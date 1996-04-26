Aurora Zones

AURORA ZONES — АДАПТИВНЫЕ ЗОНЫ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ

Зоны, которые подстраиваются под волатильность, вместо линий одинаковой ширины повсюду

✔ Ширина зоны выводится из ATR, а не из фиксированного значения в пунктах
✔ Перекрывающиеся зоны объединяются автоматически
✔ Рисуются только ближайшие зоны — никакого перегруженного графика
✔ Зоны старших таймфреймов (H4, D1) на вашем рабочем графике
✔ Четырёхуровневая оценка: непроверенная, проверенная, сильная, пробитая
✔ Опциональные оповещения о приближении
✔ Чисто аналитический инструмент — без торговых сигналов

Aurora Zones находит значимые точки разворота цены, объединяет близкорасположенные точки в зоны и оценивает каждую зону по тому, сколько разцена действительно её уважала. Результат — чистый график с несколькимиосмысленными полосами вместо лестницы из линий.
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ЧТО СДЕЛАНО ИНАЧЕ
Большинство индикаторов зон спотыкаются об одни и те же три вещи. Именнос них и начинается Aurora Zones:
• ШИРИНА ЗОНЫ ИЗ ATR  Зона в спокойную неделю и та же зона в волатильную неделю имеют разную  ширину. Фиксированное значение в пунктах ошибочно в обоих случаях: то  слишком узко, то слишком грубо. Aurora Zones выводит ширину из текущего  диапазона и подстраивается сам.
• ПЕРЕКРЫВАЮЩИЕСЯ ЗОНЫ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ  Иначе каждый мелкий свинг создаёт собственную зону, и в итоге получается  лестница из почти одинаковых линий, которая ничего не говорит. Aurora  Zones сводит вместе то, что принадлежит друг другу, и сохраняет оценку  более сильной зоны.
• РИСУЮТСЯ ТОЛЬКО БЛИЖАЙШИЕ ЗОНЫ  График с тридцатью зонами выглядит внушительно и не помогает никому. По  умолчанию показываются три ближайшие зоны сверху и снизу от цены. То,  что находится в двадцати процентах пути, к текущему решению отношения  не имеет.
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НЕСКОЛЬКО ТАЙМФРЕЙМОВ НА ОДНОМ ГРАФИКЕ
Сделка на H1 всё равно уважает уровни H4 и D1. Поэтому Aurora Zones можетрисовать зоны двух старших таймфреймов прямо на вашем рабочем графике.При объединении подпись достаётся старшему таймфрейму: зона, существующаяодновременно на D1 и H1, отображается как зона D1 — то есть как то, чемона и является: более тяжёлый уровень.
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ОЦЕНКА
Каждая зона снабжена подписью с состоянием, ценой, исходным таймфреймом ичислом касаний:
   Strong Resistance  4130.55  [H4, 5x]
• НЕПРОВЕРЕННАЯ — с момента образования цена к ней не возвращалась
• ПРОВЕРЕННАЯ   — подходила два-три раза и была удержана
• СИЛЬНАЯ       — удержана четыре раза и более (подпись золотом)
• ПРОБИТАЯ      — цена закрылась сквозь неё
Пробитые зоны при желании остаются видимыми, потому что пробитоесопротивление часто становится поддержкой. Если хочется чище — одинпереключатель их скрывает.
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ОПОВЕЩЕНИЯ О ПРИБЛИЖЕНИИ
По желанию Aurora Zones сообщает, когда цена приближается к нарисованнойнепробитой зоне — либо оповещением в терминале, либо push-уведомлением нателефон. Расстояние тоже измеряется в ATR, то есть подстраивается подрынок. Не более одного оповещения на бар, чтобы это не превращалось в шум.
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ЧТО ЭТОТ ИНСТРУМЕНТ ЕСТЬ — И ЧЕМ ОН НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
Aurora Zones — аналитический инструмент. Он показывает, где в прошломдействовали спрос и предложение и насколько надёжными эти места оказались.
Он не даёт сигналов на покупку или продажу, не торгует и не предсказываетдвижение цены. Если вы ищете индикатор, который примет решение за вас, —это не он, и мы предпочитаем сказать это заранее, а не потом.
Его польза в другом: он не даст вам купить прямо перед многократноподтверждённой зоной и покажет, сколько остаётся пространства доследующего серьёзного уровня. Для размера позиции и постановки целей этаинформация нередко важнее самого сигнала на вход.
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НАСТРОЙКИ
Значения по умолчанию подобраны для золота на H1 и работают без правок.Две главные регулировки:
• PivotStrength (по умолчанию 3) — насколько выраженным должен быть свинг.  Меньшее значение даёт больше зон, большее — только самые заметные.
• ZoneWidthATR (по умолчанию 0.35) — ширина полос.
