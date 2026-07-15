Interactive SMC Trading System

Interactive Structure Dashboard (SMC Engine)

Interactive Structure Dashboard — это продвинутый индикатор рыночной структуры и концепции Smart Money Concepts (SMC) институционального уровня, предназначенный для автоматизации комплексного анализа рынка сверху вниз (Top-Down Analysis). Отслеживая изменения ликвидности и потоков ордеров в режиме реального времени, он устраняет рыночный шум и выделяет наиболее вероятные зоны для входа в сделки.

Оснащённый интерактивной мультивалютной панелью мониторинга и алгоритмической системой контроля реакции цены на зоны, индикатор позволяет отслеживать весь список торговых инструментов одновременно на 6 различных таймфреймах с одного графика.

Основные возможности

Алгоритмический движок определения свингов

Использует строгие многобарные фрактальные фильтры для поиска подлинных структурных максимумов и минимумов, полностью исключая ошибки ручной разметки.

Динамическое построение BOS

Автоматически определяет и отображает уровни Break of Structure (BOS) с высокой точностью горизонтального позиционирования.

Выделение зон Smart Money

Мгновенно рассчитывает и отображает чистые, ещё не протестированные Order Blocks (OB) и Fair Value Gaps (FVG) сразу после подтверждения структурного пробоя.

Проверка реакции цены в реальном времени

Отслеживает поведение каждой новой свечи при повторном тестировании зоны и отображает соответствующие метки:

WICK REJECTION — отклонение ценой зоны через тень свечи (сбор ликвидности / быстрое поглощение).

BODY HOLD ZONE — удержание зоны телом свечи (институциональная защита структурного уровня).

ZONE BREACHED (FAILED) — пробой зоны и отмена текущего структурного сценария.

HUD-панель мультивалютного мониторинга

Перестаньте постоянно переключаться между графиками. Встроенная панель HUD работает как полноценный мульти-таймфреймовый сканер рынка.

Одновременный анализ списка инструментов

Сканирует выбранные валютные пары одновременно на таймфреймах:

D1

H4

H1

M30

M15

M5

Автоматическая оценка совпадений (Confluence)

Автоматически определяет совпадение структуры на нескольких таймфреймах и отображает сигналы:

CONFLUENCE BUY

CONFLUENCE SELL

когда направления структуры полностью совпадают.

Интерактивное переключение графиков

Достаточно нажать на строку любого инструмента в панели, чтобы MetaTrader мгновенно переключился на выбранный символ.

Параметр Значение по умолчанию Описание PairsList EURUSD, GBPUSD, AUDUSD... Список инструментов для отображения и анализа в панели HUD. SwingPeriod 5 Количество свечей по обе стороны, необходимое для подтверждения структурного максимума или минимума. ExtendBars 50 Максимальное количество баров, на которое непротестированные зоны продлеваются вперёд. ShowOnlyLastZones true Удаляет старые исторические зоны после появления нового BOS, сохраняя график чистым. Alert On Zones true Включает или отключает уведомления при повторном тестировании бычьих и медвежьих FVG и Order Blocks. FillBoxes true Отображает Order Blocks и Fair Value Gaps в виде закрашенных областей для лучшей визуализации.

Профессиональная система уведомлений

Параметры и настройки

Не упустите ни одного институционального входа.

Индикатор оснащён системой неперерисовывающихся (Non-Repaint) уведомлений с защитой от повторных срабатываний, которая информирует вас именно в тот момент, когда текущая свеча повторно тестирует непротестированную структурную зону.

Возможности системы уведомлений

В уведомлении автоматически отображаются символ и таймфрейм.

Встроенная система памяти предотвращает повторные уведомления на одной и той же свече.

Точные сигналы без повторной перерисовки.

Рекомендации по использованию

Для достижения наилучших результатов используйте индикатор как фильтр рыночной структуры совместно с вашей существующей торговой стратегией.

Рекомендуемый алгоритм работы: