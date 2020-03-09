RiskGuardian PRO

  • Эксперты
  • Wilson Fernando Montoya Saenz
    Wilson Fernando Montoya Saenz

    Wilson Fernando Montoya Saenz

    Я занимаюсь разработкой алгоритмических решений для платформы MetaTrader, специализируясь на создании торговых роботов (Expert Advisors), ориентированных на управление рисками, автоматизацию и оптимизацию рабочих процессов для трейдеров и инвесторов.
  • Версия: 1.0
  • Активации: 5

RiskGuardian PRO — это продвинутый торговый советник для платформы MetaTrader 4, предназначенный для управления рисками и поддержания торговой дисциплины. Советник автоматически защищает ваш счет, применяя заданные лимиты риска, и помогает трейдерам избегать эмоциональных решений, чрезмерной торговли и полной потери капитала. Он призван способствовать стабильности и дисциплине, а также сохранению капитала в долгосрочной перспективе.


Преимущества использования советника:

* Жесткая блокировка (Anti-Tilt Hard Lock): Мгновенно закрывает все сделки и блокирует терминал при достижении лимита максимальной дневной просадки (например, 4%). Полностью исключает торговлю «на эмоциях» (попытки отыграться).

* Инвестиция: Стоимость RiskGuardian Pro — это, безусловно, самая доступная и эффективная страховка для вашей торговой карьеры.

Важное примечание:
Этот советник работает как с обычными (временными), так и с Renko-свечами (рекомендуется использовать платную версию Renko). Программа сертифицирована для работы в ОС Windows; некоторые функции могут быть недоступны на macOS.

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4.05 (56)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy BF Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! BF Scalper PRO is the professional version of the very popular EA - BF Scalper EA. We have implemented a lot of new additional features and systems in this PRO v
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе. Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми дл
Poison Ivy
Janet Abu Khalil
5 (1)
Эксперты
Info: Working trading pairs :  XAUUSD, GOLD  Timeframe: H1 Min deposit: $100 Min leverage 1:20  Works with any broker, though an ECN broker is recommended Features: No martingale No grid trading No averaging No dangerous money management techniques Hard stop loss and take profit for every trade Stable results since 1999 with 99.9% quality quotes Not sensitive to broker conditions Easy to install and use FTMO and Prop firm ready Complies with FIFO rules (Need to disable Hedging in EA settings)
Gold Buster
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/102622 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/102624 Представляем советник Gold Buster: динамическую систему поддержки-сопротивления и управления рисками нового поколения. Советник "Gold Buster" представляет собой новейшую автоматизированную торговую систему, использующую последние достижения в области управления открытыми позициями и технологии анализа рисков, чтобы по-новому определить, как определяются и используются уровни под
Spider Crazy Pro
Michela Russo
4.78 (126)
Эксперты
Spider Crazy Pro is at discount Price only Today, at 50% of the Original Price! Buy Now! Spider Crazy Pro is a trading robot  for the trading on forex. This is a complete system with   11 Strategy in 1 EA . This Robot opens a   large number of orders .  Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 to receive a free copy of Squirrel Trader Pro ! This Expert advisor not use arbitrage or breakout, then we see an high resistance to slippage Spider  Crazy Pro  Work in  EURU
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
Эксперты
Текущее промо: Остался только 1 по 549$ Окончательная цена: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Обязательно ознакомьтесь с нашим «   комбо-пакетом Ultimate EA   » в нашем   промо-блоге   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro — уникальная торговая система на рынке.  Он полностью сосредоточен на использовании волатильности рынка биткойнов, торгуя на прорывах уровней поддержки и сопротивления. В центре внимания советника находится безопасность, что выражается в чрезвычайно
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