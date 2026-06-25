Just One Click Trade
- Утилиты
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- Версия: 3.4
- Обновлено: 20 июля 2026
- Активации: 10
Just One Click Trade
Панель ручной торговли для MT5. Двигаете линии Entry / SL / TP на графике - лот считается автоматически под ваш риск (% или $). Частичное закрытие, частичные TP, BE, список позиций с live P/L, учёт СВОП, отображение комиссии, быстрое закрытие по направлению или результату, горячие клавиши. Не робот - инструмент для тех, кто торгует руками и хочет делать это быстрее.
Возможности:
Риск-менеджмент
- Расчёт лота автоматически - по % от баланса или фиксированной сумме в деньгах
- Переключение между режимами одним кликом
- Опция точного соответствия риску: Лот заданного риска можно округлить вверх или вниз (включается в настройках)
- Учёт СВОПа по позициям (можно отключить в настройках советника)
- Отображение комиссии за сделку на линии SL (Важное уточнение: если по инструменту в истории еще нет данных о комиссиях, параметр временно может не отображаться)
Интерактивное выставление сделок
- Перетаскивайте линии Entry, Stop Loss и Take Profit прямо на графике
- Прямо на линии TP видна потенциальная прибыль и соотношение прибыль/риск (RR)
- На линии Stop Loss сразу видна сумма потенциального убытка
- Поддержка рыночных и отложенных ордеров (Limit/Stop)
- Список всех открытых позиций по символу с обновлением P/L в реальном времени
- Частичное закрытие позиции в один клик - выберите лот, остальное советник посчитает сам
- Симуляция частичного тейк-профита - можно расставить несколько уровней частичного закрытия по цене, которые исполняются автоматически при достижении (учитывая спред)
- Перевод в безубыток (BE) - одной кнопкой
(Важно: Уровни частичных TP, BE работают только когда терминал и советник включены, учитывайте это в своей торговле)
- Изменение Take Profit уже открытой сделки одним кликом или горячей клавишей
- Быстрое закрытие по направлению или результату
- Полное закрытие всех позиций по инструменту одной кнопкой
- W — рыночный ордер
- Q — отложенный ордер
- T — изменить Take Profit выбранной/последней сделки
- F — закрыть все позиции по символу (есть защита от случайного нажатия)
- D — удалить все частичные уровни
- Z — показать/скрыть главную панель
- X — показать/скрыть панель позиций
- Esc — Отмена действия
(Все горячие клавиши можно переназначить в настройках и убрать с кнопок. Также советника можно кастомизировать под себя: менять цвета элементов, размеры панелей интерфейса и т.д.)
Как пользоваться?
- Задай риск: выбери расчет в процентах (%) или в валюте ($).
- Выбери тип ордера: Market (рыночный) или Limit (лимитный).
- Установи Stop Loss: Утилита сама определит направление: если стоп-лосс ниже текущей цены — откроется лонг, если выше — шорт.
- Укажи цену входа (Entry), если выбирал Limit
- Если выбирал Market, ордер исполнится мгновенно по текущей цене после установки стоп-лосса
- Готово, сделка в рынке!
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