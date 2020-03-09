Aurora Command All in One Gold Trading Terminal

AURORA COMMAND — 一体化黄金交易终端

它不是一个打开后只能干等的机器人，而是一个面向新手与专业交易者的完整指挥中心——全部在同一张图表上。

✔ 自动黄金趋势引擎（XAUUSD，H1），基于规则的金字塔加仓
✔ 实时市场驾驶舱：趋势对齐、区域、时机，以及一份可直接读取的交易计划
✔ 一键「Take Plan」——将驾驶舱的计划直接送入手动面板
✔ 手动交易面板：用鼠标设定入场与止损，其余交由终端管理
✔ 手动开的仓位会被自动接管并加以保护✔ 内置随机指标提示与 Aurora Momentum Explosion（AME）——既是读数，也是可视化仪表
✔ 一键方向控制（多头 / 空头 开-关）
无马丁 • 无网格 • 每笔交易都有固定止损
✔ 单一文件，拖放即用——无需 .set 文件，加载后即可运行
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AURORA COMMAND 究竟是什么
大多数产品只给你一样东西：一个引擎、一个指标，或一个面板。Aurora Command 给你的是整张交易台。它就是一位自主交易者若有时间便会为自己打造的指挥中心——自动引擎、实时市场读取、可据以决策的交易计划、可视化的动量工具，以及一套纪律严明的手动执行面板，全部整合在一个 EA、一张图表之中。
主导权始终在你手中。市场允许时，让引擎运行；在驾驶舱里一眼读懂市场；一键采纳驾驶舱的计划；或在任何时候开出你自己的仓位——并交由终端来管理。这里没有任何黑箱，也没有任何东西对你隐藏。
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为什么这里没有可供跟随的信号——而这恰恰是关键
这一点很重要，所以我们说得明白。Aurora Command 不是信号服务，也不可能是。它是趋势跟随系统：当市场真正出现趋势时才交易，没有趋势时就置身事外。趋势不会按固定时间表出现，因此没有什么每日「信号」可卖给你——我们也绝不会假装有。
而这正是它的优势，而非局限：在行情平淡、纯机器人只会空等的阶段，Aurora Command 交给你一套配备齐全的手动面板，让你依据自己的判断行动所需的一切——驾驶舱的交易计划、随机指标提示、动量爆发读数、黄金分割口袋价位、基于风险的手数。你开仓，终端接管并管理。市场有趋势时自动运行，其余时间完全手动掌控。一件工具，毫无空档。
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自动引擎
一套纯粹的黄金趋势跟随系统。它按清晰、连续的阶段作出决策，只有当每个阶段都一致时才行动：
• 方向（日线图）：更高周期的趋势过滤器决定是否交易、以及朝哪个方向交易。没有明确的日线趋势，引擎保持被动。
• 入场（H1）：在已确认的趋势内，引擎等待回调与一根确认K线。每笔交易都会立即获得固定止损。
• 建仓（金字塔加仓）：当一笔交易处于盈利且趋势延续时，引擎以明确受限的步伐加仓——严格朝盈利方向，绝不加向亏损。每次加仓，止损都向保本位移动。
无马丁。无网格。绝不向亏损摊平。
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驾驶舱——一眼看懂市场
驾驶舱在你自己的终端上，用实时价格实时读取当前市场——与开发者所见相同的读数，因为这是对同一数据的确定性数学计算，而不是他人观点的延迟副本：
• 层级：D1 宏观、D1 动量与 H4 趋势，并给出明确判定（完整就绪、逆势、等待、不交易）。
• 位置：到下一处重要区域的距离与空间。
• 时机（M15）：动量与摆动触发。
• 交易计划：黄金口袋、计划入场、结构止损与引擎止损、各自基于风险的手数、盈亏比，以及失效价位。
• 随机指标提示：超买/超卖、K/D 交叉，以及是否与更高周期趋势一致。
• 可视化仪表：带实时标记的随机指标刻度，以及一根动量爆发条（绿色向上 / 红色向下）并标出爆发阈值——一眼读懂状态，无需解读任何数字。
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一键：TAKE PLAN
当驾驶舱显示一个有效计划时，一个按钮即可将其载入手动面板——入场与止损已设定，面板会立即根据你的风险百分比计算方向、三档止盈以及正确手数。你确认后开仓，此后由终端管理。从「市场给出的机会」到「图表上的仓位」，只需一键——每一步都由你掌控。
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手动交易面板
图表上一块清晰的面板，用于有纪律的手动交易：
• 用鼠标直接在图表上点击设定入场与止损。
• 面板自动根据你的风险百分比计算方向、正确手数与三档止盈。
• 一键开仓，再一键平仓。
• 用鼠标拖动入场线与止损线——数值实时重新计算。
至于你在面板之外开的仓位——快速地、用手机开的——Aurora Command 可按需接管：从当前波幅（ATR）补上缺失的止损，在达到你设定的盈利阈值时把止损移到保本，并可选择跟踪止损。它绝不会替你开仓或平仓——只是加上你本来需要手动盯着的那份保护。
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BASIC 与 PRO——同一张台，读法由你选
• BASIC：一切都在你的终端上用实时价格本地计算。驾驶舱从 D1 结构生成自己的每日偏向。无数据源、无订阅、无依赖——一份完全自成一体的真实市场读取。
• PRO：此外，你可以把一份每日简报文件放入 MetaTrader 的 Files 文件夹。驾驶舱会自动读取，并显示偏向、失效价位与备注——在实时数学之上，加入你自己的自主每日判断。重载按钮会在一根K线之内取用更新后的文件。
Basic 本身即已完整。Pro 只是为需要的人再加一层人工判断。
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三种运行模式
• 仅自动：让引擎自行交易趋势。
• 仅手动：完全通过面板与驾驶舱交易。
• 二者并行：引擎自动运作趋势，同时你并行下自己的单。
自动引擎与手动面板使用各自独立的订单标识，彼此永不干扰。
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一次购买——你的完整交易台
Aurora Command 定位为旗舰价格，原因很实在：它用一个集成终端取代了一整排彼此独立的工具。自动趋势引擎、实时决策驾驶舱、带黄金口袋与风险手数的交易规划器、随机指标读取、Aurora Momentum Explosion（AME）工具、可视化仪表，以及一套会接管并保护你自己仓位的纪律化手动面板——一次购买，在一张图表上协同工作，从第一分钟起。
你买的不是一个脚本。你得到的是一位认真的黄金交易者所需的完整工作站——而且归你所有。价值正在于此。
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应有的预期——请务必阅读
Aurora Command 不是全天候系统，这里也不会如此售卖。引擎只有两种状态：
