ZigZagAutoChannel

ZigZag AutoChannel объединяет классический цветной индикатор ZigZag с полностью автоматическим построением равностороннего канала — без какого-либо ручного вмешательства.

ZigZag определяет подтверждённые максимумы и минимумы рынка на основе трёх настраиваемых параметров (Depth, Deviation, Backstep) и окрашивает каждый сегмент в зависимости от его направления: синий — для восходящего участка, красный — для нисходящего.

Как только подтверждается новый разворотный пивот, индикатор автоматически строит равносторонний канал — точно так же, как если бы он был построен вручную в MetaTrader: базовая линия проходит через два последних подтверждённых пивота одного типа (два последовательных минимума или два последовательных максимума), а промежуточный пивот задаёт ширину канала. Канал перестраивается только при появлении нового пивота, без мерцания на каждом тике.

Индикатор корректно работает даже на инструментах с разрывами в истории котировок (индексы, выходные дни, праздники), поскольку все расчёты основаны на индексах баров, а не на временных интервалах.

Основные функции:

Цветной ZigZag в зависимости от направления участка

Автоматически строящийся и обновляющийся равносторонний канал

Настраиваемое количество отображаемых последних каналов

Настраиваемые цвет, стиль и толщина канала

Опциональное продление линий канала вправо

Одновременное отображение каналов других таймфреймов (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1), каждый со своим цветом

Оповещение (всплывающее окно + push-уведомление) при касании или пробое границы канала ценой

Настройки сохраняются независимо для каждого таймфрейма

Дополнительно строится второй, полностью горизонтальный канал, основанный на последнем максимуме и минимуме ZigZag. Он автоматически продлевает зону поддержки/сопротивления вправо, дополняя наклонный канал, на всех активных таймфреймах.



Практичный инструмент для трейдеров, использующих равносторонние каналы в техническом анализе, избавляющий от необходимости перестраивать их вручную при каждом новом развороте.