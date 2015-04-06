FxGoldFire Reaper EA
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- Версия: 1.23
- Активации: 10
FxGoldFire Reaper EA | Профессиональный XAUUSD советник для MT4 | Автоматический торговый робот для золота
Профессиональный советник для автоматической торговли XAUUSD
FxGoldFire Reaper EA — это профессиональный советник для XAUUSD, разработанный исключительно для автоматической торговли золотом на MetaTrader 4 на таймфрейме H1.
Советник сочетает интеллектуальный анализ рынка с динамическим управлением рисками и полностью автоматическим исполнением сделок. Он непрерывно сканирует рынок золота, выявляет торговые возможности с высокой вероятностью успеха и полностью автоматически управляет каждой позицией.
В отличие от универсальных форекс-роботов, Reaper EA был специально оптимизирован под волатильность и особенности торговли золотом (XAUUSD).
Почему стоит выбрать FxGoldFire Reaper EA?
Reaper EA разработан для трейдеров, которые ищут профессиональное решение для автоматической торговли с расширенным управлением рисками и гибкими настройками.
Преимущества
✔ Полностью автоматическая торговля
✔ Оптимизирован исключительно для XAUUSD
✔ Интеллектуальный алгоритм входа в рынок
✔ Встроенный мани-менеджмент
✔ Защита рисков для проп-фирм
✔ Гибкие торговые сессии
✔ Динамический расчёт лота
✔ Фильтр спреда
✔ Фильтр праздничных дней
✔ Подходит как новичкам, так и профессионалам
Торговые режимы
Выберите торговое поведение, которое лучше всего соответствует вашему профилю риска.
Консервативный
Более низкая частота сделок с максимальной фильтрацией для консервативной торговли.
Умеренный
Сбалансированный стиль торговли, подходящий большинству трейдеров.
Экстремальный
Более высокая торговая активность для трейдеров, стремящихся к увеличению рыночных возможностей.
Гибкий мани-менеджмент
Советник предлагает профессиональные методы расчёта размера позиции.
Режимы лота
-
Фиксированный лот
-
Процент от баланса
-
Процент от свободной маржи
Автоматический расчёт лота корректирует каждую позицию в соответствии с выбранным уровнем риска.
Полное управление рисками
Одна из сильнейших сторон Reaper EA — встроенная защита счёта.
Дневная защита
-
Максимальный дневной убыток (в валюте)
-
Максимальная дневная просадка (%)
-
Максимальное число убыточных сделок в день
-
Время сброса дневной статистики
Защита счёта
-
Минимальный эквити
-
Максимальный эквити
-
Максимальное число открытых сделок
Эти функции особенно ценны для трейдеров, следующих строгим правилам управления рисками, или использующих проп-трейдинговые счета.
Управление торговым временем
Reaper EA обеспечивает полный контроль над тем, когда торговля разрешена.
Функции включают:
-
Фильтр торговых дней (понедельник–пятница)
-
Торговые часы
-
Время начала торговли
-
Время окончания торговли
-
Автоматическое закрытие открытых позиций
-
Закрытие только прибыльных сделок
-
Дата начала праздников
-
Дата окончания праздников
Это позволяет советнику избегать периодов низкой ликвидности, праздников или нежелательных торговых сессий.
Расширенные настройки советника
Советник предоставляет обширный набор профессиональных настроек.
Общие настройки
-
Торговый режим
-
Режим лота
-
Фиксированный размер лота
-
Процент риска
-
Расчёт по марже или балансу
-
Максимальный спред
-
Магический номер
-
Проверка аккаунта по email
Защита от рисков
-
Защита от дневного убытка
-
Защита от дневной просадки
-
Максимум убыточных сделок
-
Минимальный эквити
-
Максимальный эквити
-
Максимум открытых позиций
Торговые фильтры
-
Торговые дни
-
Торговые часы
-
Фильтр праздников
-
Автоматическое закрытие позиций
Каждый параметр можно индивидуально настроить под ваш личный торговый стиль.
