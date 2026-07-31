Delta Volume Profile v3 Institutional Footprint

📊 Delta Volume Profile v3 — 機構資金流向指標，圖表簡潔





Delta Volume Profile v3 是一款專業的成交量分佈指標，專為盤口分析、訂單流分析和智慧資金概念 (SMC) 交易者設計，可在不干擾螢幕的情況下實現最高的分析精度。





與覆蓋K線並妨礙價格走勢解讀的傳統成交量分佈指標不同，此版本將成交量分佈完全繪製在圖表的最右側，確保清晰簡潔的圖表顯示，不會出現與K線重疊的情況。





🚀 Delta Volume Profile v3 的優勢何在？





即時逐筆成交分析：直接評估逐筆成交的訂單流，以精準區分買賣雙方的行動。





超簡潔的右側佈局：成交量分佈固定在螢幕右側，讓您清楚地查看當前價​​格走勢。





視覺抗疲勞設計：採用經過校準的柔和色調，防止長時間交易造成的視覺疲勞。





簡潔的介面：輔助參數已進行內部最佳化，屬性面板僅顯示真正重要的資訊。





🛠️ 圖表功能和元素說明





1. 控制點 (POC) — 金線





定義：該時間內累積成交量最高的精確價格水準。





使用方法：它如同市場的主要價格“磁鐵”。價格往往會回到控制點進行盤整或重新測試。





2. Delta POC (DPOC) — 綠線或紅線





定義：交易激進程度（累積 Delta 值）最大的價格水準。





🟢 綠色：買方主導。





🔴 紅色：賣方主導。





使用方法：揭示主要參與者的真實意圖。控制點 (POC) 顯示的是交易量最大的區域，而 Delta POC 則顯示機構更積極行動的區域。 3. 70% 價值區域 (VAH70 / VAL70) — 橘色線和陰影線





定義：該區域集中了當期市場總成交量的 70%（合理價格）。





VAH70（高價值區域）：上限線高於 70%。





VAL70（低價值區域）：下限線低於 70%。





使用方法：超出此區域，價格波動較大；在此區域內，市場趨於盤整。





4. 30% 價值區域 (VAH30 / VAL30) — 紅色線和陰影線





定義：圍繞 POC 的 30% 核心價值區域。





使用方法：定義一個高密度和平衡的形態區域。避免在此區域內進行頻繁的交易。





5. 成交量極限（EXT+ 和 EXT-）— 紫色和青色線





功能：成交量擴展在走勢圖尾部（99%）的統計預測。





⬆️ EXT+（紫色 - 頂部）：市場上限。





⬇️ EXT-（青色 - 底部）：市場下限。





使用方法：它們指示走勢疲軟區域。這些是設定止盈目標或尋找反轉訊號的理想點位。





6. 歷史分析視窗（預設 72 小時）





功能：此指標自動分析過去 72 個連續小時的市場數據，以建立資產的宏觀走勢圖。





7. 蠟燭圖計時器（倒數）





功能：圖表上一個獨立的時鐘，顯示目前蠟燭圖收盤前的剩餘分鐘數和秒數。