SMC Order Block Delta Validator

📌 Валидатор дельты ордерных блоков SMC — подтверждение потока





Устали видеть, как ваши традиционные блоки ордеров пробиваются без какой-либо реакции цены? Большинство индикаторов SMC терпят неудачу, потому что они смотрят только на структуру графика, игнорируя то, что действительно движет рынком: объем и агрессию.





Валидатор дельты ордерных блоков SMC — это первый индикатор Smart Money Concepts, который подтверждает каждый блок ордера, анализируя структуру микропотоков внутри исходной свечи. Он рассчитывает точку контроля (POC), DPOC и дельту агрессии, чтобы показывать только те зоны, которые представляют реальный интерес институциональных инвесторов.





🚀 Чем этот индикатор отличается от других?





В отличие от распространенных индикаторов SMC, которые рисуют прямоугольники в любой точке сверху и снизу, наш индикатор классифицирует блоки ордеров в реальном времени на основе силы исходной свечи:





Сильная абсорбция (синий/оранжевый): возникает, когда наблюдается огромный объем торгов с противоположной дельтой, сигнализируя о пассивной защите крупных игроков (зоны высокой напористости). Инициатива (зеленый/красный): сигнализирует о чистой агрессии крупных игроков, инициирующих сильное направленное движение (идеально подходит для операций на импульсе/прорыве).





🛠️ Ключевые особенности

Проверка объема и потока (POC/DPOC): точно определяет, где в исходной свече наблюдалась наибольшая концентрация контрактов, отображая внутреннюю линию поддержки/сопротивления внутри блока.





Показатель тиковой дельты: определяет дисбаланс между покупателями и продавцами при формировании зоны.





Поддержка нескольких таймфреймов (MTF - глубина): визуализируйте блоки ордеров с более крупных таймфреймов (например, H1, H4) непосредственно на вашем операционном графике M5 для макроэкономического анализа.





Автоматическое смягчение: блоки удаляются или помечаются как недействительные, как только цена исчерпывает ликвидность зоны.





Сверхлегкая формула: оптимизированный алгоритм, который анализирует исторические данные, не перегружая терминал MetaTrader 5.





⚙️ Входные параметры

Период максимумов/минимумов колебаний: Чувствительность для обнаружения вершин и минимумов, генерирующих блоки.

Исторические дни: Количество дней, которые будут отображены.

Фактор минимального объема: Чувствительность фильтра объема для классификации «сильного поглощения».

Включить глубину (MTF): Позволяет визуализировать более крупные таймфреймы на меньшем графике.

Визуализация POC/DPOC: Возможность включения/выключения отображения внутренних линий и настройки цветов и прозрачности.





🔍 Подробное описание функций





1. Период колебаний (Период максимумов/минимумов колебаний)

Что он делает: Управляет чувствительностью структуры графика к обнаружению вершин и минимумов.





Как это работает: Если установлено значение 5 (по умолчанию), индикатор будет считать вершину действительной только в том случае, если слева от нее находится не менее 5 нижних свечей, а справа — не менее 5 нижних свечей.





Влияние на график:





Меньшие значения (например, 3 или 4) обнаруживают больше блоков ордеров (хорошо для быстрого скальпинга).





Более высокие значения (например, 10 или 12) отфильтровывают шум и находят только самые сильные структурные блоки ордеров (хорошо для свинг-трейдинга или внутридневной торговли).





2. История за несколько дней (максимальное количество дней истории)

Что это делает: Ограничивает объем прошлых данных, которые индикатор будет загружать и обрабатывать.





Как это работает: Если установлено значение 10 дней, индикатор будет отображать и анализировать только блоки, созданные за последние 10 торговых дней.

Влияние на график: Это крайне важно для оптимизации. Ограничивая исторические данные последними неделями, индикатор остается чрезвычайно легким и быстрым, не перегружая память MetaTrader 5 старыми данными за несколько месяцев, которые сегодня уже неактуальны.









3. Минимальный коэффициент объема (Min Volume Factor)

Что он делает: Определяет математический фильтр для классификации блока ордеров как «Сильное поглощение» или «Инициатива».





Как это работает: Робот сравнивает объем свечи блока ордеров со средним объемом предыдущих сделок. Если текущий объем превышает этот множитель (например, 0,95), индикатор подтверждает наличие активной институциональной активности и изменяет цвет блока, чтобы выделить эту аномалию потока.





Влияние на график:

Помогает отфильтровывать «ложные» блоки, которые формируются с низким объемом (розничный объем) и обычно легко пробиваются ценой.





4. Глубина таймфрейма (Depth / Multi-Timeframe)

Что он делает: Позволяет отображать блоки ордеров с более крупных таймфреймов на текущем графике (например, просматривать блоки H1 или H4 при торговле на M5).





Как это работает: Активировав функцию «Показать глубину» и выбрав макротаймфрейм (например, PERIOD_H1), индикатор сканирует макропоток и проецирует большие блоки H1 непосредственно на ваш меньший график M5.





Влияние на график: Значительно повышает точность точек входа. Вы можете дождаться, пока цена протестирует макроблок H1, и, когда меньший график M5 достигнет его, искать триггер для входа. Это идеальное сочетание таймфреймов.