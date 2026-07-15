Interactive SMC Trading System

Interactive Structure Dashboard (SMC Engine)

Interactive Structure Dashboard — это продвинутый индикатор рыночной структуры и концепции Smart Money Concepts (SMC) институционального уровня, предназначенный для автоматизации комплексного анализа рынка сверху вниз (Top-Down Analysis). Отслеживая изменения ликвидности и потоков ордеров в режиме реального времени, он устраняет рыночный шум и выделяет наиболее вероятные зоны для входа в сделки.

Оснащённый интерактивной мультивалютной панелью мониторинга и алгоритмической системой контроля реакции цены на зоны, индикатор позволяет отслеживать весь список торговых инструментов одновременно на 6 различных таймфреймах с одного графика.

Основные возможности

Алгоритмический движок определения свингов

Использует строгие многобарные фрактальные фильтры для поиска подлинных структурных максимумов и минимумов, полностью исключая ошибки ручной разметки.

Динамическое построение BOS

Автоматически определяет и отображает уровни Break of Structure (BOS) с высокой точностью горизонтального позиционирования.

Выделение зон Smart Money

Мгновенно рассчитывает и отображает чистые, ещё не протестированные Order Blocks (OB) и Fair Value Gaps (FVG) сразу после подтверждения структурного пробоя.

Проверка реакции цены в реальном времени

Отслеживает поведение каждой новой свечи при повторном тестировании зоны и отображает соответствующие метки:

  • WICK REJECTION — отклонение ценой зоны через тень свечи (сбор ликвидности / быстрое поглощение).

  • BODY HOLD ZONE — удержание зоны телом свечи (институциональная защита структурного уровня).

  • ZONE BREACHED (FAILED) — пробой зоны и отмена текущего структурного сценария.

HUD-панель мультивалютного мониторинга

Перестаньте постоянно переключаться между графиками. Встроенная панель HUD работает как полноценный мульти-таймфреймовый сканер рынка.

Одновременный анализ списка инструментов

Сканирует выбранные валютные пары одновременно на таймфреймах:

  • D1

  • H4

  • H1

  • M30

  • M15

  • M5

Автоматическая оценка совпадений (Confluence)

Автоматически определяет совпадение структуры на нескольких таймфреймах и отображает сигналы:

  • CONFLUENCE BUY

  • CONFLUENCE SELL

когда направления структуры полностью совпадают.

Интерактивное переключение графиков

Достаточно нажать на строку любого инструмента в панели, чтобы MetaTrader мгновенно переключился на выбранный символ.

Параметры и настройки
Параметр Значение по умолчанию Описание
PairsList EURUSD, GBPUSD, AUDUSD... Список инструментов для отображения и анализа в панели HUD.
SwingPeriod 5 Количество свечей по обе стороны, необходимое для подтверждения структурного максимума или минимума.
ExtendBars 50 Максимальное количество баров, на которое непротестированные зоны продлеваются вперёд.
ShowOnlyLastZones true Удаляет старые исторические зоны после появления нового BOS, сохраняя график чистым.
Alert On Zones true Включает или отключает уведомления при повторном тестировании бычьих и медвежьих FVG и Order Blocks.
FillBoxes true Отображает Order Blocks и Fair Value Gaps в виде закрашенных областей для лучшей визуализации.

Профессиональная система уведомлений

Не упустите ни одного институционального входа.

Индикатор оснащён системой неперерисовывающихся (Non-Repaint) уведомлений с защитой от повторных срабатываний, которая информирует вас именно в тот момент, когда текущая свеча повторно тестирует непротестированную структурную зону.

Возможности системы уведомлений

  • В уведомлении автоматически отображаются символ и таймфрейм.

  • Встроенная система памяти предотвращает повторные уведомления на одной и той же свече.

  • Точные сигналы без повторной перерисовки.

Рекомендации по использованию

Для достижения наилучших результатов используйте индикатор как фильтр рыночной структуры совместно с вашей существующей торговой стратегией.

Рекомендуемый алгоритм работы:

  1. Найдите совпадение структуры (Confluence) на старших таймфреймах H4 и D1 с помощью панели Dashboard.

  2. Переключитесь на младшие таймфреймы M15 или M5.

  3. Дождитесь подтверждения реакции цены внутри зоны Order Block или Fair Value Gap.

  4. Выполняйте вход с минимальным риском и оптимальным соотношением риск/прибыль.


