Aurora Command All in One Gold Trading Terminal

  • Эксперты
  • Thorsten Fuehrmann
    Thorsten Fuehrmann

    Thorsten Fuehrmann

    Founder of the Aurora Trading Suite.
    My mission is to bridge the gap between institutional logic and automated trading. I don't believe in "Black Box" algorithms. I believe in documented transparency, multi-layer confluence, and capital protection as a priority.
    3 комментария
  • Версия: 1.19
  • Обновлено: 9 августа 2026
  • Активации: 5
AURORA COMMAND — ТОРГОВЫЙ ТЕРМИНАЛ ПО ЗОЛОТУ «ВСЁ В ОДНОМ»

Это не бот, который включаешь и надеешься. Это полноценный центр управления для новичков и профессионалов — на одном графике.

✔ Автоматический трендовый движок по золоту (XAUUSD, H1) с пирамидингом по правилам
✔ Живая рыночная кабина: согласование тренда, зоны, тайминг и готовый к прочтению торговый план
✔ Один клик «Take Plan» — план из кабины сразу переносится в ручную панель
✔ Ручная торговая панель: задайте вход и стоп мышью, остальное ведёт терминал
✔ Сделки, открытые вручную, автоматически подхватываются и защищаются
✔ Встроенный сигнал Стохастика и Aurora Momentum Explosion (AME) — как показания и как визуальные индикаторы
✔ Управление направлением одной кнопкой (LONG / SHORT вкл-выкл)
Без мартингейла • Без сетки • Фиксированный стоп на каждой сделке
✔ Один файл, перетащил и готово — без .set-файлов, работает сразу после загрузки
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ЧТО ТАКОЕ AURORA COMMAND НА САМОМ ДЕЛЕ
Большинство продуктов дают одно: движок, индикатор или панель. Aurora Command даёт весь рабочий стол целиком. Это центр управления, который дискреционный трейдер построил бы себе сам, будь у него время — автоматический движок, живое чтение рынка, готовый к решению торговый план, визуальные инструменты моментума и дисциплинированная ручная панель исполнения, объединённые в одном советнике на одном графике.
Вы всегда у руля. Пусть движок работает, когда рынок это позволяет. Читайте рынок одним взглядом в кабине. Примите план кабины одним кликом. Или откройте свою сделку когда угодно — и передайте её терминалу на управление. Здесь ничто не следует «чёрному ящику» и ничто от вас не скрыто.
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ПОЧЕМУ ЗДЕСЬ НЕТ СИГНАЛОВ ДЛЯ СЛЕДОВАНИЯ — И ПОЧЕМУ В ЭТОМ СУТЬ
Это важно, поэтому скажем прямо. Aurora Command — не сигнальный сервис и не может им быть. Это трендследящая система: она торгует, когда рынок действительно в тренде, и остаётся в стороне, когда нет. Тренд не появляется по расписанию, поэтому нет ежедневного «сигнала» на продажу — и мы никогда не будем делать вид, что он есть.
И именно это делает её сильной стороной, а не ограничением: в спокойные фазы, когда чистый бот просто стоял бы без дела, Aurora Command даёт вам полностью оснащённую ручную панель со всем необходимым, чтобы действовать по собственному прочтению — торговый план кабины, сигнал Стохастика, показания моментум-взрыва, уровни golden pocket, расчёт лота от риска. Вы открываете сделку; терминал подхватывает её и ведёт. Автоматика, когда рынок в тренде, полный ручной контроль в остальное время. Один инструмент, без пробелов.
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДВИЖОК
Чистая трендследящая система по золоту. Она принимает решения в чётких последовательных этапах и действует только тогда, когда согласны все этапы:
• Направление (дневной график): фильтр тренда старшего таймфрейма решает, торговать ли вообще и в каком направлении. Без ясного дневного тренда движок остаётся пассивным.
• Вход (H1): внутри подтверждённого тренда движок ждёт отката и подтверждающей свечи. Каждая сделка сразу получает фиксированный стоп-лосс.
• Наращивание позиции (пирамидинг): пока сделка в прибыли и тренд продолжается, движок добавляет чётко ограниченными шагами — строго в сторону прибыли, никогда в убыток. С каждым добавлением стопы подтягиваются к безубытку.
Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения в убыток.
