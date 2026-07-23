TPanel
- Утилиты
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- Версия: 2.10
- Активации: 7
Обзор
TPanel — торговая панель для быстрой ручной торговли с управлением через клавиатуру.
Панель позволяет открывать рыночные и отложенные ордера без стандартного окна ордера: все ключевые действия выполняются в один–два нажатия.
Как это работает
Процесс выставления ордера состоит из трёх шагов:
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Установка уровня входа (клавиша 1 ).
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Установка уровня стоп‑лосса (клавиша 2 ).
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Исполнение сделки (клавиша Space ).
Тип ордера (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop) определяется автоматически по положению цены входа и стоп‑лосса относительно текущей рыночной цены.
Рыночные ордера можно открывать ещё быстрее: достаточно указать только уровень стоп‑лосса.
Управление риском
Панель поддерживает три режима задания риска:
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процент от депозита;
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фиксированная сумма в USD;
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фиксированный объём в лотах.
Лот рассчитывается автоматически на основе выбранного режима риска и расстояния до стоп‑лосса.
Параметр Div позволяет разбить позицию на 1, 2, 3 и более равных сделок, сохраняя общий риск.
Все значения по умолчанию — риск, объём, максимальное число одновременно открываемых позиций — настраиваются в параметрах советника, чтобы панель можно было адаптировать под стиль конкретного трейдера.
Поддерживаемые типы ордеров
Панель работает со всеми базовыми типами ордеров:
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рыночные ордера: Buy, Sell;
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отложенные ордера: Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop.
Тип ордера определяется автоматически, стоп‑лосс обязателен для каждой сделки.
Тейк‑профит задаётся по выбору пользователя — кратно стопу (2x, 3x, 4x) либо как фиксированное расстояние в пунктах.
Сопровождение позиции
Встроенные функции сопровождения помогают автоматизировать управление открытыми сделками:
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Авто‑безубыток — переносит стоп‑лосс на уровень входа при достижении ценой заданной доли дневного ATR.
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Трейлинг‑стоп — может быть указан в процентах от дневного ATR или как фиксированное количество пунктов.
Статистика сделок
Панель ведёт историю сделок и формирует HTML‑отчёт с ключевыми показателями:
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кривая эквити и просадка;
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распределение прибыли и убытков;
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разбивка результатов по инструментам, дням недели и часам.
Это позволяет не только торговать, но и системно анализировать свою стратегию.
Встроенная справка и языки
В TPanel встроена подробная справочная система, доступная прямо из настроек советника — не нужно искать документацию на стороне.
Интерфейс поддерживает три языка:
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русский;
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английский;
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китайский.
Кому TPanel особенно полезна
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Скальперам и интрадей‑трейдерам, которым важно войти в сделку за секунду и не терять время на выбор типа ордера и расчёт лота вручную. Панель автоматически подбирает тип ордера и объём по заданному риску и стопу.
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Тем, кто торгует от уровней и руками рисует вход/стоп на графике. Вместо того чтобы отдельно считать лот, выбирать Buy Limit / Sell Stop и заполнять форму, трейдер просто ставит две линии и нажимает пробел — остальное делает панель.
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Трейдерам, которые контролируют риск в процентах или в долларах, но не любят считать пункты. Модуль автоматически переводит “хочу рискнуть 1% / 50 USD” в правильный лот с учётом стоп‑лосса и спецификаций символа
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Тем, кто открывает несколько долей одной позиции. Функция Div позволяет разбить риск на 2–3 и более сделок без отдельного пересчёта каждой доли — это удобно для частичного выхода и масштабирования.
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Трейдерам, которые хотят видеть статистику своих сделок, но не вести её вручную. HTML‑отчёт по эквити, просадке и распределению результатов снимает необходимость собирать данные в Excel.
Где панель даёт максимальный эффект
Особенно сильно TPanel облегчает процесс открытия сделки в ситуациях:
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когда рынок движется быстро и нужно успеть войти, не тратя время на окно ордера;
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когда трейдер заранее знает, сколько он готов потерять в сделке, и хочет, чтобы система сама подогнала лот под этот риск;
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когда стратегия подразумевает много однотипных сделок в день — панель превращает рутину “открыть ордер” в короткую механическую последовательность из трёх нажатий.
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Новичка! Еще не знающим специфики расчетов и открытия ордеров