状态 1 —— 市场呈现强劲而持续的趋势这正是引擎的用武之地。它确定方向、在回调处入场，并通过金字塔加仓来建仓。几乎全部自动收益都产生于此——集中在少数但幅度很大的行情中。
状态 2 —— 市场横盘震荡缺乏持续行情，许多交易在零附近结束，自动部分会有一段时间原地踏步。对此并无内置的灵丹妙药——我们也不声称有。
没有中间地带。Aurora Command 的不同之处，在于你在状态 2 里做什么：与其干等一个闲置的机器人，不如继续通过驾驶舱与手动面板工作。这正是本终端被打造出来的目的。若你理解并接受这一特性，你得到的是一个透明、基于规则、且无网格与马丁风险的指挥中心。若你想要的是每周都平稳盈利的东西，那它不是——我们宁愿事先说清楚。
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风险管理
• 每笔交易都有固定止损——没有任何仓位没有保护。
• 无马丁、无网格、绝不向亏损摊平。
• 自动金字塔加仓严格朝盈利方向，且有明确限制。
• 手动面板与 Take-Plan 桥接均按你设定的风险百分比来计算每个仓位。
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安装与要求
1. 将 Aurora Command 附加到 XAUUSD H1 图表。
2. 启用自动交易。3. 在设置中选择模式（自动 / 手动 / 二者）。驾驶舱、仪表与面板会自动出现。
无需 .set 文件。单一文件，拖放即用，采用合理的默认设置即可运行。随附可选的 Aurora Momentum Explosion（AME）副窗指标，用于经典的柱状图视图。

要求：
• 品种：黄金（XAUUSD）
• 周期：H1
• 平台：MetaTrader 4
• 账户类型：建议使用低点差的 ECN 账户
• 杠杆：至少 1:500 或更高（对正确运行至关重要）
• 最低资金：3,000 美元
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风险声明
交易金融工具涉及重大风险，可能导致投入资金的损失。Aurora Command 是一款专业工具，不构成投资建议。过往表现不保证未来结果。使用风险自负。
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AURORA 家族
Aurora Command 是一个为协同工作而设计的产品系列的旗舰——Aurora Sentinel Pro、Aurora Zones 与 Aurora Auto Fibonacci。所有产品均可通过我的卖家主页获取。
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We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.67 (15)
专家
Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易 XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够
Wall Street Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (1)
专家
Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.29 (42)
专家
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.25 (48)
专家
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
AI Prop Firms MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for   Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by   Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while   maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continu
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
专家
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Apache MHL Moving Average
Paulo Roberto Da Costa
专家
Signal (GOLD/XAUSD) - 16 months active and over 6,800 trades on a Standard account (1:400 leverage):   https://www.mql5.com/pt/signals/2278431 Product for MetaTrader 4:   https://www.mql5.com/pt/market/product/159627 Product for MetaTrader 5:   https://www.mql5.com/pt/market/product/160313 The Apache MHL Moving Average Expert Advisor, or simply "Apache MHL," is a robot that operates on the GOLD/XAUSD asset using strategies based on moving averages and risk management with Martingale. The use
SentinelAI
Valeriia Mishchenko
专家
No losing months since August 2019, with a 2.04% monthly gain: Live performance MT 5 version can be found here Sentinel AI is fully automated trading system is built for major forex pairs such as EURUSD and GBPUSD on the M5 timeframe. By combining price action and mean reversion principles with advanced AI-driven analytics, it is designed to identify potential trend reversals and exploit market inefficiencies with greater accuracy and efficiency. Supported currency pairs: EURUSD, GBPUSD Timefram
XIRO Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (7)
专家
