SMC Order Block Delta Validator

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  • Rafael Goncalves De Faria
    Rafael Goncalves De Faria

    Rafael Goncalves De Faria

    • Lead Quantitative Software Engineer в  Advanced Algorithms Research Laboratory
    • Бразилия
    • 253
    Окончил факультет компьютерной инженерии со специализацией в распределенных системах и количественных финансах. Занимаюсь разработкой высокопроизводительных алгоритмов, автоматизацией торговых систем и анализом рыночных данных в реальном времени.
  • Версия: 1.26
  • Обновлено: 2 августа 2026
  • Активации: 5
📌 Валидатор дельты ордерных блоков SMC — подтверждение потока

Устали видеть, как ваши традиционные блоки ордеров пробиваются без какой-либо реакции цены? Большинство индикаторов SMC терпят неудачу, потому что они смотрят только на структуру графика, игнорируя то, что действительно движет рынком: объем и агрессию.

Валидатор дельты ордерных блоков SMC — это первый индикатор Smart Money Concepts, который подтверждает каждый блок ордера, анализируя структуру микропотоков внутри исходной свечи. Он рассчитывает точку контроля (POC), DPOC и дельту агрессии, чтобы показывать только те зоны, которые представляют реальный интерес институциональных инвесторов.

🚀 Чем этот индикатор отличается от других?

В отличие от распространенных индикаторов SMC, которые рисуют прямоугольники в любой точке сверху и снизу, наш индикатор классифицирует блоки ордеров в реальном времени на основе силы исходной свечи:

Сильная абсорбция (синий/оранжевый): возникает, когда наблюдается огромный объем торгов с противоположной дельтой, сигнализируя о пассивной защите крупных игроков (зоны высокой напористости). Инициатива (зеленый/красный): сигнализирует о чистой агрессии крупных игроков, инициирующих сильное направленное движение (идеально подходит для операций на импульсе/прорыве).

🛠️ Ключевые особенности
Проверка объема и потока (POC/DPOC): точно определяет, где в исходной свече наблюдалась наибольшая концентрация контрактов, отображая внутреннюю линию поддержки/сопротивления внутри блока.

Показатель тиковой дельты: определяет дисбаланс между покупателями и продавцами при формировании зоны.

Поддержка нескольких таймфреймов (MTF - глубина): визуализируйте блоки ордеров с более крупных таймфреймов (например, H1, H4) непосредственно на вашем операционном графике M5 для макроэкономического анализа.

Автоматическое смягчение: блоки удаляются или помечаются как недействительные, как только цена исчерпывает ликвидность зоны.

Сверхлегкая формула: оптимизированный алгоритм, который анализирует исторические данные, не перегружая терминал MetaTrader 5.

⚙️ Входные параметры
Период максимумов/минимумов колебаний: Чувствительность для обнаружения вершин и минимумов, генерирующих блоки.
Исторические дни: Количество дней, которые будут отображены.
Фактор минимального объема: Чувствительность фильтра объема для классификации «сильного поглощения».
Включить глубину (MTF): Позволяет визуализировать более крупные таймфреймы на меньшем графике.
Визуализация POC/DPOC: Возможность включения/выключения отображения внутренних линий и настройки цветов и прозрачности.

🔍 Подробное описание функций

1. Период колебаний (Период максимумов/минимумов колебаний)
Что он делает: Управляет чувствительностью структуры графика к обнаружению вершин и минимумов.

Как это работает: Если установлено значение 5 (по умолчанию), индикатор будет считать вершину действительной только в том случае, если слева от нее находится не менее 5 нижних свечей, а справа — не менее 5 нижних свечей.

Влияние на график:

Меньшие значения (например, 3 или 4) обнаруживают больше блоков ордеров (хорошо для быстрого скальпинга).

Более высокие значения (например, 10 или 12) отфильтровывают шум и находят только самые сильные структурные блоки ордеров (хорошо для свинг-трейдинга или внутридневной торговли).

2. История за несколько дней (максимальное количество дней истории)
Что это делает: Ограничивает объем прошлых данных, которые индикатор будет загружать и обрабатывать.

