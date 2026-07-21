SmartWaterMark Essential
- Индикаторы
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- Версия: 1.0
SmartWaterMark Essential — легкий индикатор водяного знака для MetaTrader 5.
Он добавляет на график аккуратный водяной знак символа по центру, помогая быстро определить активный инструмент. Это особенно удобно при работе с несколькими графиками, символами или таймфреймами, когда важно сохранить порядок и ясность рабочего пространства.
Возможности:
- Центрированный водяной знак символа
- Опциональное отображение таймфрейма на временных графиках
- Поддержка описания символа
- Базовая настройка цвета текста, прозрачности и шрифта
SmartWaterMark Essential создан для ежедневного использования, с простыми настройками, сдержанным визуальным стилем и фокусом на удобной организации графиков.
Простой, понятный и практичный инструмент для ежедневной организации графиков.