XIRO Robot is a   professional trading system   created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD,  XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable
DAX Robot MT4
MQL TOOLS SL
专家
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the   DAX 40 Index   on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's   most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability   trading opportunities   by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
2 (1)
专家
Real monitoring :   XAUUSD M30 SL3 ,          XAUUSD M30 SL5 For more information, please contact us via private message or in  the mql5 group. THERE   ARE   ONLY  8   OUT   OF   10   COPIES   LEFT   AT   A   PRICE   OF   920   USD ! AFTER   THAT , THE   PRICE   WILL   BE   INCREASED   TO  1420   USD . Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advis
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
专家
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
Dragons Risk Shield
Ivan Simonika
专家
RiskShield Dragon   — Automated Multi-Currency Advisor Combining intelligent algorithms, robust protection mechanisms, and flexible configuration, **RiskShield Dragon** delivers consistent profits with minimal risk. --- ## Key Advantages * **Multi-Currency & Multi-Threaded**: Supports over 20 currency pairs (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDJPY, and more) simultaneously on any timeframe. * **Minimum Deposit from 10,000**: Optimized for trading with a starting balance of 10,000 account uni
SFire Gold EA
Jacques Scholtz Fourie
专家
This EA is a grid-based trading system. It incorporates several advanced features to manage trades dynamically and adapt to market conditions. Here's a summary of its functionality: I am happy to provide my settings file. Recomendation would be to run on a 20 000 cent account. Key Features: 1. Grid Trading Strategy:    - The EA uses a grid-based approach to open buy and sell trades at predefined price intervals.    - It dynamically adjusts the grid levels based on market conditions and risk se
AccountUP Algo
Aurelian-eusebio Enescu
专家
Short Description: Advanced, stable multi-order EA featuring dual-mode Trailing/Breakeven, hidden levels, and steady 80% Win Rate. Engineered for robust capital growth with tight ~10% Drawdown. Non-overoptimized. Long Description : AccountUP Algo is a premium, fully automated Expert Advisor engineered for stable, long-term equity growth without exposing your account to extreme market risks. Designed with a deep focus on capital preservation, this EA delivers a smooth, almost linear equity curv
Fortune
Andriy Sydoruk
3 (2)
专家
顾问（Fortune）：您的外汇高频交易可靠工具 顾问Fortune设计用于任何时间段、任何货币对和任何经纪商服务器。其独特的交易系统使其成为交易者的多功能工具。为了获得最佳性能，建议使用流动性好的外汇货币对，保持低点差，并使用VPS。您可以从100美元的存款和0.01的手数开始使用。 主要特点和优势 高频交易 ：使用虚拟和真实止损两种交易选项。虚拟止损水平（止盈、止损和追踪止损）存储在顾问的内存中，对经纪商不可见。 历史测试 ：专家系统在所有时间段和货币对上进行单一设置测试。测试在真实经纪商账户上进行。 佣金和点差 ：如果账户中有佣金，应将其重新计算为点差等值，并填写在Commission字段中。减少佣金和点差可以提高交易效率。 延迟和设置 ：在设置止损、止盈和追踪止损时，应考虑经纪商和互联网渠道的延迟，以确保服务器能及时处理。在测试期间，可以调节点差并使用所有的ticks。 高频交易（HFT）的基础 高频交易（HFT）是一种使用先进技术在短时间内执行交易的算法交易形式。Fortune顾问实施了HFT策略，需要高速计算机和互联网连接。在低速计算机和互联网条件下无法成功使用该产品。
Expert Advisor WATCHFUL SCALPER
Sergiy Podolyak
专家
