FxGoldFire Reaper EA

FxGoldFire Reaper EA | Профессиональный XAUUSD советник для MT4 | Автоматический торговый робот для золота

Профессиональный советник для автоматической торговли XAUUSD

FxGoldFire Reaper EA — это профессиональный советник для XAUUSD, разработанный исключительно для автоматической торговли золотом на MetaTrader 4 на таймфрейме H1.

Советник сочетает интеллектуальный анализ рынка с динамическим управлением рисками и полностью автоматическим исполнением сделок. Он непрерывно сканирует рынок золота, выявляет торговые возможности с высокой вероятностью успеха и полностью автоматически управляет каждой позицией.

В отличие от универсальных форекс-роботов, Reaper EA был специально оптимизирован под волатильность и особенности торговли золотом (XAUUSD).


Почему стоит выбрать FxGoldFire Reaper EA?

Reaper EA разработан для трейдеров, которые ищут профессиональное решение для автоматической торговли с расширенным управлением рисками и гибкими настройками.


Преимущества

✔ Полностью автоматическая торговля

✔ Оптимизирован исключительно для XAUUSD

✔ Интеллектуальный алгоритм входа в рынок

✔ Встроенный мани-менеджмент

✔ Защита рисков для проп-фирм

✔ Гибкие торговые сессии

✔ Динамический расчёт лота

✔ Фильтр спреда

✔ Фильтр праздничных дней

✔ Подходит как новичкам, так и профессионалам


Торговые режимы

Выберите торговое поведение, которое лучше всего соответствует вашему профилю риска.

Консервативный

Более низкая частота сделок с максимальной фильтрацией для консервативной торговли.

Умеренный

Сбалансированный стиль торговли, подходящий большинству трейдеров.

Экстремальный

Более высокая торговая активность для трейдеров, стремящихся к увеличению рыночных возможностей.


Гибкий мани-менеджмент

Советник предлагает профессиональные методы расчёта размера позиции.

Режимы лота

  • Фиксированный лот

  • Процент от баланса

  • Процент от свободной маржи

Автоматический расчёт лота корректирует каждую позицию в соответствии с выбранным уровнем риска.


Полное управление рисками

Одна из сильнейших сторон Reaper EA — встроенная защита счёта.

Дневная защита

  • Максимальный дневной убыток (в валюте)

  • Максимальная дневная просадка (%)

  • Максимальное число убыточных сделок в день

  • Время сброса дневной статистики

Защита счёта

  • Минимальный эквити

  • Максимальный эквити

  • Максимальное число открытых сделок

Эти функции особенно ценны для трейдеров, следующих строгим правилам управления рисками, или использующих проп-трейдинговые счета.


Управление торговым временем

Reaper EA обеспечивает полный контроль над тем, когда торговля разрешена.

Функции включают:

  • Фильтр торговых дней (понедельник–пятница)

  • Торговые часы

  • Время начала торговли

  • Время окончания торговли

  • Автоматическое закрытие открытых позиций

  • Закрытие только прибыльных сделок

  • Дата начала праздников

  • Дата окончания праздников

Это позволяет советнику избегать периодов низкой ликвидности, праздников или нежелательных торговых сессий.


Расширенные настройки советника

Советник предоставляет обширный набор профессиональных настроек.

Общие настройки

  • Торговый режим

  • Режим лота

  • Фиксированный размер лота

  • Процент риска

  • Расчёт по марже или балансу

  • Максимальный спред

  • Магический номер

  • Проверка аккаунта по email

Защита от рисков

  • Защита от дневного убытка

  • Защита от дневной просадки

  • Максимум убыточных сделок

  • Минимальный эквити

  • Максимальный эквити

  • Максимум открытых позиций

Торговые фильтры

  • Торговые дни

  • Торговые часы

  • Фильтр праздников

  • Автоматическое закрытие позиций

Каждый параметр можно индивидуально настроить под ваш личный торговый стиль.


Рекомендуемые торговые условия

Символ: XAUUSD

Платформа: MetaTrader 4

Брокер: ECN-брокер с низким спредом

Исполнение: быстрое исполнение

Тип счёта: хеджевый счёт

VPS: настоятельно рекомендуется


Настройки

Частота торговли:

  • Консервативный: Меньше сделок с большим упором на безопасность и стабильность счёта.
  • Умеренный: Баланс между консервативным и экстремальным режимами.
  • Экстремальный: Повышенная частота сделок с более высоким потенциалом прибыли и более высоким риском. Рекомендуется еженедельный вывод прибыли.

