Just One Click Trade

Just One Click Trade

Бесплатная версия для теста на демо

Панель ручной торговли для MT5. Двигаете линии Entry / SL / TP на графике - лот считается автоматически под ваш риск (% или $). Частичное закрытие, частичные TP, BE, список позиций с live P/L, учёт СВОП, отображение комиссии, быстрое закрытие по направлению или результату, горячие клавиши. Не робот - инструмент для тех, кто торгует руками и хочет делать это быстрее.

Возможности:

Риск-менеджмент

  • Расчёт лота автоматически - по % от баланса или фиксированной сумме в деньгах
  • Переключение между режимами одним кликом
  • Опция точного соответствия риску: Лот заданного риска можно округлить вверх или вниз (включается в настройках)
  • Учёт СВОПа по позициям (можно отключить в настройках советника)
  • Отображение комиссии за сделку на линии SL (Важное уточнение: если по инструменту в истории еще нет данных о комиссиях, параметр временно может не отображаться)

Интерактивное выставление сделок

  • Перетаскивайте линии Entry, Stop Loss и Take Profit прямо на графике
  • Прямо на линии TP видна потенциальная прибыль и соотношение прибыль/риск (RR)
  • На линии Stop Loss сразу видна сумма потенциального убытка
  • Поддержка рыночных и отложенных ордеров (Limit/Stop)

Управление позициями
  • Список всех открытых позиций по символу с обновлением P/L в реальном времени
  • Частичное закрытие позиции в один клик - выберите лот, остальное советник посчитает сам
  • Симуляция частичного тейк-профита - можно расставить несколько уровней частичного закрытия по цене, которые исполняются автоматически при достижении (учитывая спред)
  • Перевод в безубыток (BE) - одной кнопкой
    (Важно: Уровни частичных TP, BE работают только когда терминал и советник включены, учитывайте это в своей торговле)
  • Изменение Take Profit уже открытой сделки одним кликом или горячей клавишей
  • Быстрое закрытие по направлению или результату
  • Полное закрытие всех позиций по инструменту одной кнопкой
Горячие клавиши
  • W — рыночный ордер
  • Q — отложенный ордер
  • T — изменить Take Profit выбранной/последней сделки
  • F — закрыть все позиции по символу (есть защита от случайного нажатия)
  • D — удалить все частичные уровни
  • Z — показать/скрыть главную панель
  • X — показать/скрыть панель позиций
  • Esc  — Отмена действия

(Все горячие клавиши можно переназначить в настройках и убрать с кнопок. Также советника можно кастомизировать под себя: менять цвета элементов, размеры панелей интерфейса и т.д.)


Как пользоваться?

  • Задай риск: выбери расчет в процентах (%) или в валюте ($).
  • Выбери тип ордера: Market (рыночный) или Limit (лимитный).
  • Установи Stop Loss: Утилита сама определит направление: если стоп-лосс ниже текущей цены — откроется лонг, если выше — шорт.
  • Укажи цену входа (Entry), если выбирал Limit 
  • Если выбирал Market, ордер исполнится мгновенно по текущей цене после установки стоп-лосса
  • Готово, сделка в рынке!



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5 (7)
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Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.6 (5)
Утилиты
Один советник, который должен работать у каждого трейдера MetaTrader, но у большинства его нет. Большинство счетов сливаются не потому, что стратегия была неправильной. Они сливаются потому, что в плохой момент трейдер позволил убытку расти, начал усредняться, оставил сделки на выходные, отдал рынку прибыльную неделю или забыл о дневном лимите проп-фирмы из-за одного неудачного клика. KT Equity Protector - это автоматический защитник, который не даст этому случиться. Установите его на один графи
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Just On Time
Aliaksandr Hurban
Индикаторы
Минималистичный индикатор переключает таймфрейм горячими клавишами, отображает символ и его время до закрытия свечи. Настраиваемое расположение, размеры шрифта, цвета. JustOnTime — простой, но незаменимый индикатор. Показывает текущий символ и таймфрейм 7 настраиваемых слотов: вводишь таймфрейм и клавишу к ней (например "H4" → "4"). По умолчанию: 1 → M5, 2 → M15, 3 → H1, 4 → H4, 5 → D1, 6 → W1, 7 → MN1 Опция автопрокрутки к актуальной цене при переключении - график не уезжает за правый край (м
FREE
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