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Olaniyi Ayeku
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TRADING STRATEGY GUIDE DELIVERY The full Trading Strategy Guide will be sent directly to you after purchase. Just message me on MQL5 and ask for it — you'll receive it instantly, along with priority support and setup help. Powered Market Scanner for Smart Trading Decisions keypad support resistance logic 1  is a next-generation MT4 trading system built for serious traders who demand precision, reliability, and clarity. It combines advanced smart filters with real-time price structure logic to
CountSig
Yin Zhou Luo
Индикаторы
一款信号统计指标(MT4)——实现基于当前图表周期下的单线MA转向和双线MA金叉/死叉统计 . 转向定义：前一K向下或走平，当前K向上，视为转向向上；反之，转向向下。 金死叉定义：前一K快线在慢线下方，当前K快线在慢线上方，为金叉；反之，死叉。 参数及使用说明： 1、可指定统计K线数。 2、可指定4个不同的日内时间段，格式如"03:00-07:59"，4个时间段可交叉任意输入。 3、可配置ABC三个浮盈区间段点值。如：分界区间统计小点值设为500，即当某转向信 号出现后到下一反向信号止浮盈<=此点值，计入A区间； 若大于此点值<大分界点值时，计入B区间；若大于“大分界点值”计入C区间。 4、最大/最小浮盈统计。显示所有统计区间内的最大浮盈点值和最小浮盈点值(亏损点值)。 5、输出完整信号，按信号出现顺序排列，如“ACCBCA”之类。 6、综合预测。使用概率、周期、趋势、马尔可夫链等综合概算输出预测该信号出现的归类概率值。 7、加载指定MA线。在当前图表自动载入相应设置的MA线。 8、自适应列宽。以完整显示统计信号数。 9、用法:点击相应统计按钮即输出相应的统计表格.
Trend Signal Advanced System
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Trend Signal Advanced System - представляет из себя торговую систему дающую входные сигналы по тренду для краткосрочных и среднесрочных сделок. Сигнальные стрелки строятся на текущей свече, формируя сигналы на верхних и нижних точках графика. Тренд основан на базе индикатора "standard deviation" с гибкими настраиваемыми параметрами для любой волатильности торгового инструмента. Торговая система включает Планировщик уровней Take Profit и Stop Loss, позволяющий подобрать подходящие уровни торго
Binary Options Channels Signals
Majeed Odubela
Индикаторы
SYSTEM INTRODUCTION:   The Binary Options Channels System Is Specifically Designed For Binary Options Trading. Unlike Other Systems And Indicators That Were Adopted From Other Trading Environments For Binary Options. Little Wonder Why Many Of Such Systems Fail To Make Money . Many End Up Loosing Money For Their Users.  A Very Important Fact That Must Be Noted Is The Fact That Application Of Martingale Is not Required. Thus Making It Safer For Traders Usage And Profitability. A Trader Can Use Fi
Fxland Price Reversal Zones
Afshin Dehghanpour
Индикаторы
Fxland Price Reversal Zones (MT4) FXLAND Smart Reversal Indicator is a professional technical analysis tool designed to help traders identify potential price reversal zones and key market turning points with clarity and precision. The best reversal indicator and price return by choosing only one ceiling or floor in each time frame A masterpiece of combining mathematics and Gann, fractal matrix, Fibonacci, movement angle and time. Completely intelligent Key Features Detects potential pr
Quantum Momentum Guard
Ashraful Alam
Индикаторы
Quantum Momentum Guard (QMG) Advanced Breakout & Momentum Indicator for MetaTrader 4 Quantum Momentum Guard (QMG) is a next-generation MetaTrader 4 trading indicator designed to identify high-probability breakout opportunities using a powerful combination of advanced momentum analysis and high-level mathematical calculations . Unlike ordinary indicators that generate signals based on a single condition, QMG confirms every breakout with momentum strength and mathematical validation , ensuring
ATC AlgoZone Indicator
Ameur Boudenne
5 (2)
Индикаторы
Algo Trading Indicaor  With this indicator , you’ll have zones and trends that hight probability the price will reverse from it. so will gives you all the help that you need  MT5 Version                    https://www.mql5.com/en/market/product/170028 MT4 Version                    https://www.mql5.com/en/market/product/88034 Why should you join us !?  1-This indicator is logical since it’s working in previous days movement , to predict the future movements. 2-Algo trading indicator will hel
VTrende Pro mt4
Andrii Diachenko
3 (2)
Индикаторы
VTrende Pro MT4 - МТФ индикатор для трендовой торговли с панелью индикации для МТ5 !!! - Подробное описание на русском языке под видео (на Youtube) - !!! Хотя сигналы индикатора VTrende Pro можно использовать, как сигналы полноценной торговой системы, рекомендуется применять их в связке с ТС Билла Вильямса. VTrende Pro MT4 - это расширенная версия индикатора VTrende . Отличие Pro версии от VTrende: - Временные зоны - Сигнал V - сигнал 1-2 волн Основная задача индикатора - определить точки изм
Другие продукты этого автора
