Почему трейдеры выбирают Trend Capture Pro

Trend Capture Pro создан для трейдеров, которым нужна более чистая рыночная структура, более понятный контекст пробоев и меньше некачественных входов. Вместо того чтобы перегружать график шумом, он фокусируется на действительно важных уровнях и сигналах: текущих уровнях поддержки и сопротивления, исторических зонах, подтверждении тренда и алертах на пробой, которые помогают принимать решения увереннее.

Он объединяет несколько уровней анализа в одном индикаторе, чтобы вы могли быстро видеть, где цена реагирует, где нарастает импульс и когда движение подтверждается. Исторические зоны поддержки и сопротивления остаются на графике до тех пор, пока не будут пробиты, что помогает лучше понимать, где рынок уже принял или отверг цену. В результате вы получаете более дисциплинированный и более контекстный взгляд на рынок.

Основные функции:

Текущие зоны поддержки и сопротивления для быстрого понимания контекста пробоя.

Исторические зоны, которые остаются на графике до тех пор, пока цена не пробьёт их.

Сигналы на покупку и продажу для выделения подтверждённого импульса.

EMA-фильтр тренда для более чистого определения направления.

Подтверждение по RSI для снижения количества слабых входов.

Поддержка Bollinger Bands, Parabolic SAR, MACD, Stochastic, CCI, ATR, OBV и MFI для более широкого рыночного контекста.

Анализ тренда по нескольким таймфреймам через EMA.

Распознавание свечных паттернов для дополнительных подсказок по развороту и продолжению.

Таймер обратного отсчёта до закрытия свечи.

Панель статистики прямо на графике для быстрого принятия решений.

Push-уведомления на мобильный телефон и всплывающие алерты для контроля вне терминала.

Как работает Trend Capture Pro

Trend Capture Pro создан для того, чтобы легко встроиться в уже существующий торговый процесс. Просто добавьте индикатор на график, и он начнёт отображать текущую структуру, а встроенные фильтры и алерты помогут сосредоточиться только на наиболее качественных пробойных ситуациях.

Индикатор не пытается навязывать сделки в любой фазе рынка. Он ждёт структуры, подтверждает направление фильтрами тренда и только потом показывает движение, когда условия действительно совпадают. Это делает его полезным для трейдеров, которые ценят терпение, подтверждение и чистое чтение графика, а не постоянный поток сигналов.

Создан для трейдеров, которым нужна структура

Trend Capture Pro лучше всего подходит тем, кто хочет практичный профессиональный инструмент для графика, а не перегруженную панель в стиле «всё в одном». Он сначала даёт структуру, затем подтверждение и только потом отправляет сигнал, если сетап действительно заслуживает внимания.

Независимо от того, торгуете ли вы пробои, продолжение тренда или смену рыночной структуры, Trend Capture Pro создан для того, чтобы сохранить график читаемым и при этом дать вам достаточно глубины для более качественных решений.

Дисклеймер

Торговля на рынке Forex и CFD связана с высоким уровнем риска. Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Trend Capture Pro — это индикатор для поддержки принятия решений, а не гарантия прибыли. Трейдерам следует использовать грамотное управление рисками и тестировать индикатор на демо-счёте перед использованием на реальном счёте.