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КАБИНА — РЫНОК ОДНИМ ВЗГЛЯДОМ
Кабина читает текущий рынок в реальном времени, на вашем собственном терминале, из живых цен — то же прочтение, что видит разработчик, потому что это детерминированная математика на тех же данных, а не запоздалая копия чужого мнения:
• Горизонты: макро D1, моментум D1 и тренд H4, с ясным вердиктом (полная готовность, контртренд, ожидание, нет сделки).
• Расположение: расстояние и пространство до следующей серьёзной зоны.
• Тайминг (M15): триггеры моментума и свинга.
• Торговый план: golden pocket, планируемый вход, структурный и движковый стоп, лот от риска для каждого, соотношение прибыль/риск и уровень инвалидации.
• Сигнал Стохастика: перекупленность/перепроданность, пересечение K/D и согласуется ли он со старшим трендом.• Визуальные индикаторы: шкала Стохастика с живым маркером и полоса моментум-взрыва (зелёная вверх / красная вниз) с порогом взрыва — читайте состояние одним взглядом, не толкуя ни одной цифры.
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ОДИН КЛИК: TAKE PLAN
Когда кабина показывает действительный план, одна кнопка загружает его в ручную панель — вход и стоп заданы, а панель мгновенно рассчитывает направление, три уровня тейк-профита и правильный размер лота по вашему проценту риска. Вы проверяете и открываете сделку. Далее её ведёт терминал. Мост от «что даёт рынок» к «позиция на графике» — это один клик, и вы управляете на каждом шаге.
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РУЧНАЯ ТОРГОВАЯ ПАНЕЛЬ
Понятная панель на графике для дисциплинированных сделок вручную:
• Задавайте вход и стоп-лосс кликом мыши прямо на графике.
• Панель автоматически рассчитывает направление, правильный лот по вашему проценту риска и три уровня тейк-профита.
• Один клик открывает позиции, другой закрывает их.
• Тяните линии входа и стопа мышью — значения пересчитываются в реальном времени.
А сделки, открытые вне панели — быстро, с телефона — Aurora Command подхватывает по запросу: ставит отсутствующий стоп из текущего диапазона (ATR), переносит стоп в безубыток при достижении вашего порога прибыли и при желании ведёт его трейлингом. Он никогда не открывает и не закрывает такие сделки за вас — лишь добавляет защиту, которую иначе пришлось бы контролировать вручную.
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BASIC И PRO — ТОТ ЖЕ СТОЛ, ВАШ ВЫБОР ПРОЧТЕНИЯ
• BASIC: всё рассчитывается локально на вашем терминале из живых цен. Кабина формирует собственное дневное смещение из структуры D1. Без фида, без подписки, без зависимости — реальное прочтение рынка, полностью самодостаточное.
• PRO: дополнительно вы можете положить ежедневный файл-брифинг в папку Files терминала MetaTrader. Кабина читает его автоматически и показывает смещение, уровень инвалидации и заметку — ваше собственное дискреционное дневное прочтение поверх живой математики. Кнопка перезагрузки подхватывает обновлённый файл в пределах одной свечи.
Basic самодостаточен сам по себе. Pro лишь добавляет человеческий слой для тех, кому он нужен.
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ТРИ РЕЖИМА РАБОТЫ
• Только авто: движок торгует тренд сам.
• Только вручную: вы торгуете полностью через панель и кабину.
• Оба сразу: движок автоматически отрабатывает тренд, пока вы параллельно ставите свои сделки.
Автоматический движок и ручная панель используют раздельные идентификаторы ордеров и никогда не мешают друг другу.
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ОДНА ПОКУПКА — ВАШ ПОЛНЫЙ ТОРГОВЫЙ СТОЛ
У Aurora Command флагманская цена по одной честной причине: он заменяет целую полку отдельных инструментов одним интегрированным терминалом. Автоматический трендовый движок, живая кабина решений, планировщик сделок с golden pocket и расчётом от риска, прочтение Стохастика, инструмент Aurora Momentum Explosion (AME), визуальные индикаторы и дисциплинированная ручная панель, которая подхватывает и защищает ваши собственные сделки — куплено один раз, работает вместе на одном графике, с первой минуты.
Вы платите не за один скрипт. Вы получаете полноценную рабочую станцию, нужную серьёзному трейдеру по золоту — и она ваша. Именно в этом ценность.
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ЧЕГО ОЖИДАТЬ — ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧТИТЕ
Aurora Command не всепогодная система и здесь не продаётся как таковая. Движок знает два состояния:
СОСТОЯНИЕ 1 — РЫНОК В СИЛЬНОМ И УСТОЙЧИВОМ ТРЕНДЕИменно для этого движок и создан. Он задаёт направление, входит на откатах и наращивает позицию пирамидингом. Практически вся автоматическая доходность создаётся здесь — сосредоточена в немногих, но крупных движениях.
