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
Индикаторы
Super Signal – Skyblade Edition Профессиональная система трендовых сигналов без перерисовки и без задержек с исключительным процентом выигрышей | Для MT4 / MT5 Лучше всего работает на младших таймфреймах, таких как 1 минута, 5 минут и 15 минут. Основные характеристики: Super Signal – Skyblade Edition — это интеллектуальная система сигналов, специально разработанная для трендовой торговли. Она использует многоуровневую фильтрацию, чтобы выявлять только сильные направленные движения, подкреплённ
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
Индикаторы
Специальное предложение – скидка 30% Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и пре
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
Индикаторы
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
Индикаторы
Индикатор AW Candle Patterns является комбинацией из продвинутого трендового индикатора в сочетании с мощным сканером свечных паттернов. Это полезный инструмент для распознания и выделения тридцати наиболее надежных свечных паттернов. Помимо этого это анализатор текущего тренда по окрашенным барам с  подключаемой мультитаймфреймовой трендовой панелью, изменяемой по размеру и положению. Уникальная возможность регулировки отображения паттернов в зависимости от трендовой фильтрации.  Преимущества: 
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Индикаторы
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Индикаторы
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
MT4 Macd Divergence Scanner
Krzysztof Janusz Stankiewic
Индикаторы
Этот индикатор обеспечивает эффективный способ одновременно контролировать несколько валютных пар и таймфреймов. Отображая расхождения между ценой и MACD в наглядной и удобочитаемой таблице, он позволяет трейдерам определять потенциальные разворотные точки на рынке без постоянного переключения между графиками. Дивергенции могут указывать на изменение бычьего или медвежьего импульса. Например, медвежья дивергенция возникает, когда цена достигает нового максимума, но MACD не подтверждает его соотв
Naturu MT4
Ivan Stefanov
Индикаторы
«„Naturu“ — это ручной индикатор, который использует симметрию природы в качестве алгоритма. Овладейте рынком с помощью простой стратегии и скрытой мудрости! При загрузке индикатора вы увидите две линии — Верхнюю (Top) и Нижнюю (Bottom). Нажмите на линию один раз, чтобы активировать её. Чтобы переместить её, просто кликните на ту свечу, куда хотите её поставить. Вы задаёте точку максимума и точку минимума, а индикатор автоматически рассчитывает: магентовую зону, показывающую, где интересы быков
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Triple Screen Impulse System MT4
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Triple Screen Impulse System — индикатор основного окна графика, реализующий структуру трёх экранов, описанную Александром Элдером: Impulse System на двух периодах и Force Index на третьем. Его результат — стрелка, которая выводится только тогда, когда все три экрана разрешают одно и то же направление. Каждый экран можно также отобразить на графике, чтобы состояние, стоящее за стрелкой — или за её отсутствием — было видно, а не выводилось умозрительно. Торговые уровни не рисуются, потому что ин
Triple Screen Impulse System MT5
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Triple Screen Impulse System — индикатор основного окна графика, реализующий структуру трёх экранов, описанную Александром Элдером: Impulse System на двух периодах и Force Index на третьем. Его результат — стрелка, которая выводится только тогда, когда все три экрана разрешают одно и то же направление. Каждый экран можно также отобразить на графике, чтобы состояние, стоящее за стрелкой — или за её отсутствием — было видно, а не выводилось умозрительно. Торговые уровни не рисуются, потому что ин
Market Structure Order Blocks and Gaps MT5
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Часть набора инструментов ICT / Smart Money. Этот инструмент лучше всего работает вместе с моими другими индикаторами ICT/SMC — Session Kill Zones и данным инструментом Market Structure — доступными как для MT4, так и для MT5. Сочетайте тайминг сессий со структурой рынка для входов по конфлюэнции и загляните в мой профиль продавца, чтобы найти весь набор. Market Structure Pro — это индикатор Smart Money Concepts (SMC), основанный на методологии ICT. Он автоматически определяет структуру рынка
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Market Structure Order Blocks and Gaps MT4
