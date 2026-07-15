Interactive SMC Trading System
- Индикаторы
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- Версия: 1.0
- Активации: 10
Interactive Structure Dashboard — это продвинутый индикатор рыночной структуры и концепции Smart Money Concepts (SMC) институционального уровня, предназначенный для автоматизации комплексного анализа рынка сверху вниз (Top-Down Analysis). Отслеживая изменения ликвидности и потоков ордеров в режиме реального времени, он устраняет рыночный шум и выделяет наиболее вероятные зоны для входа в сделки.
Оснащённый интерактивной мультивалютной панелью мониторинга и алгоритмической системой контроля реакции цены на зоны, индикатор позволяет отслеживать весь список торговых инструментов одновременно на 6 различных таймфреймах с одного графика.
Основные возможности
Алгоритмический движок определения свингов
Использует строгие многобарные фрактальные фильтры для поиска подлинных структурных максимумов и минимумов, полностью исключая ошибки ручной разметки.
Динамическое построение BOS
Автоматически определяет и отображает уровни Break of Structure (BOS) с высокой точностью горизонтального позиционирования.
Выделение зон Smart Money
Мгновенно рассчитывает и отображает чистые, ещё не протестированные Order Blocks (OB) и Fair Value Gaps (FVG) сразу после подтверждения структурного пробоя.
Проверка реакции цены в реальном времени
Отслеживает поведение каждой новой свечи при повторном тестировании зоны и отображает соответствующие метки:
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WICK REJECTION — отклонение ценой зоны через тень свечи (сбор ликвидности / быстрое поглощение).
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BODY HOLD ZONE — удержание зоны телом свечи (институциональная защита структурного уровня).
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ZONE BREACHED (FAILED) — пробой зоны и отмена текущего структурного сценария.
HUD-панель мультивалютного мониторинга
Перестаньте постоянно переключаться между графиками. Встроенная панель HUD работает как полноценный мульти-таймфреймовый сканер рынка.
Одновременный анализ списка инструментов
Сканирует выбранные валютные пары одновременно на таймфреймах:
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D1
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H4
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H1
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M30
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M15
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M5
Автоматическая оценка совпадений (Confluence)
Автоматически определяет совпадение структуры на нескольких таймфреймах и отображает сигналы:
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CONFLUENCE BUY
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CONFLUENCE SELL
когда направления структуры полностью совпадают.
Интерактивное переключение графиков
Достаточно нажать на строку любого инструмента в панели, чтобы MetaTrader мгновенно переключился на выбранный символ.Параметры и настройки
|Параметр
|Значение по умолчанию
|Описание
|PairsList
|EURUSD, GBPUSD, AUDUSD...
|Список инструментов для отображения и анализа в панели HUD.
|SwingPeriod
|5
|Количество свечей по обе стороны, необходимое для подтверждения структурного максимума или минимума.
|ExtendBars
|50
|Максимальное количество баров, на которое непротестированные зоны продлеваются вперёд.
|ShowOnlyLastZones
|true
|Удаляет старые исторические зоны после появления нового BOS, сохраняя график чистым.
|Alert On Zones
|true
|Включает или отключает уведомления при повторном тестировании бычьих и медвежьих FVG и Order Blocks.
|FillBoxes
|true
|Отображает Order Blocks и Fair Value Gaps в виде закрашенных областей для лучшей визуализации.
Профессиональная система уведомлений
Не упустите ни одного институционального входа.
Индикатор оснащён системой неперерисовывающихся (Non-Repaint) уведомлений с защитой от повторных срабатываний, которая информирует вас именно в тот момент, когда текущая свеча повторно тестирует непротестированную структурную зону.
Возможности системы уведомлений
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В уведомлении автоматически отображаются символ и таймфрейм.
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Встроенная система памяти предотвращает повторные уведомления на одной и той же свече.
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Точные сигналы без повторной перерисовки.
Рекомендации по использованию
Для достижения наилучших результатов используйте индикатор как фильтр рыночной структуры совместно с вашей существующей торговой стратегией.
Рекомендуемый алгоритм работы:
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Найдите совпадение структуры (Confluence) на старших таймфреймах H4 и D1 с помощью панели Dashboard.
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Переключитесь на младшие таймфреймы M15 или M5.
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Дождитесь подтверждения реакции цены внутри зоны Order Block или Fair Value Gap.
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Выполняйте вход с минимальным риском и оптимальным соотношением риск/прибыль.