СОСТОЯНИЕ 2 — РЫНОК ИДЁТ В БОКОВИКЕУстойчивых движений нет, многие сделки заканчиваются в нуле или около нуля, и автоматическая часть какое-то время топчется на месте. Встроенного чудо-средства от этого нет — и мы его не обещаем.
Середины не существует. Aurora Command отличает то, что вы делаете в Состоянии 2: вместо ожидания простаивающего бота вы продолжаете работать через кабину и ручную панель. Именно для этого и создан этот терминал. Если вы понимаете и принимаете этот профиль, вы получаете прозрачный, основанный на правилах центр управления без риска сетки и мартингейла. Если вы ищете нечто, что ровно зарабатывает каждую неделю — это не оно, и мы предпочитаем сказать это заранее.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ
• Фиксированный стоп-лосс на каждой сделке — ни одной позиции без защиты.
• Без мартингейла, без сетки, без усреднения в убыток.
• Автоматический пирамидинг идёт строго в сторону прибыли и чётко ограничен.
• Ручная панель и мост Take-Plan рассчитывают каждую позицию от заданного вами процента риска.
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УСТАНОВКА И ТРЕБОВАНИЯ
1. Прикрепите Aurora Command к графику XAUUSD H1.
2. Включите автоторговлю.3. Выберите режим в настройках (авто / вручную / оба). Кабина, индикаторы и панель появятся автоматически.
.set-файлы не нужны. Один файл, перетащил — и готово, работает с разумными настройками по умолчанию. Дополнительный индикатор Aurora Momentum Explosion (AME) для подокна включён для классического вида гистограммы.

ТРЕБОВАНИЯ:
• Инструмент: золото (XAUUSD)
• Таймфрейм: H1• Платформа: MetaTrader 4
• Тип счёта: рекомендуется ECN-счёт с низкими спредами
• Плечо: минимум 1:500 или выше (существенно для корректной работы)
• Минимальный капитал: 3 000 USD
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКЕ
Торговля финансовыми инструментами сопряжена с существенным риском и может привести к потере вложенного капитала. Aurora Command — профессиональный инструмент и не является инвестиционной рекомендацией. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Используйте на свой страх и риск.
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СЕМЕЙСТВО AURORA
Aurora Command — флагман линейки, созданной для совместной работы: Aurora Sentinel Pro, Aurora Zones и Aurora Auto Fibonacci. Все продукты доступны через мой профиль продавца.
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8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
AI Prop Firms MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for   Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by   Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while   maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continu
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Эксперты
Профессиональный эксперт форекс   Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY)  ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.  Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн
SentinelAI
Valeriia Mishchenko
Эксперты
No losing months since August 2019, with a 2.04% monthly gain: Live performance MT 5 version can be found here Sentinel AI is fully automated trading system is built for major forex pairs such as EURUSD and GBPUSD on the M5 timeframe. By combining price action and mean reversion principles with advanced AI-driven analytics, it is designed to identify potential trend reversals and exploit market inefficiencies with greater accuracy and efficiency. Supported currency pairs: EURUSD, GBPUSD Timefram
XIRO Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (7)
Эксперты
XIRO Robot is a   professional trading system   created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD,  XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable
DAX Robot MT4
MQL TOOLS SL
Эксперты
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the   DAX 40 Index   on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's   most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability   trading opportunities   by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Эксперты
Exorcist Bot   - это мультивалютный многофункциональный советник, работающий на любом тайм-фрейме и в любых рыночных условиях. - За основу работы робота взята система усреднения с негеометрической прогрессией построения торговой сетки. - Встроенные системы защиты: специальные фильтры, контроль спреда, внутреннее ограничение времени торговли. - Построение торговой сетки с учетом важных внутренних уровней. - Возможность настройки агрессивности торговли. - Работа отложенными ордерами с трейлингом
Dragons Risk Shield
Ivan Simonika
Эксперты
RiskShield Dragon   — автоматизированный мультивалютный советник Объединяя интеллектуальные алгоритмы, надёжные системы защиты и гибкие настройки, RiskShield Dragon обеспечивает стабильный доход при минимальных рисках. --- ## Ключевые преимущества * **Мультивалютность и многопоточный режим**: поддержка более 20 пар (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDJPY и др.) одновременно на любом таймфрейме. * **Минимальный депозит от 10 000**: оптимизирован для работы с депозитом от 10 000 единиц счёта.