This EA requires a broker having Market Execution (ECN, NDD, STP accounts), low spread, zero StopLevel (or close to such level), no commission if possible (as it influences on the profit amount). Order executin time should be measured in milliseconds, not minutes, requotes and slippage should not happen too often. Deposit: Minimum deposit is $50 (MinLot = 0.01) or $500 (MinLot = 0.1) Recommended currency pairs: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD No Martingale / No grid / No a
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
专家
Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the operating system (can match). This function allo
Gold Sniper MT4 EA
Zhengdong Gao
专家
新年1个月活动：现价88美元，活动截止日期2026年5月30日，活动结束后恢复至500美元每月。 黄金狙击手智能交易系统（EA） 在真实交易中，亏损并不可怕，可怕的是亏损之后没有秩序、没有目标、没有纪律。 Recovery Profit Manager，正是为解决这一核心问题而生。 ⸻ 产品核心理念 本 EA 并不追求频繁交易，根据方向动态监控全自动开仓 在经历亏损之后，用“可量化、可控制”的盈利比例，帮助账户有计划地恢复与止盈。 这是一个结果导向型的盈利管理系统，而不是情绪化的手动判断工具。 ⸻ 适合谁使用？     •    使用 网格 / 对冲 / 高频 / 剥头皮 / 波段 EA 的交易者     •    经常遇到 前期亏损、后期盈利却无法有效落袋 的账户     •    希望让交易系统 更有纪律、更自动化、更稳定 的用户     •    多 EA、多品种同时运行，希望统一盈利回收规则的专业交易者 ⸻ 产品优势亮点 基于方向动态监控全自动开仓，亏损后的盈利百分比目标进行智能平仓 不再凭感觉“差不多就平”，而是用清晰、量化
Meat EA
Roman Kanushkin
5 (1)
专家
The Meat EA is a fully automatic, 24-hour trading system. It trades based on analysis of market movement on the basis of a built-in indicator and the Moving Average trend indicator. The system is optimized for working with the EURUSD currency pair on the M30 timeframe. It is recommended to use an ECN/STP broker with low spread, low commission and fast execution. Signal monitoring Working currency pair/timeframe: EURUSD M30. Advantages never trades against the market; the higher the risk, the hi
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
专家
After a thorough work and search for the optimal values of each of the Expert Advisor's parameters, the most stable settings of the algorithms have been selected, which do not require over large history periods. The robot uses a universal trading strategy, allowing the use of the currency pairs EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY and other pairs with low spread. The EA trades on a 5-minute timeframe , it uses levels defined automatically on the bases of multiple parallel price movement calculation me
Pirate
Anatoliy Lukanin
3.9 (20)
专家
Deposit :   from 100 deposit units Trading pairs: I recommend currency pairs: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Trading period :  Any Account: You should use ECN-ECN.Pro accounts with five-digit quotes with a moderate size (spread). Parameters: USING - Choice, trading risk or fixed lot RISK/LOT - Lot Risk Value RESTORING_THE_BALANCE - Restoring balance* HOW_THE_RESET_WINDOW - Reset the Global Variable TAKE_PROFIT - Set profit STOP_LOSS - Set loss COUNT_BUY - The number of s
PointerX
Vasja Vrunc
专家
PointerX is based on its own oscillator and built-in indicators (Pulser, MAi, Matsi, TCD, Ti, Pi) and operates independently. With PointerX you can create your own strategies . Theoretically all indicator based strategies are possible, but not martingale, arbitrage, grid, neural networks or news. PointerX includes 2 Indicator Sets All Indicator controls Adjustable Oscillator Take Profit controls Stop Loss controls Trades controls Margin controls Timer controls and some other useful operations. T
