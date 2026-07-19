Universal Alert — это универсальный индикатор для оповещения. Работает совместно с любым пользовательским индикатором, отслеживает его показания и уведомляет трейдера о генерации сигнала.

Гибкие настройки позволяют устанавливать все основные типы сигналов, а также находить правильный баланс между задержкой и ложностью сигнала.

При поиске индикатора для вашей стратегии Universal Alert поможет вам проверить надежность сигнала любого пользовательского индикатора. Во время ежедневной торговли Universal Alert избавляет вас от необходимости постоянно отслеживать показания индикатора.

Основные функции и возможности индикатора:

Работает с любым пользовательским индикатором.

Определяет до семи типов сигналов: IntersectionPrice - цена пересекает линию индикатора; IntersectionOscillator - линия осциллятора пересекает заданный уровень; RepulsedPrice - цена отскакивает от линий индикатора; RepulsedOscillator - линия осциллятора отскакивает от заданного уровня; Bend - изгиб линии индикатора; Emergence - изменение пустого или нулевого значения буфера индикатора на любое значение; CrossingLine - пересечение линий индикаторов.

При появлении сигнала он может: Отобразить оповещение на графике. Воспроизвести звуковой файл. Отправить push-уведомление на ваш телефон. Отправить электронное письмо.

Простой и универсальный индикатор с самыми необходимыми входными параметрами, позволяющий точно настраивать сигнал.

Полная инструкция здесь - https://www.mql5.com/ru/blogs/post/772842

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