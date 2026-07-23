TPanel

Обзор

TPanel  — торговая панель для быстрой ручной торговли с управлением через клавиатуру.
Панель позволяет открывать рыночные и отложенные ордера без стандартного окна ордера: все ключевые действия выполняются в один–два нажатия.

Как это работает

Процесс выставления ордера состоит из трёх шагов:

  1. Установка уровня входа (клавиша 1 ).

  2. Установка уровня стоп‑лосса (клавиша 2 ).

  3. Исполнение сделки (клавиша Space ).

Тип ордера (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop) определяется автоматически по положению цены входа и стоп‑лосса относительно текущей рыночной цены.
Рыночные ордера можно открывать ещё быстрее: достаточно указать только уровень стоп‑лосса.

Управление риском

Панель поддерживает три режима задания риска:

  • процент от депозита;

  • фиксированная сумма в USD;

  • фиксированный объём в лотах.

Лот рассчитывается автоматически на основе выбранного режима риска и расстояния до стоп‑лосса.
Параметр Div позволяет разбить позицию на 1, 2, 3 и более равных сделок, сохраняя общий риск.

Все значения по умолчанию — риск, объём, максимальное число одновременно открываемых позиций — настраиваются в параметрах советника, чтобы панель можно было адаптировать под стиль конкретного трейдера.

Поддерживаемые типы ордеров

Панель работает со всеми базовыми типами ордеров:

  • рыночные ордера: Buy, Sell;

  • отложенные ордера: Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop.

Тип ордера определяется автоматически, стоп‑лосс обязателен для каждой сделки.
Тейк‑профит задаётся по выбору пользователя — кратно стопу (2x, 3x, 4x) либо как фиксированное расстояние в пунктах.

Сопровождение позиции

Встроенные функции сопровождения помогают автоматизировать управление открытыми сделками:

  • Авто‑безубыток — переносит стоп‑лосс на уровень входа при достижении ценой заданной доли дневного ATR.

  • Трейлинг‑стоп — может быть указан в процентах от дневного ATR или как фиксированное количество пунктов.

Статистика сделок

Панель ведёт историю сделок и формирует HTML‑отчёт с ключевыми показателями:

  • кривая эквити и просадка;

  • распределение прибыли и убытков;

  • разбивка результатов по инструментам, дням недели и часам.

Это позволяет не только торговать, но и системно анализировать свою стратегию.

Встроенная справка и языки

В TPanel встроена подробная справочная система, доступная прямо из настроек советника — не нужно искать документацию на стороне.

Интерфейс поддерживает три языка:

  • русский;

  • английский;

  • китайский.

Кому TPanel особенно полезна

  • Скальперам и интрадей‑трейдерам, которым важно войти в сделку за секунду и не терять время на выбор типа ордера и расчёт лота вручную. Панель автоматически подбирает тип ордера и объём по заданному риску и стопу.

  • Тем, кто торгует от уровней и руками рисует вход/стоп на графике. Вместо того чтобы отдельно считать лот, выбирать Buy Limit / Sell Stop и заполнять форму, трейдер просто ставит две линии и нажимает пробел — остальное делает панель.

  • Трейдерам, которые контролируют риск в процентах или в долларах, но не любят считать пункты. Модуль автоматически переводит “хочу рискнуть 1% / 50 USD” в правильный лот с учётом стоп‑лосса и спецификаций символа

  • Тем, кто открывает несколько долей одной позиции. Функция Div позволяет разбить риск на 2–3 и более сделок без отдельного пересчёта каждой доли — это удобно для частичного выхода и масштабирования.

  • Трейдерам, которые хотят видеть статистику своих сделок, но не вести её вручную. HTML‑отчёт по эквити, просадке и распределению результатов снимает необходимость собирать данные в Excel.

Где панель даёт максимальный эффект

Особенно сильно TPanel облегчает процесс открытия сделки в ситуациях:

  • когда рынок движется быстро и нужно успеть войти, не тратя время на окно ордера;

  • когда трейдер заранее знает, сколько он готов потерять в сделке, и хочет, чтобы система сама подогнала лот под этот риск;

  • когда стратегия подразумевает много однотипных сделок в день — панель превращает рутину “открыть ордер” в короткую механическую последовательность из трёх нажатий.

  • Новичка! Еще не знающим специфики расчетов и открытия ордеров


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VirtualTradePad PRO SE MT5 — профессиональный торговый центр управления для MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE — это премиальная торговая панель и рабочая среда управления сделками на графике для MetaTrader 5 . Она создана для трейдеров, которым нужны более быстрое исполнение, более понятный контроль позиций, структурированное управление сделками, визуальное планирование уровней и профессиональный рабочий процесс прямо с графика. Это не просто панель BUY / SELL. PRO SE объединяет ручную торговл
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Утилиты
"Trader Evolution" - Утилита, предназначенная для трейдеров, которые используют в своей работе волновой и технический анализ. Одна вкладка утилиты способна управлять капиталом и открывать ордера, а другая - помогать в построении волн Эллиотта, уровней поддержки и сопротивления, а также линий тренда. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Торговля в несколько кликов. В панели доступны немедленные и отложенные ордера 2. Управление капиталом
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (2)
Утилиты
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (9)
Утилиты
Custom Alerts: Контролируйте все рынки и не упустите ни одного сигнала Обзор Custom Alerts — это динамический инструмент для трейдеров, которые хотят отслеживать потенциальные торговые сигналы по множеству инструментов в одном месте. Он объединяет данные от наших флагманских индикаторов — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels и IX Power — и автоматически уведомляет вас о важных изменениях на рынке. Теперь инструмент поддерживает все классы активов, предлагаемые вашим брокером. Вы можете н
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.87 (31)
Утилиты
MT5 to Telegram Signal Provider — это простой в использовании полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять определённые сигналы в чат, канал или группу Telegram, превращая вашу учётную запись в провайдера сигналов . В отличие от большинства конкурирующих продуктов, он не использует импорт DLL. [ Демо ]   [ Руководство ] [ Версия MT4 ] [ Версия для Discord ] [ Канал в Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Доступно пошаговое руководство пользователя . Никаких знаний A
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.92 (12)
Утилиты
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга Обзор Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов. EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGP
Axiom Trade
Issam Kassas
Утилиты
This product was created for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds. 50% OFF LAUNCH OFFER:  Axiom Trade is currently available for a $30 monthly rental or a $99 lifetime license. The lifetime price will increase to $199 after the next 30 purchases. Axiom Trade is a complete visual trading, risk-calculation, order-management, recovery, and Grid system designed to help traders prepare and control trades directly from one MetaTrader 5 chart. SPECIAL OFFER:  After purchasing Axiom T
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