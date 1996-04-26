RaysFX WPR Strategy

RaysFX WPR Strategy Indicator

RaysFX WPR Strategy è un indicatore di strategia di trading basato sul calcolo del WPR (Williams Percent Range). Questo indicatore utilizza tre lunghezze diverse per il calcolo del WPR e pesa i risultati per fornire un valore complessivo del WPR.

Caratteristiche:
- Calcola il WPR utilizzando tre lunghezze diverse (9, 33, 77)
- Utilizza un sistema di pesi per combinare i tre valori del WPR in un unico valore
- Genera alert in base al numero di alert impostato dall'utente
- Fornisce segnali di trading basati sul valore del WPR e sulla tendenza a lungo termine del mercato

Parametri:
- RISK: Utilizzato per calcolare i limiti del WPR
- NumberofAlerts: Numero di Alert che l'indicatore può generare
- WPRLength1: Lunghezza1 per il calcolo del WPR
- WPRLength2: Lunghezza2 per il calcolo del WPR
- WPRLength3: Lunghezza3 per il calcolo del WPR
- LToffset: Offset per il calcolo del WPR a lungo termine
- w1: Peso1 relativo per i tre valori del WPR
- w2: Peso2 relativo per i tre valori del WPR
- w3: Peso3 relativo per i tre valori del WPR


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Trending Volatility System
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Volume Break Oscillator MT4
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Atomic Analyst
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Color Trend FX
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Davide Rappa
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Davide Rappa
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