Dual Vision Pro EA
Godwin Edward Enyali
5 (1)
Эксперты
DualVision Pro EA ( Визуальный индикатор в комплекте) DualVision Pro — это мультивалютный торговый робот (Expert Advisor), разработанный для трейдеров, ценящих полную прозрачность и системную точность. Основанный на матрице адаптивного скользящего стопа ATR и фильтрации сглаженных свечей Heikin-Ashi, DualVision Pro находит глобальные развороты тренда на ранних стадиях, отсеивая ложные рыночные шумы. В отличие от стандартных советников-«черных ящиков», DualVision Pro поставляется в комплекте с с
Asian Manipulation Detector Plus Alert Indicator
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Система определения азиатской манипуляции + система направленного входа Лондонской сессии Обзор Индикатор Asian Manipulation Detector — это торговый инструмент, основанный на SMC, разработанный для выявления институционального поведения рынка во время азиатской сессии и подтверждения направленного уклона для лондонской сессии. Он сочетает анализ диапазона азиатской сессии, подтверждение структуры H4 и валидацию пробоя, чтобы предоставлять высоковероятные сигналы на покупку и продажу с оповещени
Multi Engine UT Bot Trend Tracker Matrix
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Multi-Engine UT Bot Trend Tracker Matrix (MT5) Multi-Engine UT Bot Trend Tracker Matrix — это продвинутый многоуровневый индикатор технического анализа, разработанный специально для платформы MetaTrader 5. Созданный для точного следования за трендом, он сочетает в себе работу двух полностью независимых аналитических движков, встроенный высокоэффективный скользящий фильтр и тактическую панель импульса прямо на экране вашего чарта. В отличие от простых индикаторов класса Trailing Stop, эта систем
Price Action Demand and Supply Reversal Dashboard
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Панель разворотов Price Action Demand & Supply Price Action Demand & Supply Reversal Dashboard — это мощный мультисимвольный индикатор, предназначенный для поиска высоковероятных разворотных точек на всех инструментах из вашего списка наблюдения и отображения их в удобной панели в реальном времени. Индикатор объединяет ключевые концепции Smart Money Concepts (SMC) и Price Action, позволяя быстро находить сильнейшие точки разворота без необходимости вручную анализировать множество графиков. Основ
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Institutional Buy Sell Zones with Alerts
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Институциональные зоны покупки и продажи с оповещениями Обзор: Институциональные зоны покупки и продажи с оповещениями — это профессиональный универсальный индикатор, который объединяет дневные трендовые линии, сигналы смены характера (CHoCH) и институциональные зоны спроса/предложения за 7 дней, чтобы дать трейдерам ясное понимание структуры рынка, направления тренда и точек с высокой вероятностью разворота. Основные возможности: Определение дневных трендовых линий: Автоматически строит трендо
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Institutional Liquidity Flow System Plus Alert
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Система потока институциональной ликвидности (Institutional Liquidity Flow System) Этот индикатор представляет собой гибридную институциональную систему ликвидности и стратегии продолжения тренда через пробой и ретест. Он предназначен для выявления высоковероятных рыночных реакций и входов в продолжение движения с использованием уровней предыдущего дневного максимума и минимума, сглаженного скользящего среднего и структурированной логики пробоя и ретеста. Он объединяет поведение ликвидностных «с
TrendSeeker Dashboard
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
TrendSeeker Dashboard – интеллектуальный рыночный фильтр для сделок с высокой вероятностью TrendSeeker Dashboard — это мощный многоинструментальный аналитический модуль, предназначенный для того, чтобы помочь трейдерам избегать флэтовых рынков и сосредотачиваться только на качественных трендовых инструментах на таймфрейме H4. Панель постоянно сканирует все доступные торговые символы и классифицирует каждый из них как: Восходящий тренд (Trending UP) Нисходящий тренд (Trending DOWN) Флэт / условия
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Multi Timeframe Supply Demand Histogram
Godwin Edward Enyali
4 (1)
Индикаторы
