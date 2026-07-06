Just On Time
- Индикаторы
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- Версия: 1.3
- Обновлено: 21 июля 2026
Минималистичный индикатор переключает таймфрейм горячими клавишами, отображает символ и его время до закрытия свечи. Настраиваемое расположение, размеры шрифта, цвета.
JustOnTime — простой, но незаменимый индикатор.
- Показывает текущий символ и таймфрейм
- 7 настраиваемых слотов: вводишь таймфрейм и клавишу к ней (например "H4" → "4").
По умолчанию: 1 → M5, 2 → M15, 3 → H1, 4 → H4, 5 → D1, 6 → W1, 7 → MN1
- Опция автопрокрутки к актуальной цене при переключении - график не уезжает за правый край (можно отключить)
- Отображает обратный отсчёт до закрытия текущей свечи в реальном времени
Настройки:
- 6 вариантов расположения: любой угол графика или по центру сверху/снизу
- Таймер можно разместить над или под основной строкой
- Независимые размер шрифта и цвет для символа/ТФ и для таймера
- Тонкая настройка позиции по X/Y
Индикатор, График, Таймфрейм, Обратный отсчет, Candletimer, Мультитаймфрейм