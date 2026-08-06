Expert Trade Panel

 Expert Trade Panel — Профессиональная панель ручной торговли и управления рисками
**Expert Trade Panel** — это мощный и интуитивно понятный торговый терминал прямо на вашем графике MetaTrader 5. Панель разработана для трейдеров, которым необходим полный контроль над позициями, быстрое исполнение ордеров, автоматический расчет бесубытка и визуальный контроль уровней усреднения.
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 🔑 Ключевые возможности
 1. Управление в один клик и каскадный Тейк-Профит
* **Исполнение сделок:** Мгновенный вход в рынок кнопками **BUY** и **SELL**.
* **Сплит-Тейк-Профит (TP1, TP2, TP3):** Автоматическое деление объема позиции на 2 или 3 части с индивидуальными целями по прибыли.
* **Гибкий Stop Loss:** Задание SL в пунктах или по фиксации ключевого уровня.
 2. Модуль автоматического безубытка (Auto BE)
* Перевод сетки или серии позиций в безубыток при достижении заданной цели (TP1, TP2 или TP3).
* Настройка фиксированного профита в пунктах выше цены безубытка для покрытия комиссий и спреда.
 3. Интеллектуальное усреднение (Averaging & Targets)
* **Визуальные уровни на графике:** Автоматический расчет и отрисовка линии средней цены входа (Avg) и целевой цены закрытия (Target).
* **Мгновенный автозакрыватель:** При включенном тумблере `AVG ON` панель автоматически зафиксирует всю серию ордеров при достижении целевой цены.
* Отображение точных цен прямо на визуальных линиях графика.
 4. Экстренное закрытие и управление сеткой
* **Close Buy / Close Sell:** Раздельное закрытие только длинных или только коротких позиций.
* **Close All Positions:** Мгновенная кнопка паники для фиксации суммарного результата по текущей валютной паре.
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 📊 Информационная панель текущего состояния (Dashboard)
Панель в реальном времени рассчитывает и выводит важные метрики депозита и символа:
* **Spread:** Текущий спред в пунктах и пипсах.
* **Positions:** Количество открытых ордеров Buy и Sell.
* **Exposure:** Суммарный лотраж по направлениям.
* **Profit Buy / Sell:** Накопленная плавающая прибыль отдельно для покупок и продаж.
* **BE Points:** Расстояние в пунктах от текущей цены до точки общего безубытка.
* **Total Float P&L:** Итоговый плавающий результат по инструменту с цветовой индикацией (зеленый / красный).
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 ⚙️ Сохранение настроек и стабильность
* **Защита от перезагрузок:** При смене таймфрейма, шаблона или перезапуске терминала все введенные параметры (лот, SL, TP, параметры усреднения) полностью сохраняются.
* **Чистый график:** При удалении панели с графика все вспомогательные линии и графические объекты автоматически очищаются.
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 🛠 Входные параметры (Input Parameters)
| Параметр | Описание | Значение по умолчанию |
| --- | --- | --- |
| `InpLot` | Базовый объем сделки | `0.03` |
| `InpSL` | Уровень Stop Loss в пунктах | `500` |
| `InpBE_Distance` | Дистанция срабатывания BE | `10` |
| `InpBE_Profit` | Фиксация профита при BE (в пунктах) | `5` |
| `InpTP1 / TP2 / TP3` | Значения 3-х уровней Take Profit | `150 / 300 / 500` |
| `InpAvgBuy / InpAvgSell` | Дистанция до цели усреднения | `500` |
| `InpAvgColor / InpTargetColor` | Цвета линий средней цены и цели | `Blue / Lime` |
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> **Рекомендация:** Панель подходит как для скальпинга и торговли на новостях, так и для удержания среднесрочных сеток ордеров. Идеальный инструмент для дисциплинированного риск-менеджмента.
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ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
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4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
Утилиты
Seconds Chart - уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
Утилиты
VirtualTradePad PRO SE MT5 — профессиональный торговый центр управления для MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE — это премиальная торговая панель и рабочая среда управления сделками на графике для MetaTrader 5 . Она создана для трейдеров, которым нужны более быстрое исполнение, более понятный контроль позиций, структурированное управление сделками, визуальное планирование уровней и профессиональный рабочий процесс прямо с графика. Это не просто панель BUY / SELL. PRO SE объединяет ручную торговл
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
Trading Panel PRO MT5
Prime Horizon
Утилиты
Trade Panel PRO MT5 Trade Panel PRO MT5 - это панель ручной торговли для MetaTrader 5, предназначенная для подготовки, исполнения и управления позициями непосредственно с графика, с визуальным контролем риска на каждом этапе. Инструмент объединяет в одном интерфейсе подготовку ордеров, автоматический расчет объема позиции по риску, интерактивные зоны Entry, Stop Loss и Take Profit, а также несколько функций управления сделкой после исполнения. Обновления версии 2.0 Версия 2.0 вводит несколько ул
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.6 (5)
Утилиты
Один советник, который должен работать у каждого трейдера MetaTrader, но у большинства его нет. Большинство счетов сливаются не потому, что стратегия была неправильной. Они сливаются потому, что в плохой момент трейдер позволил убытку расти, начал усредняться, оставил сделки на выходные, отдал рынку прибыльную неделю или забыл о дневном лимите проп-фирмы из-за одного неудачного клика. KT Equity Protector - это автоматический защитник, который не даст этому случиться. Установите его на один графи
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Smart Gold Expert Advisor
Oleg Oleinikov
Утилиты
Smart Gold Expert Advisor — это профессиональный торговый советник с интерактивной графической панелью, разработанный специально для торговли на новостях (преимущественно на инструменте Gold/USD, но может использоваться и для любых других активов). Робот автоматизирует выставление отложенных ордеров по обе стороны от текущей цены, управляет рисками и сопровождает сделку после прорыва. 1. Ключевые возможности и функции. Интерактивная торговая панель: Полностью визуальный интерфейс прямо на графи
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