SMC Proximity RSI + Time Blocks —— 由聪明钱区域强化的 RSI 振荡指标

普通的 RSI 只显示超买和超卖，却完全不知道价格相对于关键机构区域处于什么位置。SMC Proximity RSI 解决了这个问题。

这款振荡指标将经典 RSI 与聪明钱概念（Smart Money Concepts）分析相结合：它测量价格与订单块（Order Blocks）、公允价值缺口（FVG）、时间块（Time Blocks）以及支撑/阻力位的接近程度，并在价格进入重要区域时精准放大 RSI 信号。在看涨订单块处出现的超卖，远比在空旷区域的超卖更有意义——而本指标会把这一点显示出来。

副图窗口中你会看到

主线 SMC Proximity RSI —— 经聪明钱结构接近度强化后的 RSI。在真正值得期待反应的区域，超买/超卖信号会更加鲜明。

四条接近度线（一个开关即可显示/隐藏）： —— Order Block Proximity：与看涨和看跌订单块的接近度 —— FVG Proximity：与未填补失衡区的接近度 —— Time Block Proximity：与价格/时间失衡区的接近度 —— S/R Proximity：与经确认触碰的支撑/阻力位的接近度

30 / 50 / 70 水平线 —— 熟悉的 RSI 刻度，便于读取信号。

接近度如何计算

每种结构都按严格规则识别： —— 订单块：实体至少占整根K线幅度的设定比例、达到最小点数尺寸，并有随后确认的突破。 —— 公允价值缺口：带最小尺寸过滤的三K线失衡。 —— 时间块：价格停留极少、而成交量与幅度都偏低的区域（隐藏的失衡价位）。 —— 支撑/阻力：在设定容差范围内具有最少触碰次数的极值点。

到每个区域的距离都按 ATR 归一化，因此指标在平静与剧烈波动的行情中表现同样稳定。接近度还会按区块强度加权，订单块在最终信号中权重最高。

核心特性

—— 一条振荡指标替代多个零散工具 —— 基于 ATR 的动态距离归一化——无需为每个品种手动调参 —— 按区域类型与强度加权信号（OB > FVG > Time Block > S/R） —— 每个模块均有完整设置：尺寸、阈值、周期、容差 —— 可隐藏各分量线，仅保留综合主线 —— 所有线条颜色均可自定义

适用人群

—— 希望用客观振荡指标替代手动标记的聪明钱 / ICT 交易者 —— 在订单块、失衡区与关键价位附近做反转的交易者 —— 剥头皮与日内交易者——用于在区域内确认入场 —— 波段交易者——在交易前评估区域强度

适用市场与周期 外汇、贵金属、指数、加密货币、股票、大宗商品。支持从 M1 到 MN 的所有周期。

SMC Proximity RSI 是一款分析工具，而非现成的交易信号。它显示 RSI 信号与聪明钱关注区域重合的位置，但不保证盈利。所有交易均存在风险。建议先在模拟账户上测试，再用于真实账户。