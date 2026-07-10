ZigZagAutoChannel

ZigZag AutoChannel 将经典的彩色 ZigZag 指标与全自动等距通道绘制功能相结合，无需任何手动操作。

该指标根据三个可调参数（Depth 深度、Deviation 偏差、Backstep 回溯步长）识别市场中已确认的高点和低点，并根据每段走势的方向进行着色：上涨段为蓝色，下跌段为红色。

每当一个新的转折点被确认后，指标会自动绘制等距通道——其构建方式与在 MetaTrader 中手动绘制完全相同：基准线穿过最近两个同类型的已确认转折点（连续两个低点或连续两个高点），中间的转折点则决定通道的宽度。通道只有在出现新的转折点时才会重新绘制，避免每个 tick 都闪烁刷新。

即使在历史数据存在缺口的品种上（如指数、周末、节假日），该指标也能正常工作，因为所有计算均基于K线索引，而非时间间隔。

主要功能：

根据走势方向着色的 ZigZag

自动绘制并更新的等距通道

可调整显示的最近通道数量

可自定义通道颜色、样式和线宽

可选择将通道线向右延伸

同时显示其他时间周期的通道（M1、M5、M15、M30、H1、H4、D1、W1、MN1），每个周期使用独立颜色

当价格触及或突破通道边界时发出提醒（弹窗 + 推送通知）

每个时间周期的设置独立保存

指标还会绘制第二条完全水平的通道,基于ZigZag最近的高点和低点。它会自动向右延伸支撑/阻力区域,与倾斜通道相辅相成,并在所有已启用的时间周期上同步显示。



这是一款实用工具，适合在技术分析中依赖等距通道的交易者，无需在每次出现新转折点时手动重新绘制通道。