Sweep Protocol Essentials MT4

SWEEP PROTOCOL Essentials — Видьте ликвидность до того, как рынок её коснётся



Прежде чем искать сигнал, нужно знать, куда смотреть.



SWEEP PROTOCOL Essentials непрерывно отображает для вас уровни ликвидности, которые целятся институционалами, и предупреждает, как только цена их касается.



Максимум/минимум предыдущего дня, 50 % диапазона, Midnight Open, полные диапазоны сессий Азии / Лондона / Нью-Йорка: это зоны, к которым рынок постоянно возвращается. Essentials автоматически отображает их на вашем графике и уведомляет вас в нужный момент, без необходимости постоянно следить за экраном.



Ключевые возможности

- Автоматические уровни ликвидности: максимум/минимум предыдущего дня/недели/месяца, 50 % диапазона, Midnight Open, нанесены и обновляются самостоятельно.

- Диапазоны сессий: Азия, Лондон, Нью-Йорк отображаются непрерывно, с цветовой кодировкой по сессиям.

- Уведомления о касании: оповещение (всплывающее окно и/или push) как только достигается ключевой уровень, вам не нужно сидеть перед экраном.

- Мини-панель: рыночный контекст с одного взгляда (активная сессия, уровни дня) прямо на графике.

- Лёгкий и ненавязчивый: нулевое влияние на плавность работы платформы, никакие данные не передаются наружу.

- Универсальный: все символы, все таймфреймы, индексы, форекс, металлы, крипто-CFD.



Как это работает

Рынок структурно возвращается к ограниченному числу уровней: тем, которые концентрируют больше всего отложенных ордеров. SWEEP PROTOCOL Essentials определяет эти уровни по ценовой структуре предыдущих дней, недель и сессий, поддерживает их актуальность с каждой новой свечой и сигнализирует об их касании в реальном времени. Он сосредоточен на одном вопросе: знать, где находится ликвидность, четко размеченная и автоматически поддерживаемая в актуальном состоянии.



Для кого

- Трейдеры, знакомящиеся с подходом ICT / SMC и желающие визуализировать уровни ликвидности без сложностей.

- Дискреционные трейдеры, которые уже строят собственное понимание рынка и хотят надёжное визуальное напоминание ключевых уровней.

- Любой, кто хочет бесплатно и без обязательств познакомиться с автоматическим картированием ликвидности.



Что включено

- Индикатор SWEEP PROTOCOL Essentials (файл .ex4, MetaTrader 4), 100 % бесплатно.

- Уровни ликвидности, диапазоны сессий, уведомления о касании и мини-панель.

- Обновления продукта, пока он активен в Market.

Эта редакция сосредоточена на картировании ликвидности и оповещениях о касании уровня; она не включает обнаружение свипов, подтверждение ордер-блоком, виртуальный торговый движок или панель проп-фирмы.



Начало работы

1) Откройте окно Навигатор вашего MetaTrader 4 и разверните Пользовательские индикаторы.

2) Перетащите SWEEP PROTOCOL Essentials на график по вашему выбору, любой символ и таймфрейм.

3) Дайте уровням и диапазонам сессий построиться автоматически.

4) Активируйте подходящие вам уведомления (всплывающие и/или push), чтобы получать предупреждение при касании уровня.



Руководство и поддержка

Свяжитесь с автором через систему сообщений MQL5, чтобы получить руководство по быстрому старту и задать любые вопросы. Адрес блога, посвящённого методу, передаётся по запросу.



Цена

Бесплатно. Без ограничения по времени, ни одна функция не заблокирована в описанных выше рамках.



Индикатор поддержки принятия решений в образовательных целях. Он не размещает и не изменяет никаких реальных ордеров. Это не инвестиционная консультация. Торговля сопряжена с риском потери капитала.



