Aurora Command All in One Gold Trading Terminal

AURORA COMMAND — ТОРГОВЫЙ ТЕРМИНАЛ ПО ЗОЛОТУ «ВСЁ В ОДНОМ»



Это не бот, который включаешь и надеешься. Это полноценный центр управления для новичков и профессионалов — на одном графике.



✔ Автоматический трендовый движок по золоту (XAUUSD, H1) с пирамидингом по правилам

✔ Живая рыночная кабина: согласование тренда, зоны, тайминг и готовый к прочтению торговый план

✔ Один клик «Take Plan» — план из кабины сразу переносится в ручную панель

✔ Ручная торговая панель: задайте вход и стоп мышью, остальное ведёт терминал

✔ Сделки, открытые вручную, автоматически подхватываются и защищаются

✔ Встроенный сигнал Стохастика и Aurora Momentum Explosion (AME) — как показания и как визуальные индикаторы

✔ Управление направлением одной кнопкой (LONG / SHORT вкл-выкл)

✔ Без мартингейла • Без сетки • Фиксированный стоп на каждой сделке

✔ Один файл, перетащил и готово — без .set-файлов, работает сразу после загрузки

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ЧТО ТАКОЕ AURORA COMMAND НА САМОМ ДЕЛЕ

Большинство продуктов дают одно: движок, индикатор или панель. Aurora Command даёт весь рабочий стол целиком. Это центр управления, который дискреционный трейдер построил бы себе сам, будь у него время — автоматический движок, живое чтение рынка, готовый к решению торговый план, визуальные инструменты моментума и дисциплинированная ручная панель исполнения, объединённые в одном советнике на одном графике.

Вы всегда у руля. Пусть движок работает, когда рынок это позволяет. Читайте рынок одним взглядом в кабине. Примите план кабины одним кликом. Или откройте свою сделку когда угодно — и передайте её терминалу на управление. Здесь ничто не следует «чёрному ящику» и ничто от вас не скрыто.

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ПОЧЕМУ ЗДЕСЬ НЕТ СИГНАЛОВ ДЛЯ СЛЕДОВАНИЯ — И ПОЧЕМУ В ЭТОМ СУТЬ

Это важно, поэтому скажем прямо. Aurora Command — не сигнальный сервис и не может им быть. Это трендследящая система: она торгует, когда рынок действительно в тренде, и остаётся в стороне, когда нет. Тренд не появляется по расписанию, поэтому нет ежедневного «сигнала» на продажу — и мы никогда не будем делать вид, что он есть.

И именно это делает её сильной стороной, а не ограничением: в спокойные фазы, когда чистый бот просто стоял бы без дела, Aurora Command даёт вам полностью оснащённую ручную панель со всем необходимым, чтобы действовать по собственному прочтению — торговый план кабины, сигнал Стохастика, показания моментум-взрыва, уровни golden pocket, расчёт лота от риска. Вы открываете сделку; терминал подхватывает её и ведёт. Автоматика, когда рынок в тренде, полный ручной контроль в остальное время. Один инструмент, без пробелов.

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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДВИЖОК

Чистая трендследящая система по золоту. Она принимает решения в чётких последовательных этапах и действует только тогда, когда согласны все этапы:

• Направление (дневной график): фильтр тренда старшего таймфрейма решает, торговать ли вообще и в каком направлении. Без ясного дневного тренда движок остаётся пассивным.

• Вход (H1): внутри подтверждённого тренда движок ждёт отката и подтверждающей свечи. Каждая сделка сразу получает фиксированный стоп-лосс.

• Наращивание позиции (пирамидинг): пока сделка в прибыли и тренд продолжается, движок добавляет чётко ограниченными шагами — строго в сторону прибыли, никогда в убыток. С каждым добавлением стопы подтягиваются к безубытку.

Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения в убыток.

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КАБИНА — РЫНОК ОДНИМ ВЗГЛЯДОМ

Кабина читает текущий рынок в реальном времени, на вашем собственном терминале, из живых цен — то же прочтение, что видит разработчик, потому что это детерминированная математика на тех же данных, а не запоздалая копия чужого мнения:

• Горизонты: макро D1, моментум D1 и тренд H4, с ясным вердиктом (полная готовность, контртренд, ожидание, нет сделки).

• Расположение: расстояние и пространство до следующей серьёзной зоны.

• Тайминг (M15): триггеры моментума и свинга.

• Торговый план: golden pocket, планируемый вход, структурный и движковый стоп, лот от риска для каждого, соотношение прибыль/риск и уровень инвалидации.

• Сигнал Стохастика: перекупленность/перепроданность, пересечение K/D и согласуется ли он со старшим трендом.• Визуальные индикаторы: шкала Стохастика с живым маркером и полоса моментум-взрыва (зелёная вверх / красная вниз) с порогом взрыва — читайте состояние одним взглядом, не толкуя ни одной цифры.

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ОДИН КЛИК: TAKE PLAN

Когда кабина показывает действительный план, одна кнопка загружает его в ручную панель — вход и стоп заданы, а панель мгновенно рассчитывает направление, три уровня тейк-профита и правильный размер лота по вашему проценту риска. Вы проверяете и открываете сделку. Далее её ведёт терминал. Мост от «что даёт рынок» к «позиция на графике» — это один клик, и вы управляете на каждом шаге.

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РУЧНАЯ ТОРГОВАЯ ПАНЕЛЬ

Понятная панель на графике для дисциплинированных сделок вручную:

• Задавайте вход и стоп-лосс кликом мыши прямо на графике.

