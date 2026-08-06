Expert Trade Panel — Профессиональная панель ручной торговли и управления рисками

**Expert Trade Panel** — это мощный и интуитивно понятный торговый терминал прямо на вашем графике MetaTrader 5. Панель разработана для трейдеров, которым необходим полный контроль над позициями, быстрое исполнение ордеров, автоматический расчет бесубытка и визуальный контроль уровней усреднения.

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🔑 Ключевые возможности

1. Управление в один клик и каскадный Тейк-Профит

* **Исполнение сделок:** Мгновенный вход в рынок кнопками **BUY** и **SELL**.

* **Сплит-Тейк-Профит (TP1, TP2, TP3):** Автоматическое деление объема позиции на 2 или 3 части с индивидуальными целями по прибыли.

* **Гибкий Stop Loss:** Задание SL в пунктах или по фиксации ключевого уровня.

2. Модуль автоматического безубытка (Auto BE)

* Перевод сетки или серии позиций в безубыток при достижении заданной цели (TP1, TP2 или TP3).

* Настройка фиксированного профита в пунктах выше цены безубытка для покрытия комиссий и спреда.

3. Интеллектуальное усреднение (Averaging & Targets)

* **Визуальные уровни на графике:** Автоматический расчет и отрисовка линии средней цены входа (Avg) и целевой цены закрытия (Target).

* **Мгновенный автозакрыватель:** При включенном тумблере `AVG ON` панель автоматически зафиксирует всю серию ордеров при достижении целевой цены.

* Отображение точных цен прямо на визуальных линиях графика.

4. Экстренное закрытие и управление сеткой

* **Close Buy / Close Sell:** Раздельное закрытие только длинных или только коротких позиций.

* **Close All Positions:** Мгновенная кнопка паники для фиксации суммарного результата по текущей валютной паре.

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📊 Информационная панель текущего состояния (Dashboard)

Панель в реальном времени рассчитывает и выводит важные метрики депозита и символа:

* **Spread:** Текущий спред в пунктах и пипсах.

* **Positions:** Количество открытых ордеров Buy и Sell.

* **Exposure:** Суммарный лотраж по направлениям.

* **Profit Buy / Sell:** Накопленная плавающая прибыль отдельно для покупок и продаж.

* **BE Points:** Расстояние в пунктах от текущей цены до точки общего безубытка.

* **Total Float P&L:** Итоговый плавающий результат по инструменту с цветовой индикацией (зеленый / красный).

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⚙️ Сохранение настроек и стабильность

* **Защита от перезагрузок:** При смене таймфрейма, шаблона или перезапуске терминала все введенные параметры (лот, SL, TP, параметры усреднения) полностью сохраняются.

* **Чистый график:** При удалении панели с графика все вспомогательные линии и графические объекты автоматически очищаются.

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🛠 Входные параметры (Input Parameters)

| Параметр | Описание | Значение по умолчанию |

| --- | --- | --- |

| `InpLot` | Базовый объем сделки | `0.03` |

| `InpSL` | Уровень Stop Loss в пунктах | `500` |

| `InpBE_Distance` | Дистанция срабатывания BE | `10` |

| `InpBE_Profit` | Фиксация профита при BE (в пунктах) | `5` |

| `InpTP1 / TP2 / TP3` | Значения 3-х уровней Take Profit | `150 / 300 / 500` |

| `InpAvgBuy / InpAvgSell` | Дистанция до цели усреднения | `500` |

| `InpAvgColor / InpTargetColor` | Цвета линий средней цены и цели | `Blue / Lime` |

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> **Рекомендация:** Панель подходит как для скальпинга и торговли на новостях, так и для удержания среднесрочных сеток ордеров. Идеальный инструмент для дисциплинированного риск-менеджмента.