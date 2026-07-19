Universal Alert

Universal Alert — это универсальный индикатор для оповещения. Работает совместно с любым пользовательским индикатором, отслеживает его показания и уведомляет трейдера о генерации сигнала.

Гибкие настройки позволяют устанавливать все основные типы сигналов, а также находить правильный баланс между задержкой и ложностью сигнала.

При поиске индикатора для вашей стратегии Universal Alert поможет вам проверить надежность сигнала любого пользовательского индикатора. Во время ежедневной торговли Universal Alert избавляет вас от необходимости постоянно отслеживать показания индикатора.

Основные функции и возможности индикатора:

  • Работает с любым пользовательским индикатором.
  • Определяет до семи типов сигналов:
    • IntersectionPrice - цена пересекает линию индикатора;
    • IntersectionOscillator - линия осциллятора пересекает заданный уровень;
    • RepulsedPrice - цена отскакивает от линий индикатора;
    • RepulsedOscillator - линия осциллятора отскакивает от заданного уровня;
    • Bend - изгиб линии индикатора;
    • Emergence - изменение пустого или нулевого значения буфера индикатора на любое значение;
    • CrossingLine - пересечение линий индикаторов.
  • При появлении сигнала он может:
    • Отобразить оповещение на графике.
    • Воспроизвести звуковой файл.
    • Отправить push-уведомление на ваш телефон.
    • Отправить электронное письмо.
  • Простой и универсальный индикатор с самыми необходимыми входными параметрами, позволяющий точно настраивать сигнал.

Полная инструкция здесь - https://www.mql5.com/ru/blogs/post/772842

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, напишите их во вкладке "Комментарии".

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Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
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Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
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Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
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Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
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Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
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