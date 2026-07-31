Delta Volume Profile v3 Institutional Footprint
- 指标
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Rafael Goncalves De Faria電腦工程專業畢業，專攻分散式系統和量化金融。我致力於高效能演算法開發、交易系統自動化以及即時市場數據分析。
憑藉豐富的 C++ 系統工程、底層記憶體管理和資料處理經驗，我為各種交易方法開發了強大的分析工具，包括智慧資金概念 (SMC)、價格行為分析、經典技術分析、成交量分佈圖和統計波動率模型。
本個人主頁上的所有工具均嚴格按照軟體工程標準構建，確保數學精度、極低的執行延遲以及手動和自動策略的穩定性。
技術專長：
MQL5/C++ 軟體工程與演算法開發
市場微觀結構、訂單流與機構概念 (SMC)
價格行為指標與經典技術分析
- 版本: 3.0
📊 Delta Volume Profile v3 — 機構資金流向指標，圖表簡潔
Delta Volume Profile v3 是一款專業的成交量分佈指標，專為盤口分析、訂單流分析和智慧資金概念 (SMC) 交易者設計，可在不干擾螢幕的情況下實現最高的分析精度。
與覆蓋K線並妨礙價格走勢解讀的傳統成交量分佈指標不同，此版本將成交量分佈完全繪製在圖表的最右側，確保清晰簡潔的圖表顯示，不會出現與K線重疊的情況。
🚀 Delta Volume Profile v3 的優勢何在？
即時逐筆成交分析：直接評估逐筆成交的訂單流，以精準區分買賣雙方的行動。
超簡潔的右側佈局：成交量分佈固定在螢幕右側，讓您清楚地查看當前價格走勢。
視覺抗疲勞設計：採用經過校準的柔和色調，防止長時間交易造成的視覺疲勞。
簡潔的介面：輔助參數已進行內部最佳化，屬性面板僅顯示真正重要的資訊。
🛠️ 圖表功能和元素說明
1. 控制點 (POC) — 金線
定義：該時間內累積成交量最高的精確價格水準。
使用方法：它如同市場的主要價格“磁鐵”。價格往往會回到控制點進行盤整或重新測試。
2. Delta POC (DPOC) — 綠線或紅線
定義：交易激進程度（累積 Delta 值）最大的價格水準。
🟢 綠色：買方主導。
🔴 紅色：賣方主導。
使用方法：揭示主要參與者的真實意圖。控制點 (POC) 顯示的是交易量最大的區域，而 Delta POC 則顯示機構更積極行動的區域。 3. 70% 價值區域 (VAH70 / VAL70) — 橘色線和陰影線
定義：該區域集中了當期市場總成交量的 70%（合理價格）。
VAH70（高價值區域）：上限線高於 70%。
VAL70（低價值區域）：下限線低於 70%。
使用方法：超出此區域，價格波動較大；在此區域內，市場趨於盤整。
4. 30% 價值區域 (VAH30 / VAL30) — 紅色線和陰影線
定義：圍繞 POC 的 30% 核心價值區域。
使用方法：定義一個高密度和平衡的形態區域。避免在此區域內進行頻繁的交易。
5. 成交量極限（EXT+ 和 EXT-）— 紫色和青色線
功能：成交量擴展在走勢圖尾部（99%）的統計預測。
⬆️ EXT+（紫色 - 頂部）：市場上限。
⬇️ EXT-（青色 - 底部）：市場下限。
使用方法：它們指示走勢疲軟區域。這些是設定止盈目標或尋找反轉訊號的理想點位。
6. 歷史分析視窗（預設 72 小時）
功能：此指標自動分析過去 72 個連續小時的市場數據，以建立資產的宏觀走勢圖。
7. 蠟燭圖計時器（倒數）
功能：圖表上一個獨立的時鐘，顯示目前蠟燭圖收盤前的剩餘分鐘數和秒數。