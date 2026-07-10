ZigZagAutoChannel
- Индикаторы
-
- Версия: 1.10
- Обновлено: 10 июля 2026
- Активации: 5
ZigZag AutoChannel объединяет классический цветной индикатор ZigZag с полностью автоматическим построением равностороннего канала — без какого-либо ручного вмешательства.
ZigZag определяет подтверждённые максимумы и минимумы рынка на основе трёх настраиваемых параметров (Depth, Deviation, Backstep) и окрашивает каждый сегмент в зависимости от его направления: синий — для восходящего участка, красный — для нисходящего.
Как только подтверждается новый разворотный пивот, индикатор автоматически строит равносторонний канал — точно так же, как если бы он был построен вручную в MetaTrader: базовая линия проходит через два последних подтверждённых пивота одного типа (два последовательных минимума или два последовательных максимума), а промежуточный пивот задаёт ширину канала. Канал перестраивается только при появлении нового пивота, без мерцания на каждом тике.
Индикатор корректно работает даже на инструментах с разрывами в истории котировок (индексы, выходные дни, праздники), поскольку все расчёты основаны на индексах баров, а не на временных интервалах.
Основные функции:
- Цветной ZigZag в зависимости от направления участка
- Автоматически строящийся и обновляющийся равносторонний канал
- Настраиваемое количество отображаемых последних каналов
- Настраиваемые цвет, стиль и толщина канала
- Опциональное продление линий канала вправо
- Одновременное отображение каналов других таймфреймов (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1), каждый со своим цветом
- Оповещение (всплывающее окно + push-уведомление) при касании или пробое границы канала ценой
- Настройки сохраняются независимо для каждого таймфрейма
Дополнительно строится второй, полностью горизонтальный канал, основанный на последнем максимуме и минимуме ZigZag. Он автоматически продлевает зону поддержки/сопротивления вправо, дополняя наклонный канал, на всех активных таймфреймах.
Практичный инструмент для трейдеров, использующих равносторонние каналы в техническом анализе, избавляющий от необходимости перестраивать их вручную при каждом новом развороте.