Режим лота:

  • Фиксированный лот: каждая сделка начинается с одинаковым размером лота
    Процент от баланса:     размер лота зависит от доступного капитала на счёте

Процент режима (0.01–10.0): При установке значения X процентов определяется следующее: если сделка должна дойти до стоп-лосса, рискнуть можно максимум X процентами текущего свободного капитала. Затем советник рассчитывает размер лота исходя из этого. Поскольку разница между текущей ценой и стоп-лоссом всегда разная, а свободная сумма постоянно меняется, лот никогда не бывает одинакового размера.
Расчёт лота по марже или балансу: При установке значения X процентов определяется следующее: расчёт размера лота на основе капитала или свободной маржи
Макс. спред: Максимально допустимый спред для открытия новых сделок.
Магический номер советника: Произвольно выбираемый идентификатор. Советник использует диапазон из 15 значений, начиная с этого магического номера. Важно при работе нескольких советников на одном счёте.

Настройки для проп-фирм

→ Дневная защита
Макс. дневной убыток в валюте: Максимально допустимый дневной убыток в валюте счёта.
Макс. дневная просадка (%): Максимальный процент дневной просадки.
Макс. убыточных сделок в день: Максимальное количество убыточных сделок, допустимое за день.
Час сброса дневной статистики: Время сервера, когда сбрасывается дневная статистика (0 = сброс брокера).

→ Защита счёта
Мин. эквити: Минимальный эквити счёта.
Макс. эквити: Максимальный эквити счёта.
Макс. открытых сделок: Максимальное количество одновременно открытых сделок.

Торговые дни и часы

Определите, в какие дни и в какое время советник может открывать сделки.
Торговые дни: Разрешённые торговые дни ("12345"), где 1 = понедельник, 2 = вторник, ..., 5 = пятница.
Начало торговли: Время брокера, начиная с которого можно открывать новые сделки.
Окончание торговли: Время брокера, до которого можно открывать новые сделки.

Закрытие сделок вне торгового времени:

  • Закрыть все сделки: Все сделки закрываются по окончании торговых часов, независимо от прибыли или убытка.
  • Закрывать только прибыльные сделки: Закрываются только прибыльные позиции, в то время как убыточные сделки продолжают управляться советником.

Дата начала и окончания праздников: Торговля отключается в указанный период независимо от настроек торговых часов.
Закрытие сделок: Используется та же логика, описанная выше.


Часто задаваемые вопросы

Какие рынки поддерживаются?

Reaper EA был оптимизирован специально для золота (XAUUSD).

Могу ли я выбрать разные торговые стили?

Да. Выберите между:

  • Консервативным

  • Умеренным

  • Экстремальным

Рассчитывает ли советник размер лота автоматически?

Да. Вы можете выбрать между:

  • Фиксированным лотом

  • Процентом от баланса

  • Процентом от свободной маржи

Могу ли я задать собственное торговое время?

Да. Торговые дни, торговые часы и праздники полностью настраиваются.

Подходит ли советник для торговли на проп-фирмах?

Встроенные функции дневной защиты и защиты счёта помогают трейдерам соблюдать строгие требования по управлению рисками. Соблюдение правил конкретной проп-фирмы остаётся ответственностью трейдера.

Могу ли я ограничить дневные убытки?

Да. Советник включает:

  • Лимит дневного убытка

  • Лимит дневной просадки

  • Максимум убыточных сделок

  • Защиту эквити


Поддержка

Веб-сайт:   www.fxgoldfire.com

Документация, обновления и поддержка клиентов доступны на нашем сайте.


