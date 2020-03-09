Aurora Command All in One Gold Trading Terminal

AURORA COMMAND — 一体化黄金交易终端



它不是一个打开后只能干等的机器人，而是一个面向新手与专业交易者的完整指挥中心——全部在同一张图表上。



✔ 自动黄金趋势引擎（XAUUSD，H1），基于规则的金字塔加仓

✔ 实时市场驾驶舱：趋势对齐、区域、时机，以及一份可直接读取的交易计划

✔ 一键「Take Plan」——将驾驶舱的计划直接送入手动面板

✔ 手动交易面板：用鼠标设定入场与止损，其余交由终端管理

✔ 手动开的仓位会被自动接管并加以保护✔ 内置随机指标提示与 Aurora Momentum Explosion（AME）——既是读数，也是可视化仪表

✔ 一键方向控制（多头 / 空头 开-关）

✔ 无马丁 • 无网格 • 每笔交易都有固定止损

✔ 单一文件，拖放即用——无需 .set 文件，加载后即可运行

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AURORA COMMAND 究竟是什么

大多数产品只给你一样东西：一个引擎、一个指标，或一个面板。Aurora Command 给你的是整张交易台。它就是一位自主交易者若有时间便会为自己打造的指挥中心——自动引擎、实时市场读取、可据以决策的交易计划、可视化的动量工具，以及一套纪律严明的手动执行面板，全部整合在一个 EA、一张图表之中。

主导权始终在你手中。市场允许时，让引擎运行；在驾驶舱里一眼读懂市场；一键采纳驾驶舱的计划；或在任何时候开出你自己的仓位——并交由终端来管理。这里没有任何黑箱，也没有任何东西对你隐藏。

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为什么这里没有可供跟随的信号——而这恰恰是关键

这一点很重要，所以我们说得明白。Aurora Command 不是信号服务，也不可能是。它是趋势跟随系统：当市场真正出现趋势时才交易，没有趋势时就置身事外。趋势不会按固定时间表出现，因此没有什么每日「信号」可卖给你——我们也绝不会假装有。

而这正是它的优势，而非局限：在行情平淡、纯机器人只会空等的阶段，Aurora Command 交给你一套配备齐全的手动面板，让你依据自己的判断行动所需的一切——驾驶舱的交易计划、随机指标提示、动量爆发读数、黄金分割口袋价位、基于风险的手数。你开仓，终端接管并管理。市场有趋势时自动运行，其余时间完全手动掌控。一件工具，毫无空档。

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自动引擎

一套纯粹的黄金趋势跟随系统。它按清晰、连续的阶段作出决策，只有当每个阶段都一致时才行动：

• 方向（日线图）：更高周期的趋势过滤器决定是否交易、以及朝哪个方向交易。没有明确的日线趋势，引擎保持被动。

• 入场（H1）：在已确认的趋势内，引擎等待回调与一根确认K线。每笔交易都会立即获得固定止损。

• 建仓（金字塔加仓）：当一笔交易处于盈利且趋势延续时，引擎以明确受限的步伐加仓——严格朝盈利方向，绝不加向亏损。每次加仓，止损都向保本位移动。

无马丁。无网格。绝不向亏损摊平。

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驾驶舱——一眼看懂市场

驾驶舱在你自己的终端上，用实时价格实时读取当前市场——与开发者所见相同的读数，因为这是对同一数据的确定性数学计算，而不是他人观点的延迟副本：

• 层级：D1 宏观、D1 动量与 H4 趋势，并给出明确判定（完整就绪、逆势、等待、不交易）。

• 位置：到下一处重要区域的距离与空间。

• 时机（M15）：动量与摆动触发。

• 交易计划：黄金口袋、计划入场、结构止损与引擎止损、各自基于风险的手数、盈亏比，以及失效价位。

• 随机指标提示：超买/超卖、K/D 交叉，以及是否与更高周期趋势一致。

• 可视化仪表：带实时标记的随机指标刻度，以及一根动量爆发条（绿色向上 / 红色向下）并标出爆发阈值——一眼读懂状态，无需解读任何数字。

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一键：TAKE PLAN

当驾驶舱显示一个有效计划时，一个按钮即可将其载入手动面板——入场与止损已设定，面板会立即根据你的风险百分比计算方向、三档止盈以及正确手数。你确认后开仓，此后由终端管理。从「市场给出的机会」到「图表上的仓位」，只需一键——每一步都由你掌控。

