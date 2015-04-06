FxGoldFire Reaper EA

Настройки

Частота торговли:

Консервативный: Меньше сделок с большим упором на безопасность и стабильность счёта.

Меньше сделок с большим упором на безопасность и стабильность счёта. Умеренный: Баланс между консервативным и экстремальным режимами.

Баланс между консервативным и экстремальным режимами. Экстремальный: Повышенная частота сделок с более высоким потенциалом прибыли и более высоким риском. Рекомендуется еженедельный вывод прибыли.

Режим лота:

Фиксированный лот: каждая сделка начинается с одинаковым размером лота

Процент от баланса: размер лота зависит от доступного капитала на счёте

Процент режима (0.01–10.0): При установке значения X процентов определяется следующее: если сделка должна дойти до стоп-лосса, рискнуть можно максимум X процентами текущего свободного капитала. Затем советник рассчитывает размер лота исходя из этого. Поскольку разница между текущей ценой и стоп-лоссом всегда разная, а свободная сумма постоянно меняется, лот никогда не бывает одинакового размера.

Расчёт лота по марже или балансу: При установке значения X процентов определяется следующее: расчёт размера лота на основе капитала или свободной маржи

Макс. спред: Максимально допустимый спред для открытия новых сделок.

Магический номер советника: Произвольно выбираемый идентификатор. Советник использует диапазон из 15 значений, начиная с этого магического номера. Важно при работе нескольких советников на одном счёте.

Настройки для проп-фирм

→ Дневная защита

Макс. дневной убыток в валюте: Максимально допустимый дневной убыток в валюте счёта.

Макс. дневная просадка (%): Максимальный процент дневной просадки.

Макс. убыточных сделок в день: Максимальное количество убыточных сделок, допустимое за день.

Час сброса дневной статистики: Время сервера, когда сбрасывается дневная статистика (0 = сброс брокера).

→ Защита счёта

Мин. эквити: Минимальный эквити счёта.

Макс. эквити: Максимальный эквити счёта.

Макс. открытых сделок: Максимальное количество одновременно открытых сделок.

Торговые дни и часы

Определите, в какие дни и в какое время советник может открывать сделки.

Торговые дни: Разрешённые торговые дни ("12345"), где 1 = понедельник, 2 = вторник, ..., 5 = пятница.

Начало торговли: Время брокера, начиная с которого можно открывать новые сделки.

Окончание торговли: Время брокера, до которого можно открывать новые сделки.

Закрытие сделок вне торгового времени:

Закрыть все сделки: Все сделки закрываются по окончании торговых часов, независимо от прибыли или убытка.

Все сделки закрываются по окончании торговых часов, независимо от прибыли или убытка. Закрывать только прибыльные сделки: Закрываются только прибыльные позиции, в то время как убыточные сделки продолжают управляться советником.

Дата начала и окончания праздников: Торговля отключается в указанный период независимо от настроек торговых часов.

Закрытие сделок: Используется та же логика, описанная выше.