Многофреймовая гистограмма спроса и предложения Описание: Многофреймовая гистограмма спроса и предложения — это мощный и чистый индикатор, который показывает силу рыночного спроса и предложения на нескольких таймфреймах, в частности H4 и D1. Он отображает гистограммы, выделяющие моменты доминирования покупателей или продавцов, позволяя трейдерам быстро определять ключевые зоны рыночного давления. Ключевые особенности: Гистограммы H4 и D1: Четкая визуализация силы рынка на старших таймфреймах.
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Smc Mtf Reversal Indicator Plus Alert
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
SMC Reversal Indicator Pro Plus Alert Ловите развороты рынка в момент их появления с помощью мощного пересечения Синей линии (%K) ! Мгновенно отображаются стрелки на покупку , когда синяя линия поднимается выше 20, и стрелки на продажу , когда она опускается ниже 80. Каждый сигнал сопровождается моментальными уведомлениями — прямо на экране, со звуком или на мобильное устройство. Визуализируйте точки разворота цены как никогда раньше с помощью Зон Разворота — красиво выделенные области спроса и
Industry Machine
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Industry Machine – это универсальный инструмент для трейдинга, который объединяет в себе динамическую панель мониторинга, зоны спроса и предложения, сигналы разворота и гистограмму многотаймфреймного анализа. Он позволяет трейдеру получать полное представление о рынке в один взгляд. В центре системы находится панель мониторинга , которая отслеживает все активные валютные пары и показывает их состояние на разных таймфреймах. Панель указывает, является ли пара бычьей или медвежьей на H4 и M30, ото
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Artemis Sub Window Reversal System
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
СИСТЕМА РАЗВОРОТА ПОДОКНА ARTEMIS — это мощный индикатор форекс без перерисовки, созданный для выявления высоковероятных разворотных сделок с использованием сочетания концепций Smart Money (умных денег) и анализа стохастического импульса. Разработанный для трейдеров, которые стремятся к точным точкам входа, этот индикатор объединяет определение снятия ликвидности, смену рыночной структуры и подтверждение импульса в одном чистом и профессиональном торговом инструменте. ПОЧЕМУ ЭТОТ ИНДИКАТОР ВЫДЕЛ
Ultimate market move master trend
Godwin Edward Enyali
5 (1)
Индикаторы
Ultimate Market Master Trend Овладей направлением рынка с точностью Индикатор Ultimate Market Master Trend — это универсальный анализатор рыночных настроений, созданный для трейдеров, которые ценят ясность, точность и уверенность в каждом движении. Он сочетает в себе умное определение тренда, многофреймовый стохастик и динамические визуальные подсказки, помогая легко находить входы и выходы с высокой вероятностью успеха.  Основные характеристики 1. Умная система тренда (основной график) Использ
Super Reversal Indicator with Alert
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Super Reversal Indicator with Alert — это мульти таймфреймовый торговый инструмент, предназначенный для выявления высоковероятных разворотных точек на рынке с использованием комбинации стохастического импульса, зон спроса и предложения, а также сигналов отклонения цены. Индикатор помогает трейдерам определять потенциальные точки разворота с помощью наглядных визуальных сигналов и оповещений в реальном времени. Основные возможности Мульти таймфреймовый стохастический анализ Использует стохастиче
Trend Reversal Zone and Alert
Godwin Edward Enyali
5 (1)
Индикаторы
Trend Reversal Zone and Alert Профессиональные зоны спроса и предложения + точные сигналы разворота тренда Trend Reversal Zone and Alert — это мощный, не перерисовывающийся индикатор рыночной структуры, созданный для трейдеров, которые хотят находить высоковероятные развороты цены на институциональных уровнях с максимальной точностью. Индикатор интеллектуально объединяет зоны спроса и предложения старших таймфреймов (H4 и D1) с точными сигналами отбоев от дневных максимумов и минимумов , позволя
Follow the Labels Indicator
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Индикатор Follow The Labels — это многофункциональный индикатор MT4, разработанный для предоставления трейдерам полного визуального обзора рыночных условий в нескольких измерениях. Он объединяет анализ тренда, уровни предыдущего дня, стохастический моментум и сигналы отскока в одном легко читаемом интерфейсе. Основные функции: Фильтр тренда MA200 для нескольких таймфреймов (H1→M15) Отображает выравнивание MA200 (LWMA) на трёх таймфреймах: H1, M30, M15. Показывает общую метку тренда: бычий, медве
