RiskGuardian PRO
- Эксперты
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Wilson Fernando Montoya SaenzЯ занимаюсь разработкой алгоритмических решений для платформы MetaTrader, специализируясь на создании торговых роботов (Expert Advisors), ориентированных на управление рисками, автоматизацию и оптимизацию рабочих процессов для трейдеров и инвесторов.
- Версия: 1.0
- Активации: 5
RiskGuardian PRO — это продвинутый торговый советник для платформы MetaTrader 4, предназначенный для управления рисками и поддержания торговой дисциплины. Советник автоматически защищает ваш счет, применяя заданные лимиты риска, и помогает трейдерам избегать эмоциональных решений, чрезмерной торговли и полной потери капитала. Он призван способствовать стабильности и дисциплине, а также сохранению капитала в долгосрочной перспективе.