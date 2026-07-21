Trend Capture Pro

Почему трейдеры выбирают Trend Capture Pro

Trend Capture Pro создан для трейдеров, которым нужна более чистая рыночная структура, более понятный контекст пробоев и меньше некачественных входов. Вместо того чтобы перегружать график шумом, он фокусируется на действительно важных уровнях и сигналах: текущих уровнях поддержки и сопротивления, исторических зонах, подтверждении тренда и алертах на пробой, которые помогают принимать решения увереннее.

Он объединяет несколько уровней анализа в одном индикаторе, чтобы вы могли быстро видеть, где цена реагирует, где нарастает импульс и когда движение подтверждается. Исторические зоны поддержки и сопротивления остаются на графике до тех пор, пока не будут пробиты, что помогает лучше понимать, где рынок уже принял или отверг цену. В результате вы получаете более дисциплинированный и более контекстный взгляд на рынок.

Основные функции:

  • Текущие зоны поддержки и сопротивления для быстрого понимания контекста пробоя.

  • Исторические зоны, которые остаются на графике до тех пор, пока цена не пробьёт их.

  • Сигналы на покупку и продажу для выделения подтверждённого импульса.

  • EMA-фильтр тренда для более чистого определения направления.

  • Подтверждение по RSI для снижения количества слабых входов.

  • Поддержка Bollinger Bands, Parabolic SAR, MACD, Stochastic, CCI, ATR, OBV и MFI для более широкого рыночного контекста.

  • Анализ тренда по нескольким таймфреймам через EMA.

  • Распознавание свечных паттернов для дополнительных подсказок по развороту и продолжению.

  • Таймер обратного отсчёта до закрытия свечи.

  • Панель статистики прямо на графике для быстрого принятия решений.

  • Push-уведомления на мобильный телефон и всплывающие алерты для контроля вне терминала.

Как работает Trend Capture Pro

Trend Capture Pro создан для того, чтобы легко встроиться в уже существующий торговый процесс. Просто добавьте индикатор на график, и он начнёт отображать текущую структуру, а встроенные фильтры и алерты помогут сосредоточиться только на наиболее качественных пробойных ситуациях.

Индикатор не пытается навязывать сделки в любой фазе рынка. Он ждёт структуры, подтверждает направление фильтрами тренда и только потом показывает движение, когда условия действительно совпадают. Это делает его полезным для трейдеров, которые ценят терпение, подтверждение и чистое чтение графика, а не постоянный поток сигналов.

Создан для трейдеров, которым нужна структура

Trend Capture Pro лучше всего подходит тем, кто хочет практичный профессиональный инструмент для графика, а не перегруженную панель в стиле «всё в одном». Он сначала даёт структуру, затем подтверждение и только потом отправляет сигнал, если сетап действительно заслуживает внимания.

Независимо от того, торгуете ли вы пробои, продолжение тренда или смену рыночной структуры, Trend Capture Pro создан для того, чтобы сохранить график читаемым и при этом дать вам достаточно глубины для более качественных решений.

Дисклеймер

Торговля на рынке Forex и CFD связана с высоким уровнем риска. Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Trend Capture Pro — это индикатор для поддержки принятия решений, а не гарантия прибыли. Трейдерам следует использовать грамотное управление рисками и тестировать индикатор на демо-счёте перед использованием на реальном счёте.


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5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
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Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
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Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
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Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
5 (6)
Индикаторы
FX Trend NG: Следующее поколение интеллектуального анализа трендов на разных рынках Обзор FX Trend NG — это профессиональный инструмент анализа трендов и мониторинга рынка с поддержкой нескольких таймфреймов. Он позволяет за секунды получить полное структурное понимание текущего состояния рынка. Вместо переключения между десятками графиков вы мгновенно видите, какие инструменты находятся в тренде, где импульс ослабевает и где наблюдается сильная синхронизация между таймфреймами. Специальное пр
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
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