• Панель автоматически рассчитывает направление, правильный лот по вашему проценту риска и три уровня тейк-профита.

• Один клик открывает позиции, другой закрывает их.

• Тяните линии входа и стопа мышью — значения пересчитываются в реальном времени.

А сделки, открытые вне панели — быстро, с телефона — Aurora Command подхватывает по запросу: ставит отсутствующий стоп из текущего диапазона (ATR), переносит стоп в безубыток при достижении вашего порога прибыли и при желании ведёт его трейлингом. Он никогда не открывает и не закрывает такие сделки за вас — лишь добавляет защиту, которую иначе пришлось бы контролировать вручную.

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BASIC И PRO — ТОТ ЖЕ СТОЛ, ВАШ ВЫБОР ПРОЧТЕНИЯ

• BASIC: всё рассчитывается локально на вашем терминале из живых цен. Кабина формирует собственное дневное смещение из структуры D1. Без фида, без подписки, без зависимости — реальное прочтение рынка, полностью самодостаточное.

• PRO: дополнительно вы можете положить ежедневный файл-брифинг в папку Files терминала MetaTrader. Кабина читает его автоматически и показывает смещение, уровень инвалидации и заметку — ваше собственное дискреционное дневное прочтение поверх живой математики. Кнопка перезагрузки подхватывает обновлённый файл в пределах одной свечи.

Basic самодостаточен сам по себе. Pro лишь добавляет человеческий слой для тех, кому он нужен.

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ТРИ РЕЖИМА РАБОТЫ

• Только авто: движок торгует тренд сам.

• Только вручную: вы торгуете полностью через панель и кабину.

• Оба сразу: движок автоматически отрабатывает тренд, пока вы параллельно ставите свои сделки.

Автоматический движок и ручная панель используют раздельные идентификаторы ордеров и никогда не мешают друг другу.

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ОДНА ПОКУПКА — ВАШ ПОЛНЫЙ ТОРГОВЫЙ СТОЛ

У Aurora Command флагманская цена по одной честной причине: он заменяет целую полку отдельных инструментов одним интегрированным терминалом. Автоматический трендовый движок, живая кабина решений, планировщик сделок с golden pocket и расчётом от риска, прочтение Стохастика, инструмент Aurora Momentum Explosion (AME), визуальные индикаторы и дисциплинированная ручная панель, которая подхватывает и защищает ваши собственные сделки — куплено один раз, работает вместе на одном графике, с первой минуты.

Вы платите не за один скрипт. Вы получаете полноценную рабочую станцию, нужную серьёзному трейдеру по золоту — и она ваша. Именно в этом ценность.

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ЧЕГО ОЖИДАТЬ — ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧТИТЕ

Aurora Command не всепогодная система и здесь не продаётся как таковая. Движок знает два состояния:

СОСТОЯНИЕ 1 — РЫНОК В СИЛЬНОМ И УСТОЙЧИВОМ ТРЕНДЕИменно для этого движок и создан. Он задаёт направление, входит на откатах и наращивает позицию пирамидингом. Практически вся автоматическая доходность создаётся здесь — сосредоточена в немногих, но крупных движениях.

СОСТОЯНИЕ 2 — РЫНОК ИДЁТ В БОКОВИКЕУстойчивых движений нет, многие сделки заканчиваются в нуле или около нуля, и автоматическая часть какое-то время топчется на месте. Встроенного чудо-средства от этого нет — и мы его не обещаем.

Середины не существует. Aurora Command отличает то, что вы делаете в Состоянии 2: вместо ожидания простаивающего бота вы продолжаете работать через кабину и ручную панель. Именно для этого и создан этот терминал. Если вы понимаете и принимаете этот профиль, вы получаете прозрачный, основанный на правилах центр управления без риска сетки и мартингейла. Если вы ищете нечто, что ровно зарабатывает каждую неделю — это не оно, и мы предпочитаем сказать это заранее.

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УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ

• Фиксированный стоп-лосс на каждой сделке — ни одной позиции без защиты.

• Без мартингейла, без сетки, без усреднения в убыток.

• Автоматический пирамидинг идёт строго в сторону прибыли и чётко ограничен.

• Ручная панель и мост Take-Plan рассчитывают каждую позицию от заданного вами процента риска.

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УСТАНОВКА И ТРЕБОВАНИЯ

1. Прикрепите Aurora Command к графику XAUUSD H1.

2. Включите автоторговлю.3. Выберите режим в настройках (авто / вручную / оба). Кабина, индикаторы и панель появятся автоматически.

.set-файлы не нужны. Один файл, перетащил — и готово, работает с разумными настройками по умолчанию. Дополнительный индикатор Aurora Momentum Explosion (AME) для подокна включён для классического вида гистограммы.



ТРЕБОВАНИЯ:

• Инструмент: золото (XAUUSD)

• Таймфрейм: H1• Платформа: MetaTrader 4

• Тип счёта: рекомендуется ECN-счёт с низкими спредами

• Плечо: минимум 1:500 или выше (существенно для корректной работы)

• Минимальный капитал: 3 000 USD

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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКЕ

Торговля финансовыми инструментами сопряжена с существенным риском и может привести к потере вложенного капитала. Aurora Command — профессиональный инструмент и не является инвестиционной рекомендацией. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Используйте на свой страх и риск.

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СЕМЕЙСТВО AURORA

Aurora Command — флагман линейки, созданной для совместной работы: Aurora Sentinel Pro, Aurora Zones и Aurora Auto Fibonacci. Все продукты доступны через мой профиль продавца.

