Swap Scanner Pro MT4

Swap Scanner — информационная панель, которая считывает ставки свопа, публикуемые брокером, и представляет их в форме, пригодной для сравнения между инструментами. Панель не ограничивается показом исходных значений свопа: каждая ставка пересчитывается в валюту депозита, приводится к годовому виду относительно номинальной стоимости одного лота и размещается рядом с реализованной волатильностью и направлением дневного тренда того же инструмента. Панель не открывает, не изменяет и не закрывает ордера и не формирует торговых сигналов.

Своп может публиковаться в разных единицах в зависимости от инструмента: в пунктах, в базовой валюте, в валюте залога, в валюте депозита, в виде годового процента либо в виде пунктов, добавляемых при переоткрытии позиции. Swap Scanner считывает режим расчёта, о котором терминал сообщает для каждого инструмента, и приводит все режимы к единому значению в валюте счёта, благодаря чему значение одной строки можно сопоставить со значением другой. Пересчёт выводится из стоимости тика и размера контракта, поэтому он применим и к инструментам с брокерским префиксом или суффиксом.

Столбцы панели

- SYMBOL: название инструмента в том виде, в каком его предоставляет брокер.
- SWAP L и SWAP S: дневной своп для длинной и для короткой позиции, пересчитанный в валюту депозита и масштабированный по объёму, заданному во входных параметрах. Положительные значения — начисление, отрицательные — расход.
- DIR: сторона с более высоким значением свопа. Прочерк выводится, когда обе стороны отрицательны.
- CARRY%/y: своп стороны DIR, приведённый к годовому виду и выраженный в процентах от номинальной стоимости одного лота. Именно этот показатель приводит разные инструменты к одной шкале.
- VOL%/y: годовая волатильность, рассчитанная как стандартное отклонение дневных логарифмических доходностей за период просмотра и умноженная на квадратный корень из 252.
- EFF: CARRY%/y, делённое на VOL%/y. Показывает величину свопа относительно ценовых колебаний того же инструмента.
- TREND: положение текущего дневного закрытия относительно дневной экспоненциальной скользящей средней; выводится как UP, DOWN или FLAT.
- STATUS: сводная метка, выводимая из EFF и из того, совпадает ли DIR с TREND. Значения: PRIME, HIGH, GOOD, OK и WEAK. COST выводится, когда обе стороны свопа отрицательны, NONE — когда своп не начисляется ни по одной стороне, LOWVOL — когда волатильность ниже описанного далее порога.

Информационная строка над таблицей показывает валюту счёта, объём, использованный для денежных столбцов, число считанных инструментов, число инструментов без данных, обратный отсчёт до следующего тройного свопа и время последнего обновления.

Входные параметры

Инструменты и обновление

- Symbol source: считывать все инструменты Market Watch или использовать пользовательский список ниже.
- Custom list: названия инструментов через запятую, написанные в точности так, как их пишет брокер.
- Add custom symbols to Market Watch (версия для MetaTrader 5): при включении инструменты из пользовательского списка, ещё не отображённые в обзоре рынка, выбираются автоматически.
- Maximum rows displayed: количество строк таблицы.
- Sort by: по коэффициенту эффективности, годовому carry, дневной сумме или названию инструмента.
- Show positive carry only: скрывает строки, где обе стороны свопа отрицательны.
- Refresh interval: интервал между пересчётами в секундах.

Расчёт

- Lot size for cash columns: влияет только на столбцы SWAP L и SWAP S. Процентные столбцы от объёма не зависят.
- Volatility lookback: количество дневных баров для расчёта волатильности.
- Trend EMA period: период дневной экспоненциальной скользящей средней для столбца TREND.
- Days per year: множитель, применяемый при приведении дневного свопа к годовому виду.
- Day basis for interest-type swap: используется только для инструментов, своп которых публикуется в виде годового процента.
- Min volatility % for rating: коэффициент эффективности делит carry на волатильность, поэтому очень малое значение волатильности даёт большое отношение. Если параметр задан больше нуля, инструменты с годовой волатильностью ниже этого значения помечаются как LOWVOL и не получают оценок PRIME, HIGH, GOOD или OK. Само значение EFF при этом по-прежнему отображается, ничего не скрывается. Обычно это относится к управляемым или привязанным валютам. Значение по умолчанию, равное нулю, отключает фильтр.
- Margin currency (версия для MetaTrader 4): способ интерпретации валюты залога для инструментов, своп которых публикуется в этой валюте.
- Triple swap weekday: день недели, используемый для обратного отсчёта. В версии для MetaTrader 5 режим Auto считывает его из спецификации инструмента, возможен и выбор фиксированного дня. В версии для MetaTrader 4 день задаётся здесь напрямую. У брокеров он различается, поэтому сверьтесь со спецификацией своего брокера.
- Server rollover hour: час серверных суток, используемый вместе с днём недели выше.

Поведение панели

- Panel move mode: двойной щелчок по заголовку разблокирует панель для перемещения, повторный двойной щелчок фиксирует её. Возможен и вариант с прямым перетаскиванием заголовка.
- Double-click threshold: максимальный интервал между двумя щелчками в миллисекундах.

Оформление панели

- Начальная позиция, высота строки, название и размер шрифта, а также цвета фона, текста и состояний значений.

Примечания

Инструменты должны присутствовать в окне обзора рынка. Версия для MetaTrader 5 может добавить инструменты пользовательского списка самостоятельно, если эта опция не отключена. В версии для MetaTrader 4 нажмите Ctrl+U и отобразите нужные инструменты. При выборе источника Market Watch панель считывает те инструменты, которые отображены там в данный момент. Инструмент, учтённый как N/A в информационной строке, либо неизвестен брокеру, либо записан иначе, например с суффиксом.

Столбцы VOL%/y, EFF и TREND требуют не менее 21 дневного бара. Недавно добавленные инструменты показывают три точки, пока терминал загружает историю. Столбцы свопа и CARRY%/y от истории не зависят и появляются сразу.

Ставки свопа устанавливаются брокером и могут быть изменены в любое время. Панель показывает значения, публикуемые терминалом на текущий момент.

Панель можно разместить на любом графике и любом таймфрейме. Расчёты выполняются по дневным данным перечисленных инструментов и не зависят от таймфрейма графика. Рекомендуется отслеживать от двадцати до сорока инструментов; загрузка нескольких сотен инструментов в обзор рынка увеличивает время каждого обновления.

Отказ от ответственности

Это аналитический и информационный инструмент. Он не открывает, не изменяет и не закрывает позиции и не формирует торговых сигналов. Пожалуйста, протестируйте его на демо-счёте и управляйте своим риском самостоятельно.

Если этот инструмент окажется полезным, будем признательны за оценку или отзыв. По вопросам и предложениям по функциональности используйте раздел комментариев на странице продукта.

