Just One Click Trade

Grid Trading - полуавтоматический советник для торговли по сетке в один клик на хеджевых счетах. Также доступна версия для MetaTrader 4 . *Данный советник предназначен только для счетов с хеджинговой системой учета позиций Обычный режим Вы нажимаете на кнопку Sell или Buy на графике, затем эксперт добавит уровни стоп-лосс, тейк-профит для сделки, а функции трейлинг-стопа и безубытка позаботятся о сделке, если она не сможет достичь цели профита. Хеджирование При выборе торговли с использованием