BTC Trend Singularity Engine

Двигатель сингулярности BTC (BTC Singularity Engine)

Двигатель сингулярности BTC — это полностью автоматизированная система трендовой торговли, разработанная специально для графика BTCUSD на 4-часовом таймфрейме. Она открывает позиции на основе пересечения скользящих средних и фильтрации затухания импульса, а для выхода из позиций использует сложный механизм трейлинг-стопа.

Основная философия стратегии — «накапливать малые победы для достижения больших результатов и позволить сложному проценту двигать экспоненциальный рост». В повседневной торговле небольшие прибыли и убытки взаимно компенсируются, поддерживая жизнеспособность счёта. Когда же наступает крупный тренд, одна прибыльная сделка способна вывести кривую капитала на новый уровень. Каждая прибыль становится капиталом для следующей сделки, и благодаря непрерывному эффекту реинвестирования на протяжении очень длительных торговых циклов кривая капитала растёт экспоненциально.

Нет мартингейла. Нет сетки. Нет усреднения при добавлении к позиции. Каждая сделка имеет жёсткий стоп-лосс и адаптивный трейлинг, работает в автоматическом режиме круглосуточно.

Результаты бэктестинга и реальной торговли представлены на скриншотах.

Три ключевые технологии, создающие защитный барьер

1. Двигатель фильтрации импульса

Открытие позиции не основывается исключительно на сигнале. Система ретроспективно анализирует длительность и силу предыдущего полного трендового цикла. Когда рынок только что пережил сильное однонаправленное движение, независимо от направления, обеим сторонам требуется время для восстановления энергии – рынок часто входит в фазу импульсного вакуума, характеризующуюся боковиком или хаотичными колебаниями. В такие моменты любые входы – как против тренда, так и по тренду – лишены устойчивого пространства для движения.

Двигатель сингулярности автоматически распознаёт состояние «истощения тренда» и активно блокирует часть сигналов на вход, генерируемых в этой фазе, отказываясь от вмешательства. Этот механизм гарантирует, что стратегия вступает в действие только тогда, когда обе стороны уже накопили энергию и новый тренд обладает достаточной устойчивостью, тем самым исключая низкокачественные торговые окна с самого начала.

2. Интеллектуальное частичное фиксирование прибыли

В отличие от фиксированного соотношения частичного закрытия, доля частичной фиксации прибыли в Двигателе сингулярности динамична. Система в реальном времени оценивает «здоровье» текущего тренда на основе множества параметров: скорость продвижения цены, глубина откатов, продолжительность и т.д.

Когда тренд развивается хорошо, система автоматически уменьшает долю фиксации для первой половины позиции, оставляя больше объёма для трейлинга во второй половине. Когда появляются признаки ослабления тренда, она увеличивает долю фиксации для первой половины, чтобы заблаговременно зафиксировать больше прибыли. Такое интеллектуальное распределение – «оставлять больше при сильном тренде, выходить быстрее при слабом» – достигает оптимального баланса между защитой прибыли и погоней за сверхдоходностью.

3. Адаптивный импульсный трейлинг

Традиционные трейлинг-стопы используют фиксированное расстояние или фиксированное кратное ATR для следования за ценой. В обычных условиях они работают приемлемо, но в экстремальных трендовых движениях обнаруживают фатальный недостаток: либо расстояние слишком широкое, что приводит к излишней просадке прибыли, либо слишком узкое, из-за чего позиция выбивается преждевременно при нормальных колебаниях.

Система трейлинга Двигателя сингулярности в реальном времени отслеживает силу краткосрочного импульса и динамически регулирует плотность трейлинга: когда рынок демонстрирует быстрый пробой с ростом объёмов и резким усилением импульса, расстояние трейлинга автоматически сужается, удерживая стоп-линию ближе к цене. Это означает, что в экстремальном однонаправленном движении система плотно держится за тренд и захватывает существенно больше прибыли, чем обычные трейлинг-стопы. Когда импульс замедляется и рынок стабилизируется, расстояние трейлинга возвращается к норме, избегая частых срабатываний в условиях флэта.