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Часть набора инструментов ICT / Smart Money. Этот инструмент лучше всего работает вместе с моими другими индикаторами ICT/SMC — Session Kill Zones и данным инструментом Market Structure — доступными как для MT4, так и для MT5. Сочетайте тайминг сессий со структурой рынка для входов по конфлюэнции и загляните в мой профиль продавца, чтобы найти весь набор. Market Structure Pro — это индикатор Smart Money Concepts (SMC), основанный на методологии ICT. Он автоматически определяет структуру рынка
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Divergence Scanner Multi Oscillator MT5
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Divergence Scanner Multi Oscillator ищет обычные (regular) и скрытые (hidden) дивергенции одновременно по десяти осцилляторам и отмечает бары, на которых несколько из них сходятся. Вместо того чтобы следить за RSI, MACD и Stochastic в отдельных окнах, индикатор сканирует их все на каждом баре и подписывает график названиями расходящихся осцилляторов, так что конфлюэнция видна с первого взгляда. Сканер охватывает MACD, MACD Histogram, RSI, Stochastic, CCI, Momentum, OBV, VWMACD, CMF (Chaikin Mo
FREE
ICT Session Kill Zones with Alerts MT5
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Индикатор наносит на график настраиваемые блоки торговых сессий, продлевает максимум и минимум каждой сессии вперёд в виде горизонтальных уровней и может подавать оповещение, когда цена возвращается к ним. Время начала сессий задаётся через смещение серверного времени брокера относительно нью-йоркского, поэтому блоки располагаются корректно независимо от часового пояса вашего брокера. Индикатор рисует пять независимых сессий — Азия, Лондон, NY AM, NY Lunch и NY PM, и у каждой из них есть собст
FREE
Market Structure Break and Order Block Indicator
Zhen Yu Zheng
5 (1)
Индикаторы
Market Structure and Order Block Pro This indicator is a technical analysis tool for MetaTrader 4 designed to visualize price action patterns based on institutional trading methodologies. It provides automated mapping of market structure, supply/demand zones, and liquidity levels, featuring a comprehensive buffer system for EA integration. Core Functionalities Market Structure Detection: Identifies Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHoCH) on both internal and swing levels. Order
FREE
Market Volume Profile Modes
Zhen Yu Zheng
5 (2)
Индикаторы
Overview Market Volume Profile Modes is a powerful MT5 volume distribution indicator that integrates multiple Volume Profile variants. Users can switch between different analysis modes through a simple menu selection. This indicator helps traders identify key price levels, support and resistance zones, and market volume distribution. Core Concepts • POC (Point of Control): The price level with the highest volume concentration, representing the market's accepted "fair value" area • VAH (Value A
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Market Volume Profile Modes MT4
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Market Volume Profile Modes MT4 — это аналитический индикатор, который отображает распределение торгового объёма по ценовым уровням прямо на графике. Для заданного ценового диапазона он делит вертикальный ценовой интервал на настраиваемое число строк, накапливает тиковый объём в каждой строке и выводит результат в виде горизонтальных гистограммных полос. Каждая строка разделяется на бычью и медвежью части в зависимости от того, закрылись ли соответствующие свечи вверх или вниз, поэтому доля поку
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Swap Scanner Pro MT5
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Swap Scanner — информационная панель, которая считывает ставки свопа, публикуемые брокером, и представляет их в форме, пригодной для сравнения между инструментами. Панель не ограничивается показом исходных значений свопа: каждая ставка пересчитывается в валюту депозита, приводится к годовому виду относительно номинальной стоимости одного лота и размещается рядом с реализованной волатильностью и направлением дневного тренда того же инструмента. Панель не открывает, не изменяет и не закрывает орд
FREE
Divergence Scanner Multi Oscillator MT4
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Divergence Scanner Multi Oscillator ищет обычные (regular) и скрытые (hidden) дивергенции одновременно по десяти осцилляторам и отмечает бары, на которых несколько из них сходятся. Вместо того чтобы следить за RSI, MACD и Stochastic в отдельных окнах, индикатор сканирует их все на каждом баре и подписывает график названиями расходящихся осцилляторов, так что конфлюэнция видна с первого взгляда. Сканер охватывает MACD, MACD Histogram, RSI, Stochastic, CCI, Momentum, OBV, VWMACD, CMF (Chaikin Mo
FREE
ICT Session Kill Zones with Alerts MT4