Milch Cow Hedge
Mohamed Nasseem
专家
MILCH COW HEDGE V1.12 EA is primarily a Hedging Strategy. Expert support is to seize every opportunity in any direction. Not just opens the deals, but chooses the right time to close the open positions to begin trading again. We recommend the use of an expert with a pair of high volatility for the currency, such as GBPAUD, AUDCAD Testing expert during the period from 01.01.2016 until 09.12.2016 profit doubled four times to account Experts interface allows the user to directly trading open order
Wise Scalper
Ilya Fomin
专家
This is an optimized and ready-to-use automated trading system. A market entry is performed at a certain time on a quiet market. When certain conditions are met, a trade is closed. As a rule, a profit is small. The EA features SL to manage losses. The EA is recommended for use on currency pairs and M5 timeframe. Before using on a live account, it is recommended to test the EA in the strategy tester in the terminal. The EA operation requires a broker with minimum spread and minimum or no commissi
Forebot
Marek Kvarda
专家
This robot uses a custom hidden oscillating indicator and also analyzes the market response. It traded mostly at the time of higher volatility. It works with several pending orders with different size of volume and their position actively modifies. It uses advanced money management. TradingMode setting can also meet the conditions FIFO. It is successful in different markets and different timeframes. Best results are achieves with a broker with the spread to 5 points on EURUSD. Is necessary a br
Avato
Nikolaos Bekos
专家
The Avato is one of our standalone tools. (A Signal based on it will also be provided on Mt4 Market in the future). It is designed around a combined form of hedging and martingale techniques and uses sophisticated algorithms and filters to place the trades. It uses Stop loss and Take profit levels while Lot size is calculated automatically following the according multiplier settings. We consider it a toolbox for every seasoned trader. Made with Gold market in mind, it can be tested in other inst
作者的更多信息
Aurora Sentinel Gold
Thorsten Fuehrmann
专家
AURORA SENTINEL PRO 面向黄金（XAUUSD）的趋势跟踪系统 针对 XAUUSD 的纯趋势跟踪方法 无马丁格尔 • 无网格 一键方向控制（多头 / 空头 开关） D1 宏观过滤器判定总体方向 在 H1 周期上执行 基于规则的金字塔加仓，严格只朝盈利方向 无需 set 文件，加载后即可运行 为那些希望获得清晰、有纪律的黄金趋势跟踪系统的交易者而打造——并且明白这样的系统在行情特征鲜明的阶段才显示实力，而不是在每一个单独的周里。 专才，而非全能 Aurora Sentinel Pro 被刻意设计为专才。系统只交易黄金，并遵循一个清晰的原则：在日线图上判定总体方向，在 H1 上寻找与该趋势一致的入场点。没有逆势交易，也没有隐藏策略。 本 EA 不去追逐每一次波动。它的设计目的是伴随清晰而持续的趋势，并在趋势不断得到确认的过程中逐步扩大仓位。 系统如何运作 Aurora Sentinel Pro 的决策分三个连续阶段： • 方向
Aurora Lot Dashboard
Thorsten Fuehrmann
指标
Aurora P&L Dashboard — Free Aurora P&L Dashboard puts your profit and loss right on the chart — so you can close the crowded terminal window and still keep the overview. Live on your chart: Today — realized P&L since midnight (server time) N days — realized P&L over a period you set Positions — number of open positions and total lot Floating — current open P&L Two modes: Account-wide — all symbols together Single symbol — type any symbol (e.g. EURUSD, USDJPY), or leave blank for the chart
FREE
Aurora Momentum Explosion
Thorsten Fuehrmann
指标