Как это работает: Если установлено значение 10 дней, индикатор будет отображать и анализировать только блоки, созданные за последние 10 торговых дней.
Влияние на график: Это крайне важно для оптимизации. Ограничивая исторические данные последними неделями, индикатор остается чрезвычайно легким и быстрым, не перегружая память MetaTrader 5 старыми данными за несколько месяцев, которые сегодня уже неактуальны.


3. Минимальный коэффициент объема (Min Volume Factor)
Что он делает: Определяет математический фильтр для классификации блока ордеров как «Сильное поглощение» или «Инициатива».

Как это работает: Робот сравнивает объем свечи блока ордеров со средним объемом предыдущих сделок. Если текущий объем превышает этот множитель (например, 0,95), индикатор подтверждает наличие активной институциональной активности и изменяет цвет блока, чтобы выделить эту аномалию потока.

Влияние на график:
Помогает отфильтровывать «ложные» блоки, которые формируются с низким объемом (розничный объем) и обычно легко пробиваются ценой.

4. Глубина таймфрейма (Depth / Multi-Timeframe)
Что он делает: Позволяет отображать блоки ордеров с более крупных таймфреймов на текущем графике (например, просматривать блоки H1 или H4 при торговле на M5).

Как это работает: Активировав функцию «Показать глубину» и выбрав макротаймфрейм (например, PERIOD_H1), индикатор сканирует макропоток и проецирует большие блоки H1 непосредственно на ваш меньший график M5.

Влияние на график: Значительно повышает точность точек входа. Вы можете дождаться, пока цена протестирует макроблок H1, и, когда меньший график M5 достигнет его, искать триггер для входа. Это идеальное сочетание таймфреймов.
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Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
Axiom Matrix
Issam Kassas
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Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
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Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Trend Forecaster
Alexey Minkov
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Индикаторы
Trend Forecaster - это индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы пробоя, анализ возможных зон разворота, данные о рыночном диапазоне и визуальную панель статистики в одном рабочем пространстве на графике. Индикатор показывает сигналы Buy и Sell, отслеживает Average Range и Current Range, а также может автоматически настраивать Sensitivity для текущего символа и таймфрейма. Ручная настройка Sensitivity тоже доступна. Индикатор можно использовать на валютных парах Forex, металлах, акц
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
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Индикаторы
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
Индикаторы
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Power of Three AMD Protocol
Ravi Gurung
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Индикаторы
ICT PO3 (Power of 3) AMD Protocol Framework Indicator True Time & Structure Integration   |  Non-Repainting | Real-Time  | Multi-Asset  | MT4 Version Available Full Setup Guide & Strategy Playbook: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768683 MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/171742 Indicator Overview The ICT PO3 AMD Protocol Framework is a complete structural overlay for MetaTrader 5 that maps the True Daily Cycle directly onto your lower-timeframe execution chart. It projects
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Квантовый прорыв PRO       разработан, чтобы поднять ваше торговое путешествие к новым высотам с его инновационной и динамичной стратегией зоны прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса на основе поля
PZ Lopez Trend MT5
PZ TRADING SLU
Индикаторы
Этот индикатор отслеживает рыночную тенденцию с непревзойденной надежностью, игнорируя внезапные колебания и рыночный шум. Он был спроектирован для трендовых внутридневных графиков и небольших таймфреймов. Коэффициент выигрыша составляет около 85%. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Найти ситуации перепроданности / перекупленности Наслаждайтесь бесшумной торговлей в любое время Избегайте провалов на вн
Currency Strength Wizard MT5
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Currency Strength Wizard   — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам
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Delta Volume Profile v3 Institutional Footprint
Rafael Goncalves De Faria
Индикаторы
Профиль объема Delta v3 — Институциональный охват с чистым графиком Профиль объема Delta v3 — это профессиональный индикатор профиля объема, разработанный для трейдеров, использующих анализ ленты ордеров, анализ потока ордеров и концепции «умных денег» (SMC), обеспечивающий максимальную аналитическую точность без загромождения экрана. В отличие от традиционных профилей, которые закрывают свечи и затрудняют чтение ценового движения, эта версия отображает профиль полностью выровненным по прав
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