SFire Gold EA
Jacques Scholtz Fourie
Эксперты
This EA is a grid-based trading system. It incorporates several advanced features to manage trades dynamically and adapt to market conditions. Here's a summary of its functionality: I am happy to provide my settings file. Recomendation would be to run on a 20 000 cent account. Key Features: 1. Grid Trading Strategy:    - The EA uses a grid-based approach to open buy and sell trades at predefined price intervals.    - It dynamically adjusts the grid levels based on market conditions and risk se
AccountUP Algo
Aurelian-eusebio Enescu
Эксперты
Short Description: Advanced, stable multi-order EA featuring dual-mode Trailing/Breakeven, hidden levels, and steady 80% Win Rate. Engineered for robust capital growth with tight ~10% Drawdown. Non-overoptimized. Long Description : AccountUP Algo is a premium, fully automated Expert Advisor engineered for stable, long-term equity growth without exposing your account to extreme market risks. Designed with a deep focus on capital preservation, this EA delivers a smooth, almost linear equity curv
Fortune
Andriy Sydoruk
3 (2)
Эксперты
Советник (Fortune): Ваш надежный инструмент для высокочастотной торговли на Форекс Советник (Fortune) предназначен для использования на любом временном периоде, любой валютной паре и на сервере любого брокера. Уникальная торговая система делает его универсальным инструментом для трейдеров. Для оптимальной работы рекомендуется использовать ликвидные форекс-пары, низкий спред и VPS. Начать можно с депозита в $100 и лота 0.01. Основные характеристики и преимущества Высокочастотная торговля : Испол
Expert Advisor WATCHFUL SCALPER
Sergiy Podolyak
Эксперты
Для этого советника нужен брокер с исполнением Market Execution (счета типа ECN, NDD, STP), с низким спредом, StopLevel нулевой (или близок к этому), желательно без комиссии (влияет на величину прибыли), время исполнения ордеров исчисляется в миллисекундах, а не в минутах, реквоты и проскальзывания не слишком часто. Депозит: Минимальный депозит 50$ (MinLot = 0.01) или 500$ (MinLot = 0.1) Рекомендованные валютные пары: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD Нет Мартингейла / Нет с
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Эксперты
Benefit EA - безиндикаторный гибкий сеточный советник со специальными точками входа, обеспечивающие статистическое преимущество,выявленное с помощью математического моделирования рыночных паттернов. В советнике не используется стоп-лосс, все сделки закрываются по тейк-профиту или трейлинг-стопу. Есть возможность планирования увеличений лота. Функция «Фильтр времени» - устанавливается в соответствии с внутренним временем терминала, согласно отображаемому времени сервера инструмента, запущенного в
Gold Sniper MT4 EA
Zhengdong Gao
Эксперты
Https://www.mql5.com/zh/users/gzd811   работает на  EURUSD  м15   Int  Slippage  =100  ;  //  цена сделки  может принять  в  Slippage   Extern  двойной  только излишки  = 200  ;  //  максимальной  только выиграть   Extern  двойной  =  10  крупнейших  //  стоп  стоп  ;   Extern  двойной  изоляции  мобильных  стоп  стоп  //  максимальная  точка  =  0  ;   Extern  двойной  мобильных  стоп  стоп  //  =  20  крупнейших  ;   Extern  двойной  паритета  стоп  стоп  //  крупнейших  =  2  ;   Extern  int
Meat EA
Roman Kanushkin
5 (1)
Эксперты
Советник Meat EA - это полностью автоматическая, 24-х часовая торговая система, торгующая на основе анализа движения тренда на базе встроенного индикатора и трендовом индикаторе Moving Average, основана на системе скальпинга и хеджирования. Система оптимизирована для работы на паре EURUSD с таймфреймом M30, рекомендуется работать с ECN/STP-брокером с низким спредом, низкой комиссией и быстрым исполнением. Мониторинг сигналов Рабочая валютная пара/таймфрейм: EURUSD M30. Преимущества советник ник
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
Эксперты
Робот предназначен для торговли на валютных парах EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY и других с небольшим спредом. Торговля осуществляется на 5-и минутном таймфрейме, от уровней, определяемых роботом с помощью нескольких методов расчета ценового движения. Эксперт не использует опасные методы управления капиталом. Все позиции имеют стоп-лосс и тейк-профит. Параметры эксперта можно оптимизировать на коротких временных интервалах. Параметры Use_LOGO - использовать логотип на графике (Замедляет тестиров
