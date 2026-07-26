MO Spread Monitor
- Утилиты
-
Mohamed Amr Mohamed Osama AbdelwahabРазработчик ПО, преподаватель и технический руководитель команды с более чем 22-летним опытом в разработке настольных, веб- и финансовых приложений. Фрилансер с рейтингом Top Rated на Upwork: более 200 завершённых проектов, свыше $200K выполненных заказов и 100% успешных сделок. Специализируюсь на
- Версия: 1.0
=== RUSSIAN (Русский) ===
MO Spread Monitor — know your spread before it costs you
Spread Monitor shows the live spread in points against a limit you set, with a clear OK / BLOCKED state and an alert whenever the spread blows past the limit. It also tracks the session maximum, the running average, and how many times the limit was exceeded.
Utility only: it never sends, modifies, or closes orders.
Посмотрите другие мои индикаторы и советники MO — нажмите на моё имя выше, чтобы увидеть весь набор бесплатных и платных торговых инструментов.