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手动交易面板

图表上一块清晰的面板，用于有纪律的手动交易：

• 用鼠标直接在图表上点击设定入场与止损。

• 面板自动根据你的风险百分比计算方向、正确手数与三档止盈。

• 一键开仓，再一键平仓。

• 用鼠标拖动入场线与止损线——数值实时重新计算。

至于你在面板之外开的仓位——快速地、用手机开的——Aurora Command 可按需接管：从当前波幅（ATR）补上缺失的止损，在达到你设定的盈利阈值时把止损移到保本，并可选择跟踪止损。它绝不会替你开仓或平仓——只是加上你本来需要手动盯着的那份保护。

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BASIC 与 PRO——同一张台，读法由你选

• BASIC：一切都在你的终端上用实时价格本地计算。驾驶舱从 D1 结构生成自己的每日偏向。无数据源、无订阅、无依赖——一份完全自成一体的真实市场读取。

• PRO：此外，你可以把一份每日简报文件放入 MetaTrader 的 Files 文件夹。驾驶舱会自动读取，并显示偏向、失效价位与备注——在实时数学之上，加入你自己的自主每日判断。重载按钮会在一根K线之内取用更新后的文件。

Basic 本身即已完整。Pro 只是为需要的人再加一层人工判断。

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三种运行模式

• 仅自动：让引擎自行交易趋势。

• 仅手动：完全通过面板与驾驶舱交易。

• 二者并行：引擎自动运作趋势，同时你并行下自己的单。

自动引擎与手动面板使用各自独立的订单标识，彼此永不干扰。

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一次购买——你的完整交易台

Aurora Command 定位为旗舰价格，原因很实在：它用一个集成终端取代了一整排彼此独立的工具。自动趋势引擎、实时决策驾驶舱、带黄金口袋与风险手数的交易规划器、随机指标读取、Aurora Momentum Explosion（AME）工具、可视化仪表，以及一套会接管并保护你自己仓位的纪律化手动面板——一次购买，在一张图表上协同工作，从第一分钟起。

你买的不是一个脚本。你得到的是一位认真的黄金交易者所需的完整工作站——而且归你所有。价值正在于此。

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应有的预期——请务必阅读

Aurora Command 不是全天候系统，这里也不会如此售卖。引擎只有两种状态：

状态 1 —— 市场呈现强劲而持续的趋势这正是引擎的用武之地。它确定方向、在回调处入场，并通过金字塔加仓来建仓。几乎全部自动收益都产生于此——集中在少数但幅度很大的行情中。

状态 2 —— 市场横盘震荡缺乏持续行情，许多交易在零附近结束，自动部分会有一段时间原地踏步。对此并无内置的灵丹妙药——我们也不声称有。

没有中间地带。Aurora Command 的不同之处，在于你在状态 2 里做什么：与其干等一个闲置的机器人，不如继续通过驾驶舱与手动面板工作。这正是本终端被打造出来的目的。若你理解并接受这一特性，你得到的是一个透明、基于规则、且无网格与马丁风险的指挥中心。若你想要的是每周都平稳盈利的东西，那它不是——我们宁愿事先说清楚。

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风险管理

• 每笔交易都有固定止损——没有任何仓位没有保护。

• 无马丁、无网格、绝不向亏损摊平。

• 自动金字塔加仓严格朝盈利方向，且有明确限制。

• 手动面板与 Take-Plan 桥接均按你设定的风险百分比来计算每个仓位。

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安装与要求

1. 将 Aurora Command 附加到 XAUUSD H1 图表。

2. 启用自动交易。3. 在设置中选择模式（自动 / 手动 / 二者）。驾驶舱、仪表与面板会自动出现。

无需 .set 文件。单一文件，拖放即用，采用合理的默认设置即可运行。随附可选的 Aurora Momentum Explosion（AME）副窗指标，用于经典的柱状图视图。



要求：

• 品种：黄金（XAUUSD）

• 周期：H1

• 平台：MetaTrader 4

• 账户类型：建议使用低点差的 ECN 账户

• 杠杆：至少 1:500 或更高（对正确运行至关重要）

• 最低资金：3,000 美元

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风险声明

交易金融工具涉及重大风险，可能导致投入资金的损失。Aurora Command 是一款专业工具，不构成投资建议。过往表现不保证未来结果。使用风险自负。

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AURORA 家族

Aurora Command 是一个为协同工作而设计的产品系列的旗舰——Aurora Sentinel Pro、Aurora Zones 与 Aurora Auto Fibonacci。所有产品均可通过我的卖家主页获取。