Рекомендуемые торговые условия
Символ: XAUUSD
Платформа: MetaTrader 4
Брокер: ECN-брокер с низким спредом
Исполнение: быстрое исполнение
Тип счёта: хеджевый счёт
VPS: настоятельно рекомендуется
Настройки
Частота торговли:
- Консервативный: Меньше сделок с большим упором на безопасность и стабильность счёта.
- Умеренный: Баланс между консервативным и экстремальным режимами.
- Экстремальный: Повышенная частота сделок с более высоким потенциалом прибыли и более высоким риском. Рекомендуется еженедельный вывод прибыли.
Режим лота:
- Фиксированный лот: каждая сделка начинается с одинаковым размером лота
Процент от баланса: размер лота зависит от доступного капитала на счёте
Процент режима (0.01–10.0): При установке значения X процентов определяется следующее: если сделка должна дойти до стоп-лосса, рискнуть можно максимум X процентами текущего свободного капитала. Затем советник рассчитывает размер лота исходя из этого. Поскольку разница между текущей ценой и стоп-лоссом всегда разная, а свободная сумма постоянно меняется, лот никогда не бывает одинакового размера.
Расчёт лота по марже или балансу: При установке значения X процентов определяется следующее: расчёт размера лота на основе капитала или свободной маржи
Макс. спред: Максимально допустимый спред для открытия новых сделок.
Магический номер советника: Произвольно выбираемый идентификатор. Советник использует диапазон из 15 значений, начиная с этого магического номера. Важно при работе нескольких советников на одном счёте.
Настройки для проп-фирм
→ Дневная защита
Макс. дневной убыток в валюте: Максимально допустимый дневной убыток в валюте счёта.
Макс. дневная просадка (%): Максимальный процент дневной просадки.
Макс. убыточных сделок в день: Максимальное количество убыточных сделок, допустимое за день.
Час сброса дневной статистики: Время сервера, когда сбрасывается дневная статистика (0 = сброс брокера).
→ Защита счёта
Мин. эквити: Минимальный эквити счёта.
Макс. эквити: Максимальный эквити счёта.
Макс. открытых сделок: Максимальное количество одновременно открытых сделок.
Торговые дни и часы
Определите, в какие дни и в какое время советник может открывать сделки.
Торговые дни: Разрешённые торговые дни ("12345"), где 1 = понедельник, 2 = вторник, ..., 5 = пятница.
Начало торговли: Время брокера, начиная с которого можно открывать новые сделки.
Окончание торговли: Время брокера, до которого можно открывать новые сделки.
Закрытие сделок вне торгового времени:
- Закрыть все сделки: Все сделки закрываются по окончании торговых часов, независимо от прибыли или убытка.
- Закрывать только прибыльные сделки: Закрываются только прибыльные позиции, в то время как убыточные сделки продолжают управляться советником.
Дата начала и окончания праздников: Торговля отключается в указанный период независимо от настроек торговых часов.
Закрытие сделок: Используется та же логика, описанная выше.
Часто задаваемые вопросы
Какие рынки поддерживаются?
Reaper EA был оптимизирован специально для золота (XAUUSD).
Могу ли я выбрать разные торговые стили?
Да. Выберите между:
-
Консервативным
-
Умеренным
-
Экстремальным
Рассчитывает ли советник размер лота автоматически?
Да. Вы можете выбрать между:
-
Фиксированным лотом
-
Процентом от баланса
-
Процентом от свободной маржи
Могу ли я задать собственное торговое время?
Да. Торговые дни, торговые часы и праздники полностью настраиваются.
Подходит ли советник для торговли на проп-фирмах?
Встроенные функции дневной защиты и защиты счёта помогают трейдерам соблюдать строгие требования по управлению рисками. Соблюдение правил конкретной проп-фирмы остаётся ответственностью трейдера.
Могу ли я ограничить дневные убытки?
Да. Советник включает:
-
Лимит дневного убытка
-
Лимит дневной просадки
-
Максимум убыточных сделок
-
Защиту эквити
Поддержка
Веб-сайт: www.fxgoldfire.com
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