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Manpreet Singh
4.93 (257)
Эксперты
HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Live Signal (launch April 14, 2026) Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновлен
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе. Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми дл
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
Эксперты
Текущее промо: Остался только 1 по 549$ Окончательная цена: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Обязательно ознакомьтесь с нашим «   комбо-пакетом Ultimate EA   » в нашем   промо-блоге   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro — уникальная торговая система на рынке.  Он полностью сосредоточен на использовании волатильности рынка биткойнов, торгуя на прорывах уровней поддержки и сопротивления. В центре внимания советника находится безопасность, что выражается в чрезвычайно
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.39 (51)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex GOLD Investor with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330! ) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Forex GOLD Investor is one of the best expert advisors developed to trade on GOLD(XAUUSD) in the forex market. Forex GOLD Investor consists of 3 trading systems . The first one is based on scalping trading strat
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (6)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex Diamond EA with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Live Results:   https://www.mql5.com/en/signals/2379493 Forex Diamond EA – Reliable Automated Trading Powered by Smart Algorithms Forex Diamond EA is a proven expert advisor designed to deliver consistent results us
Wall Street Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (1)
Эксперты
Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.29 (42)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
GoldPro
Sergey Batudayev
5 (2)
Эксперты
GoldPro (MT4) — советник по XAUUSD с 2 режимами: Classic и Scalping GoldPro — автоматическая торговая система для   XAUUSD (золото) , созданная для тех, кому важны понятная логика, контроль рисков и возможность адаптировать стиль торговли под разные фазы рынка. Внутри одного советника можно выбрать   режим работы : 1) Classic Mode — более спокойная логика для откатов и движений “волнами” Режим, ориентированный на входы в моменты “перегрева” рынка (зоны истощения движения) и структурное сопровожд
EA Ice Cube Scalper
Sergey Batudayev
4.71 (21)
Эксперты
Торговый советник Ice Сube Scalper -   это дневной скальпер , совершающий большое количество торговых операций ежедневно, забирая с каждой сделкой по несколько пунктов. Стратегия советника строиться на торговли по тренду с использованием индикатора RSI.  Советник применяет усреднение с коэффициентным увеличением лота, вам нужно понимать это перед использованием советника, тем не менее стратегия показала себя хорошо как при тестировании на истории так и при реальной торговли.  Для понимания работ
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.68 (19)
Эксперты
One Gold - Будущее Трейдинга Представляем One Gold EA, сложного торгового робота для золота на платформе Meta Trader, разработанного для помощи трейдерам в расширенном анализе рынка. Наша запатентованная технология использует нейронные сети и алгоритмы на основе данных для анализа как исторических, так и текущих данных рынка золота, предоставляя информацию, которая может помочь в принятии решений. В отличие от традиционных ручных стратегий, One Gold EA работает с минимальным вмешательством, опти
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.25 (48)
Эксперты
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
Gann HiLo System MT4
Pol Lazaro Porta
Эксперты
GHS (Gann HiLo System ) is an expert advisor that trades the resumption of a trend after a pullback, using the Gann HiLo Activator as its directional reference. It does not chase price or try to anticipate reversals: it waits for the line to define a trend, waits for price to pull back against it, and enters only when the market clears the prior extreme of the move, confirming it wants to resume its direction. The Gann HiLo indicator is calculated inside the advisor itself, so no external indic
Luna AI PRO
Profalgo Limited
4.67 (3)
Эксперты
Запустить промо: Доступно всего 1 копий по цене 399$. Окончательная цена: 2000$ Будет продано ограниченное количество копий этого советника. Раскройте потенциал искусственного интеллекта и поднимите свою торговлю на беспрецедентные высоты с   Luna AI Pro EA   , самым продвинутым торговым роботом на рынке, работающим по принципу «обратного среднего». Эта передовая система на основе искусственного интеллекта, предназначенная как для опытных трейдеров, так и для начинающих, оснащена широким набор
Trend Pullback System MT4
Pol Lazaro Porta
Эксперты
TPS (Trend Pullback System) is an expert advisor built around a single concept: wait for a defined trend, wait for price to pull back into the value zone within that trend, and enter only when the original move resumes. It applies the principle of buying weakness within an uptrend and selling strength within a downtrend. It does not average down, does not build grids, and does not increase lot size after a loss. This Expert Advisor is NOT for you if: You are looking for a system with no losing
Dark Algo
Marco Solito
4.67 (70)
Эксперты
Last copy at 399$ -> next price 499$ Dark Algo  is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading on Eurusd and Gbpusd . This Expert Advisor is based on the latest generation of algorithm and is highly customizable to suit your trading needs.  If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get   a second EA for   Free , for More info contact me The basic strategy of this EA is built on a sophisticated algorithm  that allows it to identify and follow market
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Эксперты
TickSniper для MetaTrader 4 — высокоскоростной тиковый скальпер с автоматической адаптацией параметров Профессиональный полностью автоматический Expert Advisor для тикового скальпинга, который самостоятельно подстраивает рабочие параметры под каждую валютную пару. TickSniper для MetaTrader 4 создан для трейдеров, которым нужен быстрый, интеллектуальный и практически готовый к работе алгоритм без необходимости вручную оптимизировать десятки настроек под каждый инструмент. Советник анализирует те
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FxGoldFire Scalper EA
Christoph Boeing
Эксперты
Профессиональный скальпер золота для XAUUSD FxGoldFire Scalper EA разработан специально для автоматической торговли золотом (XAUUSD) на платформе MetaTrader 4. Советник непрерывно анализирует рыночные условия с использованием проверенных технических индикаторов и автоматически открывает сделки в соответствии с текущими рыночными возможностями. Особое внимание уделено управлению рисками и гибким торговым параметрам. EA подходит как для частных торговых счетов, так и для проп-фирм и включает разли
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