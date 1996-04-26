Sweep Protocol Essentials MT4

SWEEP PROTOCOL Essentials — Видьте ликвидность до того, как рынок её коснётся

Прежде чем искать сигнал, нужно знать, куда смотреть.

SWEEP PROTOCOL Essentials непрерывно отображает для вас уровни ликвидности, которые целятся институционалами, и предупреждает, как только цена их касается.

Максимум/минимум предыдущего дня, 50 % диапазона, Midnight Open, полные диапазоны сессий Азии / Лондона / Нью-Йорка: это зоны, к которым рынок постоянно возвращается. Essentials автоматически отображает их на вашем графике и уведомляет вас в нужный момент, без необходимости постоянно следить за экраном.

Ключевые возможности
- Автоматические уровни ликвидности: максимум/минимум предыдущего дня/недели/месяца, 50 % диапазона, Midnight Open, нанесены и обновляются самостоятельно.
- Диапазоны сессий: Азия, Лондон, Нью-Йорк отображаются непрерывно, с цветовой кодировкой по сессиям.
- Уведомления о касании: оповещение (всплывающее окно и/или push) как только достигается ключевой уровень, вам не нужно сидеть перед экраном.
- Мини-панель: рыночный контекст с одного взгляда (активная сессия, уровни дня) прямо на графике.
- Лёгкий и ненавязчивый: нулевое влияние на плавность работы платформы, никакие данные не передаются наружу.
- Универсальный: все символы, все таймфреймы, индексы, форекс, металлы, крипто-CFD.

Как это работает
Рынок структурно возвращается к ограниченному числу уровней: тем, которые концентрируют больше всего отложенных ордеров. SWEEP PROTOCOL Essentials определяет эти уровни по ценовой структуре предыдущих дней, недель и сессий, поддерживает их актуальность с каждой новой свечой и сигнализирует об их касании в реальном времени. Он сосредоточен на одном вопросе: знать, где находится ликвидность, четко размеченная и автоматически поддерживаемая в актуальном состоянии.

Для кого
- Трейдеры, знакомящиеся с подходом ICT / SMC и желающие визуализировать уровни ликвидности без сложностей.
- Дискреционные трейдеры, которые уже строят собственное понимание рынка и хотят надёжное визуальное напоминание ключевых уровней.
- Любой, кто хочет бесплатно и без обязательств познакомиться с автоматическим картированием ликвидности.

Что включено
- Индикатор SWEEP PROTOCOL Essentials (файл .ex4, MetaTrader 4), 100 % бесплатно.
- Уровни ликвидности, диапазоны сессий, уведомления о касании и мини-панель.
- Обновления продукта, пока он активен в Market.
Эта редакция сосредоточена на картировании ликвидности и оповещениях о касании уровня; она не включает обнаружение свипов, подтверждение ордер-блоком, виртуальный торговый движок или панель проп-фирмы.

Начало работы
1) Откройте окно Навигатор вашего MetaTrader 4 и разверните Пользовательские индикаторы.
2) Перетащите SWEEP PROTOCOL Essentials на график по вашему выбору, любой символ и таймфрейм.
3) Дайте уровням и диапазонам сессий построиться автоматически.
4) Активируйте подходящие вам уведомления (всплывающие и/или push), чтобы получать предупреждение при касании уровня.

Руководство и поддержка
Свяжитесь с автором через систему сообщений MQL5, чтобы получить руководство по быстрому старту и задать любые вопросы. Адрес блога, посвящённого методу, передаётся по запросу.

Цена
Бесплатно. Без ограничения по времени, ни одна функция не заблокирована в описанных выше рамках.

Индикатор поддержки принятия решений в образовательных целях. Он не размещает и не изменяет никаких реальных ордеров. Это не инвестиционная консультация. Торговля сопряжена с риском потери капитала.

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Индикаторы
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
Market Reversal Alerts Dashboard
Lee Samson
5 (9)
Индикаторы
Эта информационная панель представляет собой инструмент оповещения для использования с индикатором разворота структуры рынка. Его основная цель - предупредить вас о возможностях разворота на определенных временных рамках, а также о повторных проверках предупреждений (подтверждении), как это делает индикатор. Панель инструментов предназначена для самостоятельного размещения на графике и работы в фоновом режиме, чтобы отправлять вам оповещения о выбранных вами парах и таймфреймах. Он был разработ
Другие продукты этого автора
Sweep Protocol MT5
WI CAPITAL
5 (1)
Индикаторы
SWEEP PROTOCOL — Торгуй распределение, а не шум. В Маркете нет аналогов для торговли на снятии ликвидности. Рынок не пробивает хай или лой просто так. Он идёт за ордерами, которые там стоят, — и разворачивается. SWEEP PROTOCOL показывает вам этот разворот в реальном времени, прямо на графике. Индикатор прост в работе. Поставьте его на любой график — дальше он всё делает сам: размечает уровни, за которыми реально охотится крупный игрок, ждёт снятия ликвидности и только после этого отмечает разв
Sweep Protocol Essentials MT5
WI CAPITAL
Индикаторы
SWEEP PROTOCOL Essentials — Увидьте ликвидность раньше, чем рынок до неё доберётся Прежде чем искать сигнал, нужно знать, куда смотреть. SWEEP PROTOCOL Essentials непрерывно отображает уровни ликвидности, которые отслеживают институциональные игроки, и предупреждает вас в тот момент, когда цена касается их. Максимум/минимум предыдущего дня, 50 % диапазона, Midnight Open, полные диапазоны сессий Азия / Лондон / Нью-Йорк: это зоны, к которым рынок возвращается постоянно. Essentials автоматическ
FREE
Sweep Protocol MT4
WI CAPITAL
Индикаторы
SWEEP PROTOCOL — Торгуй распределение, а не шум. В Маркете нет аналогов для торговли на снятии ликвидности. Рынок не пробивает хай или лой просто так. Он идёт за ордерами, которые там стоят, — и разворачивается. SWEEP PROTOCOL показывает вам этот разворот в реальном времени, прямо на графике. Индикатор прост в работе. Поставьте его на любой график — дальше он всё делает сам: размечает уровни, за которыми реально охотится крупный игрок, ждёт снятия ликвидности и только после этого отмечает разв
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