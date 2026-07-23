Обзор

TPanel — торговая панель для быстрой ручной торговли с управлением через клавиатуру.

Панель позволяет открывать рыночные и отложенные ордера без стандартного окна ордера: все ключевые действия выполняются в один–два нажатия.

Как это работает

Процесс выставления ордера состоит из трёх шагов:

Установка уровня входа (клавиша 1 ). Установка уровня стоп‑лосса (клавиша 2 ). Исполнение сделки (клавиша Space ).

Тип ордера (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop) определяется автоматически по положению цены входа и стоп‑лосса относительно текущей рыночной цены.

Рыночные ордера можно открывать ещё быстрее: достаточно указать только уровень стоп‑лосса.

Управление риском

Панель поддерживает три режима задания риска:

процент от депозита;

фиксированная сумма в USD;

фиксированный объём в лотах.

Лот рассчитывается автоматически на основе выбранного режима риска и расстояния до стоп‑лосса.

Параметр Div позволяет разбить позицию на 1, 2, 3 и более равных сделок, сохраняя общий риск.

Все значения по умолчанию — риск, объём, максимальное число одновременно открываемых позиций — настраиваются в параметрах советника, чтобы панель можно было адаптировать под стиль конкретного трейдера.

Поддерживаемые типы ордеров

Панель работает со всеми базовыми типами ордеров:

рыночные ордера: Buy, Sell;

отложенные ордера: Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop.

Тип ордера определяется автоматически, стоп‑лосс обязателен для каждой сделки.

Тейк‑профит задаётся по выбору пользователя — кратно стопу (2x, 3x, 4x) либо как фиксированное расстояние в пунктах.

Сопровождение позиции

Встроенные функции сопровождения помогают автоматизировать управление открытыми сделками:

Авто‑безубыток — переносит стоп‑лосс на уровень входа при достижении ценой заданной доли дневного ATR.

Трейлинг‑стоп — может быть указан в процентах от дневного ATR или как фиксированное количество пунктов.

Статистика сделок

Панель ведёт историю сделок и формирует HTML‑отчёт с ключевыми показателями:

кривая эквити и просадка;

распределение прибыли и убытков;

разбивка результатов по инструментам, дням недели и часам.

Это позволяет не только торговать, но и системно анализировать свою стратегию.

Встроенная справка и языки

В TPanel встроена подробная справочная система, доступная прямо из настроек советника — не нужно искать документацию на стороне.

Интерфейс поддерживает три языка:

русский;

английский;

китайский.

Кому TPanel особенно полезна

Скальперам и интрадей‑трейдерам , которым важно войти в сделку за секунду и не терять время на выбор типа ордера и расчёт лота вручную. Панель автоматически подбирает тип ордера и объём по заданному риску и стопу.

Тем, кто торгует от уровней и руками рисует вход/стоп на графике. Вместо того чтобы отдельно считать лот, выбирать Buy Limit / Sell Stop и заполнять форму, трейдер просто ставит две линии и нажимает пробел — остальное делает панель.

Трейдерам, которые контролируют риск в процентах или в долларах, но не любят считать пункты. Модуль автоматически переводит “хочу рискнуть 1% / 50 USD” в правильный лот с учётом стоп‑лосса и спецификаций символа

Тем, кто открывает несколько долей одной позиции. Функция Div позволяет разбить риск на 2–3 и более сделок без отдельного пересчёта каждой доли — это удобно для частичного выхода и масштабирования.

Трейдерам, которые хотят видеть статистику своих сделок, но не вести её вручную. HTML‑отчёт по эквити, просадке и распределению результатов снимает необходимость собирать данные в Excel.

Где панель даёт максимальный эффект

Особенно сильно TPanel облегчает процесс открытия сделки в ситуациях: