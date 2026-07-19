RaysFXMarketStructure

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Market Structure (BOS & CHoCH) Pro

Il trading basato sulla Price Action e sullo Smart Money Concepts (SMC) richiede un'identificazione precisa e tempestiva della struttura di mercato. L'indicatore Market Structure BOS & CHoCH automatizza questo processo complesso, tracciando in tempo reale le rotture di struttura (BOS) e i cambi di carattere (CHoCH) direttamente sul tuo grafico.

Che tu sia uno scalper o uno swing trader, questo strumento ti aiuterà a mantenere la concentrazione sulla direzionalità del mercato, eliminando il rumore e la soggettività nell'individuazione dei massimi e minimi di swing.

🔥 Caratteristiche Principali

  • Analisi Multi-Strutturale: L'indicatore distingue automaticamente tra la struttura Major (Macro trend) e la struttura Minor (Micro trend, pullback), permettendoti di operare in allineamento con il trend principale.

  • Logica di Rottura Personalizzabile: Scegli se validare un BOS o un CHoCH solo con la chiusura del corpo della candela (Close) per maggiore sicurezza, o tramite le ombre (High/Low) per reazioni più aggressive.

  • Due Metodi di Calcolo Integrati: Seleziona la modalità "ZigZag" per identificare i pivot strutturali classici, oppure la modalità "Candle" per una lettura più veloce e reattiva sui micro-movimenti.

  • Design Pulito e Adattivo: Interfaccia non invasiva con supporto nativo per grafici a tema Scuro (Dark) o Chiaro (Light). Le etichette di testo hanno un offset adattivo che calcola la volatilità media per evitare sovrapposizioni visive con i prezzi.

  • Sistema di Notifiche Completo: Non perdere mai un'inversione. Ricevi avvisi in tempo reale tramite Pop-up su MT5, Notifiche Push su Smartphone e Email, con la possibilità di abilitare gli alert separatamente per BOS e CHoCH.

⚙️ Panoramica dei Parametri (Input)

====== Impostazioni di Visualizzazione ======

  • Color Theme: Scegli tra Theme_Dark (colori vividi) o Theme_Light (colori profondi).

  • Show ZigZag / Show Labels: Mostra o nascondi le linee di tracciamento e le etichette di testo per mantenere il grafico pulito.

  • Font Size: Regola la dimensione del testo.

====== Impostazioni Generali ======

  • Candles to Consider: Limita lo storico analizzato per mantenere la piattaforma leggera e reattiva.

  • Trend Calculation Type: Calc_ZigZag (Standard) o Calc_Candle (Veloce).

  • Break Type Confirmation: Scegli tra Break_Close (corpo) o Break_HighLow (ombra).

====== Impostazioni Struttura ======

  • Major/Minor Depth: Modifica la profondità (periodi) per calcolare gli swing point maggiori e minori. Personalizzabile in base al time-frame e all'asset tradato.

====== Notifiche ======

  • Alert Options: Attiva singolarmente le notifiche su schermo, Push (Mobile) e Email per BOS e CHoCH. Gli alert vengono generati solo alla chiusura della candela per evitare falsi segnali.

💡 Come Utilizzarlo nel Trading

  1. Trend Continuation (BOS): Quando l'indicatore segna un "M BOS" (Major Break of Structure), il trend principale è confermato. Cerca zone di Supply/Demand o Fair Value Gap (FVG) per rientrare in direzione del trend.

  2. Trend Reversal (CHoCH): Un "M CHoCH" (Major Change of Character) indica un potenziale esaurimento del trend e l'inizio di un'inversione. Usalo in confluenza con le zone di liquidità (HTF POI) per prendere operazioni di inversione con un rischio/rendimento elevato.

  3. Allineamento Minor/Major: Utilizza la struttura Minor ("m BOS" / "m CHoCH") per ottimizzare le tue entrate nei time-frame inferiori, aspettando che il micro-trend si allinei con la struttura Major.


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5 (4)
指标
M1 SNIPER   是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.42 (50)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (1)
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
指标
AXIOM MATRIX MT5 首发价格：$99 Axiom Matrix 现以 $99 的首发价格提供。 前 30 次购买完成后，价格将上涨至 $199。 购买后，请直接私信我，以获取使用说明并领取您的专属赠品奖励。 Axiom Matrix 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业多品种、多时间周期市场扫描器和决策仪表板。 它会扫描您的 Market Watch，分析多个时间周期，读取多个证据引擎，比较最强的交易机会，并在一个清晰的矩阵仪表板中显示最佳 BUY、SELL、WAIT 或被阻止的状态。 我开发 Axiom Matrix，是因为我想要一个可以替我完成繁重市场扫描工作的工具。 我不想只单独检查 RSI。 然后单独检查 MACD。 然后检查移动平均线。 然后检查成交量。 然后检查波动率。 然后检查支撑和阻力。 然后还要手动在不同品种和时间周期之间切换，只为了建立一个交易思路。 我想要一个仪表板，可以扫描市场、比较证据、排序最佳机会，并告诉我现在最强的交易设置在哪里。 这就是 Axiom Matrix 背后的核心理念。 AXIOM MATRIX 的功能 Axiom Ma
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
5 (6)
指标
FX Trend NG：新一代多市场趋势智能分析工具 概述 FX Trend NG 是一款专业的多时间周期趋势分析与市场监控工具，帮助您在几秒钟内全面了解市场结构。 无需在多个图表之间来回切换，您可以立即看到哪些品种处于趋势中、哪里动能正在减弱，以及哪些时间周期之间存在强烈共振。 限时发布优惠 – 仅需 $30（6个月） 或 $80 终身授权 即可拥有 FX Trend NG 。 已经是 Stein Investments 客户？ -> 发送消息 以获取专属客户群访问权限。 需要帮助或安装指导？ -> 请访问 Stein Investments 官方页面 。 1. FX Trend NG 的核心优势 三状态趋势逻辑 —— 不只是 Buy 或 Sell • 大多数指标仅显示两种状态：Buy 或 Sell。 • FX Trend NG 增加第三种状态： Fade 。 • Fade 表示趋势强度正在减弱，在完全反转之前提前发出信号。 这种结构化逻辑让您看到趋势变化过程，而不仅仅是简单方向信号。 多时间周期分析（M1 至 MN1） • 从短线交易到中长线交易全面覆盖。 • 快速识别趋势
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
指标
全新王者降临 - 指标 + 订单管理提示（TP1 + TP2 + TP3）+ 可选 Telegram 信号发送器 INCLUDED（免费） (完整交易与信号系统) 我们最强的黄金 EA： Gold Slayer 该指标包含先进的交易策略、可自定义订单管理系统，以及结合 Envelope 扩展的均值回归系统，并通过 RSI 等多重智能确认过滤器进行验证，以捕捉高概率反转入场机会，提供 BUY 与 SELL 信号。 你不仅能够学习如何交易，还能学会如何高效管理多个仓位，并利用之前盈利的持仓来覆盖亏损交易。 专为 M5 周期打造并优化，在 BTCUSD 和 XAUUSD 上表现尤为出色，因为这些市场的流动性能够让信号更加干净、可靠。 该指标会自动生成清晰的多头（Long）与空头（Short）信号，同时基于 ATR 自动计算入场位、止损位和止盈位，让风险管理从一开始就融入系统之中。 多 TP 系统设有三个渐进式目标位，你可以在 TP1 锁定部分利润、在 TP2 继续持仓，并在更大的行情中将仓位持有至 TP3，而这正是平均风险回报比真正开始大放异彩的地方。 默认参数开箱即用，已经针对稳定表现进行
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
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Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
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RaysFX Sniper
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R aysFX Sniper non è un semplice indicatore di segnali, ma un vero e proprio sistema di trading integrato progettato per il MetaTrader 5. Combina l'azione dei prezzi pura, l'analisi multi-temporale e un avanzato motore interno di Simulazione WinRate in tempo reale per fornirti non solo il quando entrare, ma anche la probabilità statistica di successo della tua strategia. Il Cuore del Sistema: Logica di Trading La strategia base si fonda su dinamiche di trend e momentum: Trigger di Segnale: I
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RaysFX Elastic Order Flow Matrix (EOFM) L'indicatore definitivo per gli Scalper e i Day Trader che operano su timeframe rapidi (M1). Il RaysFX Elastic Order Flow Matrix non è un semplice oscillatore. È un motore analitico avanzato progettato per decodificare la vera pressione compratrice o venditrice del mercato, filtrando il "rumore" tipico dei grafici a 1 minuto. Se sei stanco di farti fermare dai falsi segnali generati dalle candele di basso volume o dalla congestione, questo strumento ti
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RaysFX StochRSI Presentiamo un indicatore MQL4 sviluppato da RaysFX, un rinomato sviluppatore nel campo del trading algoritmico. Questo indicatore è una combinazione semplice ma potente di due indicatori popolari: RSI e Stocastico. Caratteristiche principali: RSI : Un indicatore di momentum che misura la velocità e il cambiamento dei movimenti dei prezzi. Stocastico : Un indicatore di momentum che confronta il prezzo di chiusura di un titolo con la gamma dei suoi prezzi durante un certo periodo
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RaysFX StepMA+Stoch  Caratteristiche Principali Adattabilità: Il nostro indicatore RaysFX StepMA+Stoch è progettato per adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato. Utilizza l’Average True Range (ATR) per misurare la volatilità del mercato e regolare di conseguenza le sue strategie di trading. Precisione: L’indicatore genera segnali di trading quando la linea minima incrocia la linea media. Questi segnali sono rappresentati come frecce sul grafico, fornendo punti di ingresso e di uscita chiari
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RaysFX Order Assistant
Davide Rappa
实用工具
Questa utility di base non agisce in automatico, ma supporterà il trader, ti aiuterà nella gestione dei lotti tramite: possibilità di impostare la size possibilità di   impostare TP e SL (in pip) Consiglio: Questo EA ti aiuterà nella gestione dei tuoi ordini ed è  ottimo abbinarlo a delgi indicatori (trovate nel nostro store molti indicatori utili, fra cui il RaysFX Strategy )
RaysFX Fractal Indicator Whit Alert
Davide Rappa
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Questo indicatore fractal ti invierà un messaggio telefonico (tramite app mt4) non è necessaria la configurazione dell'indicatore, basta impostare l'ID del tuo smartphone e potrai ricevere il messaggio BUY o SELL in tempo reale (affidabilità 80%) per qualsiasi domanda o dubbio non esitate a contattarmi su mql5.com o telegram (link al gruppo disponibile in bio)
RaysFX Pattern Detector
Davide Rappa
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What Is MT4 Candlestick Pattern Indicator Candlestick patterns are groups of candlestick that have a meaning for the trader. These groups are usually composed of two, three, four, or five candles and indicate some form of price action happening. In many cases traders use these patterns to decide what to do next. Candlestick Pattern Indicator for MT4 is a plugin that allows you to see the most common candlestick patterns on your chart. The indicator scans the chart and detects popular patterns, m
RaysFX Multi Meter
Davide Rappa
指标
Questo indicatore è studiato per analizzare: Lo Stochastic Oscillators , la Moving Averages , il MACD , il crossover MA , e per finire i Parabolic SAR. Il tutto viene racchiuso in un grafico che indicherà con frecce e spettri il momento ideale per aprire un trade. "La precisione dei segnali dipende sempre dai valori impostati, con i valori stock si ha un ottima affidabilità "
RaysFX Trade Assistant
Davide Rappa
指标
Trade Assistant MetaTrader indicator  — a multi-timeframe indicator that is based on three standard indicators:   Stochastic oscillator ,   RSI   (Relative Strength Index), and   CCI   (Commodity Channel Index). It displays current trend directions for M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, and MN1 timeframes. When you follow such an indicator you have a clear picture of the trends across all important timeframes. It doesn't matter which timeframe you attach this indicator to. The indicator can be d
Delfino V6
Davide Rappa
专家
Nuova versione disponibile direttamente sul sito:  https://delfino-7-2-4j3krvd.gamma.site/ NON COMPRATE QUESTA VERSIONE, MA SOLO QUELLA SUL SITO QUI SOPRA ↑↑↑↑ Delfino 7.2 – Il Nuovo Standard del Trading Automatico su MT4! Dopo mesi di sviluppo, ottimizzazione e test intensivi, Delfino 7.2 è finalmente qui. Un bot di trading evoluto, studiato per garantire efficienza, stabilità e performance superiori. Ecco perché sempre più trader lo scelgono Backtest (1 anno su XBRUSD – M15)
RaysFX Donchian Channel
Davide Rappa
指标