Pirate
Anatoliy Lukanin
3.9 (20)
Эксперты
Депозит:  от 100 единиц депозита Торговые пары: Рекомендую валютные пары: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Торговый период:  Любой Счета: Следует использовать счета ECN-ECN.Pro с пятизначными котировками с умеренным размером (spread). Параметры: USING -  Выбор, торговли риск или фиксированный лот RISK/LOT -  Значение Риска Лота RESTORING_THE_BALANCE  - Восстановление баланса * HOW_THE_RESET_WINDOW - Сброс Глобальной переменной TAKE_PROFIT -  Устанавливаемая прибыль STOP_L
PointerX
Vasja Vrunc
Эксперты
PointerX основан на собственном осцилляторе и встроенных индикаторах (Pulser, MAi, Matsi, TCD, Ti, Pi) и работает независимо. Вы можете создавать собственные стратегии на основе PointerX . Теоретически возможны все стратегии, основанные на индикаторах, кроме мартингейла, арбитража, гридов, нейронных сетей или торговли новостями. PointerX включает в себя 2 набора индикаторов Управление всеми индикаторами Настраиваемый осциллятор Управление тейк-профитом Управление стоп-лоссом Управление сделками
Milch Cow Hedge
Mohamed Nasseem
Эксперты
Советник MILCH COW HEDGE версии 1.12 работает прежде всего по стратегии хеджирования. Преимущество советника заключается в использовании любой возможности в любом направлении. Не только открывает сделки, но и выбирает подходящее время для закрытия открытых позиций, чтобы начать торговать снова. Советника рекомендуется использовать на парах с высокой волатильностью валют, таких как GBPAUD, AUDCAD Тестирование советника за период с 01.01.2016 по 09.12.2016 показало удвоение счета четыре раза Интер
Wise Scalper
Ilya Fomin
Эксперты
Автоматическая торговая система, оптимизированная и готовая к использованию. Вход в сделку совершается в определенное время на спокойном рынке. При достижении определенных условий сделка закрывается. Как правило, это небольшая прибыль. Для контроля убытков используется SL. Советник рекомендуется использовать на валютных парах, рекомендуемый рабочий временной интервал m5. Перед использованием на реальном счете рекомендуется провести тестирование в тестере стратегий в терминале. Для работы советни
Forebot
Marek Kvarda
Эксперты
Данный робот использует пользовательский скрытый осцилляторный индикатор, а также анализирует реакцию рынка. Он торгует в основном во время повышенной волатильности. Он работает при помощи нескольких отложенных ордеров с разными размерами лотов и активно модифицирует их позиции. Использует расширенное управление капиталом. Установка TradingMode позволяет также работать в соответствии с условиями FIFO. Показывает успешные результаты на различных рынках и различных таймфреймах. Наилучшие результат
Avato
Nikolaos Bekos
Эксперты
Советник Avato - один из наших автономных инструментов. (Сигнал на основе советника будет в будущем представлен на сайте). Он разработан на основе комбинированной формы хеджирования и мартингейла и использует сложные алгоритмы и фильтры для размещения сделок. Эксперт использует стоп-лосс и тейк-профит, размер лота рассчитывается автоматически на основе соответствующих настроек. Это готовый инструментарий для опытных трейдеров. Разработан для рынка золота, однако его можно протестировать и на дру
AreaFiftyOne
Valeri Balachnin
Эксперты
Торговый робот генерирует сигналы об изменениях тренда. Генерация сигналов может происходить с использованием различных стратегий. При открытии позиция оснащается тейк-профитом и стоп-лоссом. Если позиция становится прибыльной, на основе указанных значений (TrailingStep и DistanceStep) для нее устанавливается динамический стоп-лосс и постоянно подтягивается. Это позволяет всегда закрывать позиции в плюсе. Параметры Основные настройки LotSize = 0.01 - Фиксированный размер позиции; LotAutoSize = f
Goliath EA
Anvar Gadadov
1 (3)
Эксперты
Представляю вашему вниманию скальперский советник Goliath EA. Операции по торговым сделкам выполняются по определенному алгоритму. Единовременно по одному торговому инструменту может быть открыт лишь один ордер. Также при открытии ордеров всегда выставляются приказы: Stop Loss и Take Profit. Таймфрейм: M5 Параметры Lot - задаваемый размер торговой позиции; Risk - авто расчет для сделки; StopLoss - уровень максимально допустимого убытка; TakeProfit - уровень максимальной допустимой прибыли; Star
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