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Индикатор наносит на график настраиваемые блоки торговых сессий, продлевает максимум и минимум каждой сессии вперёд в виде горизонтальных уровней и может подавать оповещение, когда цена возвращается к ним. Время начала сессий задаётся через смещение серверного времени брокера относительно нью-йоркского, поэтому блоки располагаются корректно независимо от часового пояса вашего брокера. Индикатор рисует пять независимых сессий — Азия, Лондон, NY AM, NY Lunch и NY PM, и у каждой из них есть собст
FREE
Impulse System MTF
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Impulse System MTF раскрашивает свечи на вашем графике по системе Impulse System, описанной Александром Элдером, и может брать эту раскраску со старшего таймфрейма, а не с того, который вы просматриваете. Impulse System объединяет одну меру тренда и одну меру импульса: экспоненциальную скользящую среднюю цены закрытия и гистограмму MACD. Когда обе растут, бар зелёный, когда обе снижаются — красный, а когда они расходятся — синий. Полезными эти три состояния делает та роль, которую отвёл им Элд
FREE
Force Index MTF MT4
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Force Index MTF — это продвинутая реализация классического осциллятора Force Index (индекс силы), дополненная мультитаймфреймовыми (MTF, Multi-Timeframe) возможностями. Рассчитывая произведение движения цены и объёма, он количественно оценивает сырую силу, стоящую за рыночными колебаниями, помогая трейдерам отличать значимые продолжения тренда от небольших откатов. Как осциллятор моментума и объёма, Force Index измеряет силу покупателей и продавцов. Положительные значения указывают на преоблад
FREE
Impulse System MTF MT4
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Impulse System MTF раскрашивает свечи на вашем графике по системе Impulse System, описанной Александром Элдером, и может брать эту раскраску со старшего таймфрейма, а не с того, который вы просматриваете. Impulse System объединяет одну меру тренда и одну меру импульса: экспоненциальную скользящую среднюю цены закрытия и гистограмму MACD. Когда обе растут, бар зелёный, когда обе снижаются — красный, а когда они расходятся — синий. Полезными эти три состояния делает та роль, которую отвёл им Элд
FREE
Swap Scanner Pro MT4
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Swap Scanner — информационная панель, которая считывает ставки свопа, публикуемые брокером, и представляет их в форме, пригодной для сравнения между инструментами. Панель не ограничивается показом исходных значений свопа: каждая ставка пересчитывается в валюту депозита, приводится к годовому виду относительно номинальной стоимости одного лота и размещается рядом с реализованной волатильностью и направлением дневного тренда того же инструмента. Панель не открывает, не изменяет и не закрывает орд
FREE
Force Index MTF
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Force Index MTF — это продвинутая реализация классического осциллятора Force Index (индекс силы), дополненная мультитаймфреймовыми (MTF, Multi-Timeframe) возможностями. Рассчитывая произведение движения цены и объёма, он количественно оценивает сырую силу, стоящую за рыночными колебаниями, помогая трейдерам отличать значимые продолжения тренда от небольших откатов. Как осциллятор моментума и объёма, Force Index измеряет силу покупателей и продавцов. Положительные значения указывают на преоблад
FREE
Enhanced MACD Pro
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Enhanced MACD MT4 – Advanced Momentum and Trend Oscillator The Enhanced MACD MT4 is a versatile technical analysis tool that builds upon the classic Moving Average Convergence Divergence framework. It provides a refined 4-color histogram system and a comprehensive notification engine, designed to visualize momentum shifts and trend reversals with high precision. Functional Overview This implementation focuses on providing a clear visual representation of market dynamics through three primary com
FREE
Semi automatic trading and tester
Zhen Yu Zheng
5 (1)
Утилиты
This trading system requires the user to manually add Fibonacci, trend lines, horizontal lines, channel to perform semi-automatic or manual trading. The trading system can also be used in the tester. Trading panel provides: spread information margin information free marging Information The swap information to order for lots (requires your dealer support)
Correlation Exposure Matrix MT5
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Три сделки открыты, три сделки в убытке одновременно. Обычно дело не в невезении. Если выбранные инструменты обычно растут вместе и падают вместе, они и должны были уйти в минус вместе. Со стороны кажется, что риск распределён. На деле одна и та же сделка была совершена трижды. Смысл диверсификации в том, что когда одна позиция теряет, у другой есть шанс заработать. Если инструменты движутся как один, такого шанса нет. Панель делает одно: переводит удерживаемые позиции в количество по-настоя
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