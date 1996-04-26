AURORA ZONES — АДАПТИВНЫЕ ЗОНЫ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ



Зоны, которые подстраиваются под волатильность, вместо линий одинаковой ширины повсюду



✔ Ширина зоны выводится из ATR, а не из фиксированного значения в пунктах

✔ Перекрывающиеся зоны объединяются автоматически

✔ Рисуются только ближайшие зоны — никакого перегруженного графика

✔ Зоны старших таймфреймов (H4, D1) на вашем рабочем графике

✔ Четырёхуровневая оценка: непроверенная, проверенная, сильная, пробитая

✔ Опциональные оповещения о приближении

✔ Чисто аналитический инструмент — без торговых сигналов



Aurora Zones находит значимые точки разворота цены, объединяет близкорасположенные точки в зоны и оценивает каждую зону по тому, сколько разцена действительно её уважала. Результат — чистый график с несколькимиосмысленными полосами вместо лестницы из линий.

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ЧТО СДЕЛАНО ИНАЧЕ

Большинство индикаторов зон спотыкаются об одни и те же три вещи. Именнос них и начинается Aurora Zones:

• ШИРИНА ЗОНЫ ИЗ ATR Зона в спокойную неделю и та же зона в волатильную неделю имеют разную ширину. Фиксированное значение в пунктах ошибочно в обоих случаях: то слишком узко, то слишком грубо. Aurora Zones выводит ширину из текущего диапазона и подстраивается сам.

• ПЕРЕКРЫВАЮЩИЕСЯ ЗОНЫ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ Иначе каждый мелкий свинг создаёт собственную зону, и в итоге получается лестница из почти одинаковых линий, которая ничего не говорит. Aurora Zones сводит вместе то, что принадлежит друг другу, и сохраняет оценку более сильной зоны.

• РИСУЮТСЯ ТОЛЬКО БЛИЖАЙШИЕ ЗОНЫ График с тридцатью зонами выглядит внушительно и не помогает никому. По умолчанию показываются три ближайшие зоны сверху и снизу от цены. То, что находится в двадцати процентах пути, к текущему решению отношения не имеет.

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НЕСКОЛЬКО ТАЙМФРЕЙМОВ НА ОДНОМ ГРАФИКЕ

Сделка на H1 всё равно уважает уровни H4 и D1. Поэтому Aurora Zones можетрисовать зоны двух старших таймфреймов прямо на вашем рабочем графике.При объединении подпись достаётся старшему таймфрейму: зона, существующаяодновременно на D1 и H1, отображается как зона D1 — то есть как то, чемона и является: более тяжёлый уровень.

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ОЦЕНКА

Каждая зона снабжена подписью с состоянием, ценой, исходным таймфреймом ичислом касаний:

Strong Resistance 4130.55 [H4, 5x]

• НЕПРОВЕРЕННАЯ — с момента образования цена к ней не возвращалась

• ПРОВЕРЕННАЯ — подходила два-три раза и была удержана

• СИЛЬНАЯ — удержана четыре раза и более (подпись золотом)

• ПРОБИТАЯ — цена закрылась сквозь неё

Пробитые зоны при желании остаются видимыми, потому что пробитоесопротивление часто становится поддержкой. Если хочется чище — одинпереключатель их скрывает.

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ОПОВЕЩЕНИЯ О ПРИБЛИЖЕНИИ

По желанию Aurora Zones сообщает, когда цена приближается к нарисованнойнепробитой зоне — либо оповещением в терминале, либо push-уведомлением нателефон. Расстояние тоже измеряется в ATR, то есть подстраивается подрынок. Не более одного оповещения на бар, чтобы это не превращалось в шум.

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ЧТО ЭТОТ ИНСТРУМЕНТ ЕСТЬ — И ЧЕМ ОН НЕ ЯВЛЯЕТСЯ

Aurora Zones — аналитический инструмент. Он показывает, где в прошломдействовали спрос и предложение и насколько надёжными эти места оказались.

Он не даёт сигналов на покупку или продажу, не торгует и не предсказываетдвижение цены. Если вы ищете индикатор, который примет решение за вас, —это не он, и мы предпочитаем сказать это заранее, а не потом.

Его польза в другом: он не даст вам купить прямо перед многократноподтверждённой зоной и покажет, сколько остаётся пространства доследующего серьёзного уровня. Для размера позиции и постановки целей этаинформация нередко важнее самого сигнала на вход.

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НАСТРОЙКИ

Значения по умолчанию подобраны для золота на H1 и работают без правок.Две главные регулировки:

• PivotStrength (по умолчанию 3) — насколько выраженным должен быть свинг. Меньшее значение даёт больше зон, большее — только самые заметные.

• ZoneWidthATR (по умолчанию 0.35) — ширина полос.

Кому нужно меньше, но более весомых зон, дополнительно поднимаетMinTouches до 2. Все цвета настраиваются свободно.

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ТРЕБОВАНИЯ

• Платформа: MetaTrader 4

• Инструменты: любые. Значения по умолчанию подобраны для золота, но быстро адаптируются через PivotStrength и ZoneWidthATR

• Таймфреймы: любые, разработан и протестирован на H1

• Set-файлы не нужны

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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ

Этот индикатор — аналитический инструмент, а не торговая рекомендация.Торговля финансовыми инструментами связана со значительным риском.Прошлое поведение цены ничего не говорит о будущем. Торгуйте только темкапиталом, потерю которого вы можете себе позволить.

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СЕМЕЙСТВО AURORA

Этот продукт — часть линейки, рассчитанной на совместную работу:

• AURORA SENTINEL PRO Чистая автоматика: трендследящий советник по золоту на H1, фильтр D1, пирамидинг по правилам. Для тех, кому нужен только движок.

• AURORA SENTINEL PRO — HYBRID EDITION Тот же движок плюс ручная панель управления сделками на графике. Автоматика работает, а вы при этом можете вмешаться.

• AURORA AUTO FIBONACCI Автоматически строит уровни Фибоначчи по последнему свингу и выделяет «золотой карман». Помогает оценить откаты.

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