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Ultimate Pro Panel with Trade Zone
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
ULTIMATE PRO PANEL WITH TRADE THE RANGE SYSTEM (MT4) Описание индикатора ULTIMATE PRO PANEL WITH TRADE THE RANGE SYSTEM — это продвинутый индикатор поддержки принятия решений для MetaTrader 4, который превращает сложный анализ рынка в простую и наглядную торговую систему. Индикатор оценивает текущие рыночные условия с использованием количественных моделей поведения рынка, помогая выявлять высоковероятные торговые ситуации и диапазоны. Система объединяет вероятностный анализ с логикой диапазонов,
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Extreme Pro Engine
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
EXTREME PRO ULTRA CLEAN преобразует сложный рыночный анализ в понятную визуальную систему принятия торговых решений, предназначенную для выявления торговых условий с высокой вероятностью успеха . Вместо использования запаздывающих индикаторов или субъективной интерпретации, система оценивает реальные рыночные условия на основе: Среднего дневного диапазона (ADR) Направленного смещения относительно открытия дня (Daily Open) Силы ценового импульса Модели вероятностной оценки Институциональной матри
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Ultimate Daily Zones Arrow
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Ultimate Daily SR Zones + Rejection Arrows Ultimate Daily SR Zones — это мощный ценовой индикатор, который автоматически определяет ключевые уровни рынка на основе данных предыдущего дня: максимум , минимум , средняя линия , а также линии открытия и закрытия дня. Индикатор также обнаруживает свечные отскоки (rejection-wicks) и автоматически рисует стрелки Buy/Sell при готовности рынка развернуться от этих зон. Инструмент идеально подходит для трейдеров, использующих уровни предыдущего дня для р
Ultimate Super Rejection Zones
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Ultimate Super Rejection Zones is a powerful MT4 indicator designed to detect accurate intraday reversal points using a combination of: Previous Day High & Low Midline equilibrium zone Rejection candle patterns Double-layer confirmation using two Stochastic filters Smart alert and arrow system Daily auto-reset filtering Optional trend filter using Moving Averages The indicator helps traders find high-probability reversal entries at premium and discount zones. It automatically marks:  Sell Reject
Buy and Sell Levels with Alerts
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Buy & Sell Levels with Alerts Buy & Sell Levels with Alerts — это полноценный торговый инструмент, который объединяет Стохастик, уровни предыдущего дня, мульти-таймфрейм анализ тренда и обнаружение свечных разворотов в одном мощном индикаторе. Он помогает трейдерам находить ключевые уровни поддержки/сопротивления, направление тренда, точки разворота и пробои , используя наглядные графические элементы и автоматические алерты.  Основные функции  Окно Стохастика Отображает линии %K и %D в отдельном
Ultimate HTF Bias Plus Smart Turning Point System
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Максимизируйте свою торговлю по тренду с H4 & M30 Turning Point PRO! Скажите «прощай» догадкам и захламленным графикам. Этот премиум-индикатор сочетает определение тренда на старшем таймфрейме с точными сигналами краткосрочных точек разворота, предоставляя вам кристально ясные возможности для покупки и продажи. Почему трейдеры его любят: Трендовая направленность H4 EMA200: Узнавайте доминирующий тренд с одного взгляда. Торгуйте только в направлении тренда. Стрелки исполнения M30: Ждите высоковер
Ultimate Scalper Zone
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Scalpers Zone – Ультимативный индикатор Supply/Demand + Стохастический Отбой & Triple Touch Scalpers Zone создан для трейдеров, ищущих высоковероятные точки входа для скальпинга. Он определяет дневные и 7-дневные зоны supply/demand и выделяет места, где эти зоны идеально совпадают, обозначая самые сильные потенциальные точки разворота. Для волатильных активов, таких как криптовалюты и золото, толщину зон можно увеличивать для лучшей видимости и точности. Основные функции: Обнаружение совпадающих
Trade The Range