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Специальное предложение – скидка 30% Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и пре
Zoryk Gold mt4
Reda El Koutbane
Индикаторы
Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ограниченное количество копий по стартовой цене ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 4 Вам знакомо это чувство. Вы анализируете золото, ждёте вход и наконец открываете сделку. Цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, переносите Stop Loss или сомневаетесь несколько секунд. А затем рынок без вас достигает именно той цели, которую вы ожидали с самого начала. Проблема не всегд
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
Индикаторы
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
Индикаторы
Индикатор AW Candle Patterns является комбинацией из продвинутого трендового индикатора в сочетании с мощным сканером свечных паттернов. Это полезный инструмент для распознания и выделения тридцати наиболее надежных свечных паттернов. Помимо этого это анализатор текущего тренда по окрашенным барам с  подключаемой мультитаймфреймовой трендовой панелью, изменяемой по размеру и положению. Уникальная возможность регулировки отображения паттернов в зависимости от трендовой фильтрации.  Преимущества: 
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
Индикаторы
Индикатор All-in-One Trade (AOTI) определяет дневные цели для пар EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD и USDJPY. Все остальные модули работают на любых финансовых инструментах. Индикатор включает в себя множество функций: двойной канал для определения тренда, ценовой канал, полосы МА, построение уровней Фибо, определение точки кульминации и др. Индикатор создан для упрощения анализа рынка и основан на нескольких торговых стратегия
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Индикаторы
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
Другие продукты этого автора
Triple Screen Impulse System MT5
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Triple Screen Impulse System — индикатор основного окна графика, реализующий структуру трёх экранов, описанную Александром Элдером: Impulse System на двух периодах и Force Index на третьем. Его результат — стрелка, которая выводится только тогда, когда все три экрана разрешают одно и то же направление. Каждый экран можно также отобразить на графике, чтобы состояние, стоящее за стрелкой — или за её отсутствием — было видно, а не выводилось умозрительно. Торговые уровни не рисуются, потому что ин
Market Structure Order Blocks and Gaps MT5
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Часть набора инструментов ICT / Smart Money. Этот инструмент лучше всего работает вместе с моими другими индикаторами ICT/SMC — Session Kill Zones и данным инструментом Market Structure — доступными как для MT4, так и для MT5. Сочетайте тайминг сессий со структурой рынка для входов по конфлюэнции и загляните в мой профиль продавца, чтобы найти весь набор. Market Structure Pro — это индикатор Smart Money Concepts (SMC), основанный на методологии ICT. Он автоматически определяет структуру рынка
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Market Structure Order Blocks and Gaps MT4
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Часть набора инструментов ICT / Smart Money. Этот инструмент лучше всего работает вместе с моими другими индикаторами ICT/SMC — Session Kill Zones и данным инструментом Market Structure — доступными как для MT4, так и для MT5. Сочетайте тайминг сессий со структурой рынка для входов по конфлюэнции и загляните в мой профиль продавца, чтобы найти весь набор. Market Structure Pro — это индикатор Smart Money Concepts (SMC), основанный на методологии ICT. Он автоматически определяет структуру рынка
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Divergence Scanner Multi Oscillator MT5
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Divergence Scanner Multi Oscillator ищет обычные (regular) и скрытые (hidden) дивергенции одновременно по десяти осцилляторам и отмечает бары, на которых несколько из них сходятся. Вместо того чтобы следить за RSI, MACD и Stochastic в отдельных окнах, индикатор сканирует их все на каждом баре и подписывает график названиями расходящихся осцилляторов, так что конфлюэнция видна с первого взгляда. Сканер охватывает MACD, MACD Histogram, RSI, Stochastic, CCI, Momentum, OBV, VWMACD, CMF (Chaikin Mo
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Triple Screen Impulse System MT4
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Triple Screen Impulse System — индикатор основного окна графика, реализующий структуру трёх экранов, описанную Александром Элдером: Impulse System на двух периодах и Force Index на третьем. Его результат — стрелка, которая выводится только тогда, когда все три экрана разрешают одно и то же направление. Каждый экран можно также отобразить на графике, чтобы состояние, стоящее за стрелкой — или за её отсутствием — было видно, а не выводилось умозрительно. Торговые уровни не рисуются, потому что ин
Market Structure Break and Order Block Indicator
Zhen Yu Zheng
5 (1)
Индикаторы
Market Structure and Order Block Pro This indicator is a technical analysis tool for MetaTrader 4 designed to visualize price action patterns based on institutional trading methodologies. It provides automated mapping of market structure, supply/demand zones, and liquidity levels, featuring a comprehensive buffer system for EA integration. Core Functionalities Market Structure Detection: Identifies Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHoCH) on both internal and swing levels. Order
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ICT Session Kill Zones with Alerts MT5
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Индикатор наносит на график настраиваемые блоки торговых сессий, продлевает максимум и минимум каждой сессии вперёд в виде горизонтальных уровней и может подавать оповещение, когда цена возвращается к ним. Время начала сессий задаётся через смещение серверного времени брокера относительно нью-йоркского, поэтому блоки располагаются корректно независимо от часового пояса вашего брокера. Индикатор рисует пять независимых сессий — Азия, Лондон, NY AM, NY Lunch и NY PM, и у каждой из них есть собст
FREE
Market Volume Profile Modes
Zhen Yu Zheng
5 (2)
Индикаторы
Overview Market Volume Profile Modes is a powerful MT5 volume distribution indicator that integrates multiple Volume Profile variants. Users can switch between different analysis modes through a simple menu selection. This indicator helps traders identify key price levels, support and resistance zones, and market volume distribution. Core Concepts • POC (Point of Control): The price level with the highest volume concentration, representing the market's accepted "fair value" area • VAH (Value A
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Market Volume Profile Modes MT4
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Market Volume Profile Modes MT4 — это аналитический индикатор, который отображает распределение торгового объёма по ценовым уровням прямо на графике. Для заданного ценового диапазона он делит вертикальный ценовой интервал на настраиваемое число строк, накапливает тиковый объём в каждой строке и выводит результат в виде горизонтальных гистограммных полос. Каждая строка разделяется на бычью и медвежью части в зависимости от того, закрылись ли соответствующие свечи вверх или вниз, поэтому доля поку
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Swap Scanner Pro MT5
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Swap Scanner — информационная панель, которая считывает ставки свопа, публикуемые брокером, и представляет их в форме, пригодной для сравнения между инструментами. Панель не ограничивается показом исходных значений свопа: каждая ставка пересчитывается в валюту депозита, приводится к годовому виду относительно номинальной стоимости одного лота и размещается рядом с реализованной волатильностью и направлением дневного тренда того же инструмента. Панель не открывает, не изменяет и не закрывает орд
FREE
Divergence Scanner Multi Oscillator MT4
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Divergence Scanner Multi Oscillator ищет обычные (regular) и скрытые (hidden) дивергенции одновременно по десяти осцилляторам и отмечает бары, на которых несколько из них сходятся. Вместо того чтобы следить за RSI, MACD и Stochastic в отдельных окнах, индикатор сканирует их все на каждом баре и подписывает график названиями расходящихся осцилляторов, так что конфлюэнция видна с первого взгляда. Сканер охватывает MACD, MACD Histogram, RSI, Stochastic, CCI, Momentum, OBV, VWMACD, CMF (Chaikin Mo
FREE
ICT Session Kill Zones with Alerts MT4
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Индикатор наносит на график настраиваемые блоки торговых сессий, продлевает максимум и минимум каждой сессии вперёд в виде горизонтальных уровней и может подавать оповещение, когда цена возвращается к ним. Время начала сессий задаётся через смещение серверного времени брокера относительно нью-йоркского, поэтому блоки располагаются корректно независимо от часового пояса вашего брокера. Индикатор рисует пять независимых сессий — Азия, Лондон, NY AM, NY Lunch и NY PM, и у каждой из них есть собст
FREE
Impulse System MTF
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Impulse System MTF раскрашивает свечи на вашем графике по системе Impulse System, описанной Александром Элдером, и может брать эту раскраску со старшего таймфрейма, а не с того, который вы просматриваете. Impulse System объединяет одну меру тренда и одну меру импульса: экспоненциальную скользящую среднюю цены закрытия и гистограмму MACD. Когда обе растут, бар зелёный, когда обе снижаются — красный, а когда они расходятся — синий. Полезными эти три состояния делает та роль, которую отвёл им Элд
FREE
Force Index MTF MT4
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Force Index MTF — это продвинутая реализация классического осциллятора Force Index (индекс силы), дополненная мультитаймфреймовыми (MTF, Multi-Timeframe) возможностями. Рассчитывая произведение движения цены и объёма, он количественно оценивает сырую силу, стоящую за рыночными колебаниями, помогая трейдерам отличать значимые продолжения тренда от небольших откатов. Как осциллятор моментума и объёма, Force Index измеряет силу покупателей и продавцов. Положительные значения указывают на преоблад
FREE
Impulse System MTF MT4
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Impulse System MTF раскрашивает свечи на вашем графике по системе Impulse System, описанной Александром Элдером, и может брать эту раскраску со старшего таймфрейма, а не с того, который вы просматриваете. Impulse System объединяет одну меру тренда и одну меру импульса: экспоненциальную скользящую среднюю цены закрытия и гистограмму MACD. Когда обе растут, бар зелёный, когда обе снижаются — красный, а когда они расходятся — синий. Полезными эти три состояния делает та роль, которую отвёл им Элд
FREE
Force Index MTF
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Force Index MTF — это продвинутая реализация классического осциллятора Force Index (индекс силы), дополненная мультитаймфреймовыми (MTF, Multi-Timeframe) возможностями. Рассчитывая произведение движения цены и объёма, он количественно оценивает сырую силу, стоящую за рыночными колебаниями, помогая трейдерам отличать значимые продолжения тренда от небольших откатов. Как осциллятор моментума и объёма, Force Index измеряет силу покупателей и продавцов. Положительные значения указывают на преоблад
FREE
Enhanced MACD Pro
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Enhanced MACD MT4 – Advanced Momentum and Trend Oscillator The Enhanced MACD MT4 is a versatile technical analysis tool that builds upon the classic Moving Average Convergence Divergence framework. It provides a refined 4-color histogram system and a comprehensive notification engine, designed to visualize momentum shifts and trend reversals with high precision. Functional Overview This implementation focuses on providing a clear visual representation of market dynamics through three primary com
FREE
Semi automatic trading and tester
Zhen Yu Zheng
5 (1)
Утилиты
This trading system requires the user to manually add Fibonacci, trend lines, horizontal lines, channel to perform semi-automatic or manual trading. The trading system can also be used in the tester. Trading panel provides: spread information margin information free marging Information The swap information to order for lots (requires your dealer support)
Correlation Exposure Matrix MT4
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Три сделки открыты, три сделки в убытке одновременно. Обычно дело не в невезении. Если выбранные инструменты обычно растут вместе и падают вместе, они и должны были уйти в минус вместе. Со стороны кажется, что риск распределён. На деле одна и та же сделка была совершена трижды. Смысл диверсификации в том, что когда одна позиция теряет, у другой есть шанс заработать. Если инструменты движутся как один, такого шанса нет. Панель делает одно: переводит удерживаемые позиции в количество по-настоя
Correlation Exposure Matrix MT5
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Три сделки открыты, три сделки в убытке одновременно. Обычно дело не в невезении. Если выбранные инструменты обычно растут вместе и падают вместе, они и должны были уйти в минус вместе. Со стороны кажется, что риск распределён. На деле одна и та же сделка была совершена трижды. Смысл диверсификации в том, что когда одна позиция теряет, у другой есть шанс заработать. Если инструменты движутся как один, такого шанса нет. Панель делает одно: переводит удерживаемые позиции в количество по-настоя
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