ZigZagAutoChannel

ZigZag AutoChannel объединяет классический цветной индикатор ZigZag с полностью автоматическим построением равностороннего канала — без какого-либо ручного вмешательства.

ZigZag определяет подтверждённые максимумы и минимумы рынка на основе трёх настраиваемых параметров (Depth, Deviation, Backstep) и окрашивает каждый сегмент в зависимости от его направления: синий — для восходящего участка, красный — для нисходящего.

Как только подтверждается новый разворотный пивот, индикатор автоматически строит равносторонний канал — точно так же, как если бы он был построен вручную в MetaTrader: базовая линия проходит через два последних подтверждённых пивота одного типа (два последовательных минимума или два последовательных максимума), а промежуточный пивот задаёт ширину канала. Канал перестраивается только при появлении нового пивота, без мерцания на каждом тике.

Индикатор корректно работает даже на инструментах с разрывами в истории котировок (индексы, выходные дни, праздники), поскольку все расчёты основаны на индексах баров, а не на временных интервалах.

Основные функции:

  • Цветной ZigZag в зависимости от направления участка
  • Автоматически строящийся и обновляющийся равносторонний канал
  • Настраиваемое количество отображаемых последних каналов
  • Настраиваемые цвет, стиль и толщина канала
  • Опциональное продление линий канала вправо
  • Одновременное отображение каналов других таймфреймов (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1), каждый со своим цветом
  • Оповещение (всплывающее окно + push-уведомление) при касании или пробое границы канала ценой
  • Настройки сохраняются независимо для каждого таймфрейма

Дополнительно строится второй, полностью горизонтальный канал, основанный на последнем максимуме и минимуме ZigZag. Он автоматически продлевает зону поддержки/сопротивления вправо, дополняя наклонный канал, на всех активных таймфреймах.

Практичный инструмент для трейдеров, использующих равносторонние каналы в техническом анализе, избавляющий от необходимости перестраивать их вручную при каждом новом развороте.


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Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
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