RaysFX  Donchian Channel Questo indicatore può essere utile per identificare i livelli di supporto e resistenza, nonché per visualizzare visivamente la gamma di prezzo di un determinato periodo. Variabili Valore Periodo 20 TimeFrame Current Mode High/Low(true) o Close (false) Modalità true Telegram:  https://t.me/SmartSaverOfficial Store:  https://www.mql5.com/it/users/rays96/seller Questo indicatore è stato Progettato da RaysFX
RaysFX TMAT3
Davide Rappa
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RaysFX TMAT3 è uno strumento potente che combina due tipi di medie mobili per aiutarti a identificare e seguire le tendenze del mercato. L’indicatore utilizza una media mobile triangolare centrata (TMA) e un T3 Moving Average. Queste due medie mobili lavorano insieme per fornire segnali di trading chiari e tempestivi. Quando il T3 Moving Average è inferiore alla TMA, l’indicatore considera che la tendenza del mercato sia al rialzo e genera un segnale di acquisto. Al contrario, quando il T3 Movin
RaysFX Forecaster
Davide Rappa
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RaysFX Forcaster è un indicatore avanzato per MetaTrader 4, progettato per fornire previsioni accurate del mercato. Questo indicatore utilizza un algoritmo sofisticato per calcolare i valori futuri basandosi su una serie di parametri configurabili dall'utente. Caratteristiche principali: - TimeFrame : Permette all'utente di impostare il timeframe desiderato. Supporta diversi timeframes come M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 e MN. - HalfLength : Questo parametro determina la lunghezza della metà
RaysFX Engulfing
Davide Rappa
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RaysFX Engulfing RaysFX   Engulfing  è uno strumento potente per identificare i pattern di engulfing nel mercato Forex. Questi pattern sono segnali di inversione di tendenza che possono fornire opportunità di trading preziose. Caratteristiche principali : Rilevamento di pattern engulfing : L’indicatore identifica i pattern engulfing rialzisti e ribassisti, che sono segnali di possibili inversioni di tendenza. Segnali visivi : I pattern rilevati vengono evidenziati sul grafico con frecce blu e ro
RaysFX DMI
Davide Rappa
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RaysFX DMI Presentiamo l’Oscillatore RaysFX DMI, un indicatore personalizzato per la piattaforma di trading MetaTrader 4. Questo indicatore unico è progettato per fornire segnali di trading chiari e precisi basati sull’Indice di Movimento Direzionale (DMI). Caratteristiche principali: Oscillatore DMI:   Calcola un oscillatore DMI basato su un periodo DMI specificato e un metodo di media mobile. Smoothing:   L’oscillatore DMI viene ulteriormente lisciato in base a un periodo di lisciatura e a un
RaysFX Dynamic Cycle Explorer
Davide Rappa
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RaysFX Dynamic Cycle Explorer (DCE) MT5 --->  https://www.mql5.com/it/market/product/183907 RaysFX Dynamic Cycle Explorer (DCE) è un potente indicatore di trading sviluppato per la piattaforma MetaTrader 4. Progettato con l’obiettivo di fornire ai trader un vantaggio competitivo, DCE utilizza algoritmi avanzati per identificare e segnalare le opportunità di trading più promettenti. Caratteristiche principali Multi-periodo: DCE utilizza sei periodi diversi per calcolare i suoi segnali, offrendo u
RaysFX Candlestick Signals
Davide Rappa
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RaysFX Candlestick Signals RaysFX Candlestick Signals è un potente strumento progettato per migliorare la tua esperienza di trading su MT4. Questo indicatore personalizzato è stato sviluppato con l’obiettivo di fornire segnali di trading precisi e tempestivi basati su specifiche configurazioni di candele e l’indicatore RSI. Caratteristiche principali : Segnali di acquisto e vendita : L’indicatore genera segnali di acquisto e vendita basati su specifiche configurazioni di candele e valori dell’i
