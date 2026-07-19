RaysFXMarketStructure
- Индикаторы
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Davide RappaYouTube Channel: https://www.youtube.com/@RaysFX_Trading
- Версия: 1.10
- Активации: 5
Il trading basato sulla Price Action e sullo Smart Money Concepts (SMC) richiede un'identificazione precisa e tempestiva della struttura di mercato. L'indicatore Market Structure BOS & CHoCH automatizza questo processo complesso, tracciando in tempo reale le rotture di struttura (BOS) e i cambi di carattere (CHoCH) direttamente sul tuo grafico.
Che tu sia uno scalper o uno swing trader, questo strumento ti aiuterà a mantenere la concentrazione sulla direzionalità del mercato, eliminando il rumore e la soggettività nell'individuazione dei massimi e minimi di swing.
🔥 Caratteristiche Principali
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Analisi Multi-Strutturale: L'indicatore distingue automaticamente tra la struttura Major (Macro trend) e la struttura Minor (Micro trend, pullback), permettendoti di operare in allineamento con il trend principale.
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Logica di Rottura Personalizzabile: Scegli se validare un BOS o un CHoCH solo con la chiusura del corpo della candela (Close) per maggiore sicurezza, o tramite le ombre (High/Low) per reazioni più aggressive.
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Due Metodi di Calcolo Integrati: Seleziona la modalità "ZigZag" per identificare i pivot strutturali classici, oppure la modalità "Candle" per una lettura più veloce e reattiva sui micro-movimenti.
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Design Pulito e Adattivo: Interfaccia non invasiva con supporto nativo per grafici a tema Scuro (Dark) o Chiaro (Light). Le etichette di testo hanno un offset adattivo che calcola la volatilità media per evitare sovrapposizioni visive con i prezzi.
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Sistema di Notifiche Completo: Non perdere mai un'inversione. Ricevi avvisi in tempo reale tramite Pop-up su MT5, Notifiche Push su Smartphone e Email, con la possibilità di abilitare gli alert separatamente per BOS e CHoCH.
⚙️ Panoramica dei Parametri (Input)
====== Impostazioni di Visualizzazione ======
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Color Theme: Scegli tra Theme_Dark (colori vividi) o Theme_Light (colori profondi).
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Show ZigZag / Show Labels: Mostra o nascondi le linee di tracciamento e le etichette di testo per mantenere il grafico pulito.
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Font Size: Regola la dimensione del testo.
====== Impostazioni Generali ======
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Candles to Consider: Limita lo storico analizzato per mantenere la piattaforma leggera e reattiva.
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Trend Calculation Type: Calc_ZigZag (Standard) o Calc_Candle (Veloce).
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Break Type Confirmation: Scegli tra Break_Close (corpo) o Break_HighLow (ombra).
====== Impostazioni Struttura ======
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Major/Minor Depth: Modifica la profondità (periodi) per calcolare gli swing point maggiori e minori. Personalizzabile in base al time-frame e all'asset tradato.
====== Notifiche ======
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Alert Options: Attiva singolarmente le notifiche su schermo, Push (Mobile) e Email per BOS e CHoCH. Gli alert vengono generati solo alla chiusura della candela per evitare falsi segnali.
💡 Come Utilizzarlo nel Trading
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Trend Continuation (BOS): Quando l'indicatore segna un "M BOS" (Major Break of Structure), il trend principale è confermato. Cerca zone di Supply/Demand o Fair Value Gap (FVG) per rientrare in direzione del trend.
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Trend Reversal (CHoCH): Un "M CHoCH" (Major Change of Character) indica un potenziale esaurimento del trend e l'inizio di un'inversione. Usalo in confluenza con le zone di liquidità (HTF POI) per prendere operazioni di inversione con un rischio/rendimento elevato.
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Allineamento Minor/Major: Utilizza la struttura Minor ("m BOS" / "m CHoCH") per ottimizzare le tue entrate nei time-frame inferiori, aspettando che il micro-trend si allinei con la struttura Major.