Aurora Momentum Explosion (AME) Is a clean momentum indicator for any instrument and timeframe. It shows, in a sub-window, how strongly price is being pushed in a direction and whether that push is expanding or fading: Trend-power histogram — green for up-momentum, red for down-momentum Explosion line — momentum expanding beyond volatility signals real drive Dead-zone threshold — filters out weak, going-nowhere momentum Works on any symbol and timeframe (built with defaults suited to
FREE
Aurora OS Account Guardian
Thorsten Fuehrmann
实用工具
ACCOUNT GUARDIAN MT4 – PROFESSIONAL CAPITAL PROTECTION SYSTEM Account Guardian is a specialized risk management tool designed to protect your trading account from uncontrolled losses. The system continuously monitors your open positions and account equity, automatically intervening when predefined risk thresholds are reached. MAIN FEATURES • Automatic
Aurora Trend Pilot
Thorsten Fuehrmann
实用工具
TREND PILOT MT4 – SMART MONEY TREND-FOLLOWING SYSTEM Trend Pilot is a fully automated Expert Advisor based on Smart Money Concepts and structural market analysis. The system identifies trend reversals through Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH), utilizing precise entry mechanisms for optimal position openings. NEW: Includes a trading
Aurora Session Pilot Ultimate Market Timer
Thorsten Fuehrmann
实用工具
SESSION PILOT MT4 – MARKET SESSION & NEWS FILTER Session Pilot is an intelligent filtering tool designed to focus trading activity on the most liquid market sessions and avoid trades during high-volatility news events. The system continuously monitors current time and upcoming economic announcements. MAIN FEATURES • Automatic detection of London, New Y
Aurora Sentinel Gold Hybrid
Thorsten Fuehrmann
专家
AURORA SENTINEL PRO — HYBRID EDITION 自动黄金趋势跟踪系统 + 手动交易管理面板，二合一 面向黄金（XAUUSD）的全自动趋势跟踪引擎 图表上直接操作的手动交易管理面板 全自动、纯手动，或两者同时使用 一键方向控制（多头 / 空头 开关） 无马丁格尔 • 无网格 在 H1 周期上执行 无需 set 文件，加载后即可运行 Aurora Sentinel Pro Hybrid Edition 将两个工具整合进同一个 EA：经过验证的黄金自动趋势跟踪引擎，以及一个让您用鼠标点击就能精确下单与管理自有仓位的手动面板。由您决定：让机器人替您交易、自己掌控，或者两者同时使用。 自动引擎 自动部分是纯粹的黄金趋势跟踪系统，决策分三个连续阶段： • 方向（日线图）：D1 上的高周期趋势过滤器决定是否交易以及交易方向。  没有明确的日线趋势时，引擎保持观望。 • 入场（H1）：在已确认的日线趋势内，系统在 H1 的回调中寻找入场点并  等待确认信号。每笔交易立即设置固定止损。 •
Aurora Auto Fibonacci Gold Edition
Thorsten Fuehrmann
指标
AURORA AUTO FIBONACCI — GOLD EDITION 自动斐波那契回撤 + 可选布林带 自动找出最近一段有意义的摆动 干净地绘制斐波那契回撤，并自行更新 黄金口袋（0.618–0.65）以填充区间突出显示 同一指标内可选布林带 不提供买卖信号——纯分析工具 无需 set 文件 Aurora Auto Fibonacci 免去了您手动画线的麻烦。指标会自行找出最近一段有意义的高点与低点，并在两者之间干净地放置斐波那契回撤位。一旦形成新的摆动，各回撤位会自动更新。 指标做什么 • 依据您设定的搜索深度与回溯范围，自动识别最近一段有意义的摆动。 • 绘制 0、23.6、38.2、50、61.8、78.6 与 100 各回撤位，并附清晰的  价格标签。 • 将 0.618 至 0.65 之间的黄金口袋以填充区间突出显示——这是许多交易者  在回调中特别关注的区域。 • 出现新的摆动时自动更新，您无需重新画任何东西。 可选布林带 此
Aurora Zones
Thorsten Fuehrmann
指标
AURORA ZONES — 自适应支撑与阻力区间 会随波动率调整的区间，而不是处处等宽的线条 区间宽度由 ATR 推导，而非固定点数 重叠的区间自动合并 只绘制最近的区间——图表不会杂乱 更高周期（H4、D1）的区间直接显示在您的工作图表上 四级评定：未测试、已测试、强劲、已跌破 可选的接近提醒 纯分析工具——不提供交易信号 Aurora Zones 找出价格中的显著摆动点，将彼此靠近的点归并成区间，并根据价格实际尊重该区间的次数为其评级。结果是一张干净的图表，只有少数几条有意义的价带，而不是一梯子的线。 有哪些不同的做法 多数区间类指标都栽在同样的三个问题上。Aurora Zones 正是从这三点入手： • 区间宽度来自 ATR  平静的一周与剧烈波动的一周，同一个区间的合理宽度并不相同。固定点数  在两种情况下都是错的——要么太窄，要么太粗。Aurora Zones 从当前波动  幅度推导宽度，因而能自行适应。 • 重叠区间会被合并  否则每一个小摆动都会生成自己的区间，最后形成一梯子几乎
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