Кому нужно меньше, но более весомых зон, дополнительно поднимаетMinTouches до 2. Все цвета настраиваются свободно.
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ТРЕБОВАНИЯ
• Платформа: MetaTrader 4
• Инструменты: любые. Значения по умолчанию подобраны для золота, но  быстро адаптируются через PivotStrength и ZoneWidthATR
• Таймфреймы: любые, разработан и протестирован на H1
• Set-файлы не нужны
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ
Этот индикатор — аналитический инструмент, а не торговая рекомендация.Торговля финансовыми инструментами связана со значительным риском.Прошлое поведение цены ничего не говорит о будущем. Торгуйте только темкапиталом, потерю которого вы можете себе позволить.
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СЕМЕЙСТВО AURORA
Этот продукт — часть линейки, рассчитанной на совместную работу:
• AURORA SENTINEL PRO  Чистая автоматика: трендследящий советник по золоту на H1, фильтр D1,  пирамидинг по правилам. Для тех, кому нужен только движок.
• AURORA SENTINEL PRO — HYBRID EDITION  Тот же движок плюс ручная панель управления сделками на графике.  Автоматика работает, а вы при этом можете вмешаться.
• AURORA AUTO FIBONACCI  Автоматически строит уровни Фибоначчи по последнему свингу и выделяет  «золотой карман». Помогает оценить откаты.
Все продукты доступны в моём профиле продавца.
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ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Индикаторы
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Индикаторы
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
M1 Arrow
Oleg Rodin
4.81 (21)
Индикаторы
Индикатор M1 Arrow основан на естественных принципах торговли на рынке, включая анализ волатильности и объема. Индикатор можно использовать с любым таймфреймом и валютной парой. Один простой в использовании параметр индикатора позволит вам адаптировать сигналы к любой валютной паре и таймфрейму, на котором вы хотите торговать. Помимо основного алгоритма, основанного на сигналах на покупку и продажу, индикатор также имеет множество встроенных дополнительных стратегий, которые вы можете выбрать в
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Индикаторы
Trend Trading - это индикатор, предназначенный для получения максимальной прибыли от трендов, происходящих на рынке, путем определения времени отката и прорыва. Он находит торговые возможности, анализируя, что делает цена во время установленных тенденций. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Торгуйте на финансовых рынках с уверенностью и эффективностью Прибыль от устоявшихся тенденций без проволочек Признать прибыльные откаты, пр
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.26 (38)
Индикаторы
При торговле по тренду основная сложность — не в том, чтобы найти уровень, а в том, чтобы понять, где вход действительно имеет смысл. Цена часто реагирует на уровни, но не даёт продолжения — из-за этого появляются ложные входы или пропущенные движения. Owl Smart Levels показывает не просто уровни , а зоны, сформированные с учётом структуры движения и отката. Это позволяет по-другому смотреть на точки входа и избегать части ложных сигналов. Что входит в систему Owl Smart Levels? Owl Smart Levels
MTF Supply Demand Zones
Georgios Kalomoiropoulos
4.82 (22)
Индикаторы
Следующее поколение автоматизированных зон спроса и предложения. Новый инновационный алгоритм, работающий на любом графике. Все зоны создаются динамически в соответствии с ценовым действием рынка. ДВА ТИПА СИГНАЛОВ --> 1) ПРИ ПОПАДАНИИ ЦЕНЫ В ЗОНУ 2) ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НОВОЙ ЗОНЫ Вы не получите еще один бесполезный индикатор. Вы получаете полную торговую стратегию с проверенными результатами.     Новые особенности:     Оповещения, когда цена достигает зоны спроса/предложения     Оповещения
Automated Actual Support Resistance A2SR
Yohana Parmi
4.85 (62)
Индикаторы
А. Что такое A2SR?   * Это опережающий технический индикатор (без перерисовки, без запаздывания) . -- Учебники : -- на https://www.mql5.com/ru/blogs/post/734748/page4#comment_16532516   -- и https://www.mql5.com/ru/users/yohana/blog .. MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/140111 A2SR имеет особую технику определения уровней Поддержки (спроса) и Сопротивления (предложения). В отличие от обычного способа, который мы видели в сети, A2SR имеет оригинальную концепцию определения фак
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