RaysFX Master Inside Bars
Davide Rappa
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RaysFX Master Inside Bars Master Inside Bars : L’indicatore identifica una serie di “Inside Bars” consecutive, formando un “Master Inside Bar”. Puoi personalizzare il numero minimo di “Inside Bars” consecutive necessarie per formare un “Master Inside Bar”, così come il colore e la larghezza dell’istogramma del “Master Inside Bar”. Inside Bars : L’indicatore identifica le “Inside Bars”, candele che si trovano completamente all’interno dell’intervallo della candela precedente. Puoi personalizzare
RaysFX Auto Fibo
Davide Rappa
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RaysFX Auto Fibo RaysFX Auto Fibo v2.1 è un indicatore di trading essenziale per tutti i trader che utilizzano la piattaforma MetaTrader 4. Questo strumento automaticamente disegna i ritracciamenti di Fibonacci sul tuo grafico, risparmiando tempo e fatica. Caratteristiche principali: Disegno automatico : Non dovrai più tracciare manualmente i livelli di Fibonacci. L’indicatore lo fa per te, risparmiandoti tempo e garantendo precisione. Personalizzabile : Puoi personalizzare il colore, lo stile
RaysFX Auto TrendLine
Davide Rappa
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RaysFX Auto TrendLine Linee di tendenza automatiche : L’indicatore disegna automaticamente le linee di tendenza sul tuo grafico, risparmiandoti tempo e fatica. Personalizzabile : Periodo (nPeriod) : Questo parametro determina il numero di barre che l’indicatore considera per il calcolo delle linee di tendenza. Ad esempio, se imposti     nPeriod     a 10, l’indicatore considererà le ultime 10 barre per disegnare le linee di tendenza. Un periodo più lungo renderà l’indicatore meno sensibile
RaysFX Reversal Bar
Davide Rappa
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RaysFX Reversal Bar RaysFX Reversal Bar è un potente strumento di trading progettato per la piattaforma MetaTrader 4. Questo indicatore è stato sviluppato per individuare le inversioni di mercato basate su un modello di candela specifico. Caratteristiche principali: Rilevamento di inversioni : L’indicatore cerca specifici modelli di inversione di 2 barre nel mercato. Questi modelli includono una barra rialzista seguita da due barre ribassiste per un segnale di acquisto, e una barra ribassista
RaysFX 3 Stoch
Davide Rappa
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RaysFX 3 Stoch! Sei un trader alla ricerca di un vantaggio competitivo? L’indicatore RaysFX 3 Stoch è l’aggiunta perfetta al tuo arsenale di trading.  Caratteristiche principali: Stocastico a 3 livelli : L’indicatore RaysFX 3 Stoch utilizza tre livelli di stocastico per fornire segnali di trading accurati e tempestivi. Personalizzabile : Puoi personalizzare i periodi di K, D e Slowing, così come i periodi dei tre stocastici, per adattarsi al tuo stile di trading. Allerta integrata : L’ind
RaysFX Supertrend Bar
Davide Rappa
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RaysFX Supertrend Bar RaysFX Supertrend Bar è un indicatore personalizzato per MetaTrader 4. Utilizza l'indice di canale delle materie prime (CCI) per generare segnali di trading. L'indicatore mostra dei puntini in una finestra separata sotto il grafico principale per indicare i segnali di trading. Caratteristiche principali: Calcola il CCI per diversi periodi temporali. Visualizza puntini per indicare i segnali di trading. Permette all'utente di modificare i periodi temporali e la distanza tra
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