Этот адаптивный механизм – «чем сильнее импульс, тем плотнее следим» – позволяет Двигателю сингулярности максимально полно использовать каждое резкое падение или панический рост BTC, доводя преимущество высокого соотношения риск/прибыль до предела.

Круглосуточный мониторинг и оповещения об аномалиях

Двигатель сингулярности оснащён полноценной системой мониторинга и оповещений, которая обеспечивает ваше спокойствие в процессе длительной автоматической работы:

  • Мониторинг максимальной просадки: система непрерывно отслеживает просадку капитала относительно исторического пика. Как только просадка превышает заданный порог, немедленно срабатывает оповещение, информируя вас о состоянии риска счёта.
  • Оповещения по электронной почте MetaTrader: при обнаружении критических аномалий – включая, но не ограничиваясь, превышением просадки, сбоями открытия/закрытия позиций, ненормальным статусом позиций и т.д. – система автоматически отправляет оповещение на указанный вами адрес электронной почты через встроенную функцию MT5. Вам не нужно сидеть перед экраном – любое изменение будет своевременно доведено до вашего сведения.
  • Прозрачность состояния работы: результаты каждой сделки и записи по каждой аномалии выводятся в лог, что позволяет вам в любое время просматривать и анализировать историю.

В совокупности эти механизмы образуют непрерывную сеть мониторинга 24/7, гарантирующую, что Двигатель сингулярности остаётся под вашим контролем в течение многих месяцев непрерывной работы.

Для каких трейдеров подходит эта стратегия?

  • Вы готовы мириться с тем, что капитал счёта в периоды консолидации движется боком, иногда с небольшими просадками.
  • Вы понимаете, что небольшая часть сделок определяет бóльшую часть прибыли, и готовы терпеливо ждать моментов взрывного роста.
  • Вы цените долгосрочный эффект сложного процента, а не краткосрочную быструю прибыль, и готовы позволить стратегии работать месяцы или даже годы.
  • Вы предпочитаете минимизировать ручное вмешательство, позволяя системе автоматически выполнять захват возможностей, интеллектуальное частичное фиксирование и адаптивный трейлинг, сохраняя при этом контроль над рисками через оповещения по электронной почте.
  • Вам интересны среднесрочные колебания биткоина, и вы способны выдерживать его высокую волатильность.
  • Не подходит тем, кто стремится к стабильной ежедневной прибыли, не переносит просадки или не верит в долгосрочную ценность сложного процента.

Требования

  • Платформа: MetaTrader 5
  • Инструмент: BTCUSD (Биткоин)
  • Таймфрейм графика: H4 (4 часа)
  • Тип счёта: Хеджирующий счёт (Hedging) – обязательно
  • Минимальный баланс: $500 (рекомендуется от $1000 для уменьшения погрешности риска на одну сделку)
  • Кредитное плечо: минимум 1:100, рекомендуется 1:200 или выше – плечо не вносит дополнительного риска
  • VPS: не требуется низколатентный выделенный сервер; достаточно стабильной круглосуточной работы

Предупреждение о рисках

Торговля биткоином сопряжена с чрезвычайно высокой волатильностью. Хотя стратегия подтвердила свою эффективность на исторических данных в различных рыночных циклах, прошлые результаты не гарантируют будущих доходов. Двигатель сингулярности BTC контролирует просадки с помощью жёстких стоп-лоссов, фильтрации импульса и диверсификации риска, однако в экстремальных ситуациях возможны последовательные убытки. Эффект сложного процента усиливает прибыль в выигрышные периоды, но может также увеличивать просадки в убыточные. Пожалуйста, используйте только те средства, которые вы готовы потерять, и настоятельно рекомендуется предварительно провести тщательное тестирование на демо-счёте.


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Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Эксперты
Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Фильтр:
haixueboy
19
haixueboy 2026.07.16 04:15 
 

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