为什么交易者选择 Trend Capture Pro

Trend Capture Pro 专为希望获得更清晰的市场结构、更明确的突破背景以及更少低质量入场的交易者而设计。它不会用杂乱的内容塞满图表，而是专注于真正重要的水平和信号：当前支撑与阻力、历史区域、趋势确认以及突破提示，帮助你更有信心地做出决策。

它将多层分析整合到一个指标中，让你可以快速看到价格在哪里反应、动能在哪里增强，以及趋势何时得到确认。历史支撑和阻力区域会一直保留在图表上，直到被有效突破，这能帮助你更好地理解市场在哪些位置已经接受价格、又在哪些位置拒绝价格。结果就是，你能从更有纪律、更多上下文的角度观察市场。

主要功能包括：

实时支撑和阻力区域，帮助快速理解突破背景。

历史区域会保留在图表上，直到价格真正突破它们。

买入和卖出突破信号，用于突出确认后的动能。

EMA 趋势过滤，帮助获得更干净的方向判断。

RSI 确认，减少弱势入场。

支持 Bollinger Bands、Parabolic SAR、MACD、Stochastic、CCI、ATR、OBV 和 MFI，提供更广泛的市场背景。

多时间框架 EMA 趋势分析，用于更全面地判断方向。

K 线形态识别，为反转和延续提供额外线索。

实时蜡烛倒计时。

图表上的趋势统计面板，便于快速决策。

移动端推送通知和弹窗提醒，方便离开终端时也能跟踪信号。

Trend Capture Pro 的工作方式

Trend Capture Pro 的设计目标，是尽量自然地融入你现有的交易流程。只需把它添加到图表上，它就会开始显示当前结构，而内置的过滤器和提醒功能会帮助你把注意力集中在更高质量的突破机会。

它不会试图在任何市场状态下都强行给出交易。它会等待结构形成，通过趋势过滤进行确认，然后在条件真正匹配时才显示该动作。这让它非常适合重视耐心、确认和清晰图表阅读的交易者，而不是喜欢持续刷屏信号的人。

为需要结构的交易者而打造

Trend Capture Pro 最适合那些想要一个实用、专业的图表工具，而不是一个过度复杂的“全能面板”的交易者。它先提供结构，再给出确认，最后在真正值得关注时发出信号。

无论你交易的是突破、趋势延续，还是市场结构变化，Trend Capture Pro 都旨在保持图表清晰，同时为你提供足够深度，帮助你做出更好的决策。

免责声明

外汇和差价合约交易具有较高风险。历史业绩并不代表未来收益。Trend Capture Pro 仅用于辅助决策，并不保证盈利。交易者应使用合理的风险管理，并在实盘前先在模拟账户中测试该指标。