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Trade the Range – Индикатор Ranging Markets H4 и Ежедневные Зоны SR с Уведомлениями о Отскоках Свечей Обзор: «Trade the Range» — это точный инструмент для трейдеров, которые хотят сосредоточиться исключительно на высоковероятных боковых (range) рынках . Вместо того чтобы слепо следовать за каждым трендом, этот индикатор определяет моменты консолидации на таймфрейме H4 и помогает уверенно торговать по верхним и нижним зонам диапазона. Ключевые функции: Определение диапазона H4: Автоматически опр
TrendSeeker Dashboard Pro
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
TrendSeeker Pro — Универсальный трендовый и разворотный дашборд + H4 детектор диапазона Ultimate Trend & Turning Point Dashboard — это комплексная многофреймовая система принятия торговых решений, созданная для того, чтобы удерживать трейдера на правильной стороне тренда, исключать низковероятные флэтовые условия и уверенно находить точные точки разворота рынка. Это не просто индикатор — это полноценная торговая концепция, которая отвечает на три ключевых вопроса перед входом в сделку: Рынок в т
Trend Reversal Zone and Alert EA
Godwin Edward Enyali
Эксперты
Trend Reversal Zone and Alert EA Интеллектуальная торговая система разворота на зонах спроса и предложения Trend Reversal Zone and Alert EA — это профессиональный, не перерисовывающийся (Non-Repainting) экспертный советник, разработанный для поиска высоковероятных разворотов тренда в институциональных зонах спроса и предложения , подтверждённых отбоем цены по фитилям от дневных максимумов и минимумов . Советник объединяет мультитаймфреймовую структуру рынка с точным таймингом входа , позволяя в
Premium Supply and Demand Zones with Alerts
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
PREMIUM SUPPLY AND DEMAND ZONES WITH ALERTS Premium Supply and Demand Zones with Alerts — это профессиональный индикатор в стиле Smart Money , который объединяет институциональные зоны спроса и предложения с мультитаймфреймовым трендовым гистограммным фильтром для получения высокоточных сигналов на откатах . Индикатор автоматически определяет премиальные зоны спроса и предложения на основном графике и подтверждает входы с помощью сильной логики отклонения по тени свечи . Сигналы формируются тол
Moving Average of Supply and Demand
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Moving Average of Supply and Demand это мощный и в то же время простой трендовый индикатор, созданный для того, чтобы помочь трейдерам ясно видеть направление рынка и входить в сделки с уверенностью, даже без глубоких знаний технического анализа. В отличие от классических скользящих средних, которые рассчитываются по цене, данный индикатор применяет сглаживание по давлению спроса и предложения. Результат отображается непосредственно на ценовом графике в виде динамической гистограммы трендовой зо
Impulse Zone Hunter
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Impulse Zone Hunter – Точное торговое решение Impulse Zone Hunter — это высокопроизводительный индикатор для MT4 , предназначенный для того, чтобы дать трейдерам визуальное преимущество в обнаружении высокопробных рыночных движений. Он сосредоточен на зонах спроса и предложения , ордерных блоках и ChoCH (Change of Character, смена характера рынка) , предоставляя ясные сигналы прямо на вашем ценовом графике . Ключевые особенности: Двухрежимная торговля Переключайтесь между зонами спроса и предлож
FibStrike Fibonacci with Zone Rejection
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
FibStrike Rejection — это мощный индикатор для MT4, разработанный для трейдеров, которые хотят визуализировать зоны с высокой вероятностью покупки и продажи, используя уровни Фибоначчи в сочетании с сигналами от отскоков свечей (wick rejection). Индикатор автоматически определяет недавние максимумы и минимумы на основе настраиваемого периода просмотра и строит уровни Фибоначчи от 100% до 40%. Зоны покупки и продажи выделяются внутри этих уровней. Кроме того, индикатор выявляет свечи с отскоками
Liquidity Sentinel Dashboard Pro with alert
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Liquidity Sentinel Pro – Многофреймовый Дашборд и Оповещения о Отбойных Свечах Описание: Liquidity Sentinel Pro – это мощный универсальный индикатор для MT4, который обеспечивает трейдерам полный обзор рыночной динамики, объединяя анализ тренда на нескольких таймфреймах, силу спроса/предложения и точные оповещения о отбойных свечах (wick rejection). Этот инструмент предоставляет практические рекомендации о том, какие валютные пары или активы находятся в тренде, выделяет точки с высокой вероятнос
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