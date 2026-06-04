OmniFlow Intraday Trading System MT5

Omni Flow — Внутридневная Торговая Система Прочитайте отзывы о каждом «бестселлере» на этом рынке — и вы снова и снова увидите одни и те же три слова: перерисовка, запаздывание, иссякло. Сигнал появляется, вы входите в сделку, а уже на следующей свече стрелка тихонько перемещается на более удобное место — будто никогда и не ошибалась. Или срабатывает так поздно, что движение уже закончилось. Или красиво печатала сигналы две недели, а потом рынок сменил характер — и всё рассыпалось, потому что система изначально была заточена лишь под один тип дня. Нам это тоже надоело. Поэтому мы создали противоположное. Omni Flow не перерисовывает и не гонится за ценой. То, что вы видели — это то, что видела система. Она читает рынок так, как его читает опытный трейдер: тренд, структура, давление, истощение и ритм — всё одновременно, вместо того чтобы ставить всё на пересечение двух линий и молиться, что условия никогда не изменятся. И вот что большинство инструментов не могут сказать: системе всё равно, как вы торгуете. Тренды, пробои, откаты, дивергенции, даже чистые контртрендовые развороты — система покрывает каждый из них. Это не стратегия, под которую нужно подстраиваться. Это линза. Вы сохраняете свой стиль, а она просто показывает те части картины, которые вы упускали. А теперь честная часть — потому что этот рынок уже достаточно вас испытал: У нас нет бесплатного советника, которым мы вас подкупаем. Нет бесплатного инструмента в обмен на пять звёзд. Всё просто: используйте. Если система заслужит место на вашем графике — оставьте хороший отзыв. Если нет — напишите самый жёсткий отзыв, какой только можете придумать. Мы предпочитаем правду. Эта система существует по одной причине: нам нужно быстро собрать деньги для проекта, и мы предпочитаем сделать это, дав вам в руки что-то действительно стоящее, а не манипулируя рейтингами. Дайте ей неделю. После этого вы не захотите открывать график без неё.



👉 Полный разбор — как работает каждый элемент и как читать систему как профессионал — находится в руководстве. Напишите мне после покупки, чтобы получить свой экземпляр. Настройка (важно): Добавьте этот индикатор на один и тот же график 2 раза. В первом случае выберите опцию Основной график + Подокно 1. Во втором случае откройте настройки входных параметров и выберите Подокно 2. Оба варианта дают вам полную систему. Выберите комбинированный режим для использования в тестере стратегий.





Вы будете делать это не в одиночку — и чем раньше вы доверитесь, тем меньше заплатите. Каждая покупка включает место в OmniFlow Club: закрытом пространстве, где владельцы действительно общаются. Делитесь сетапами, которые работают, публикуйте недели, которые не задались, и перенимайте приёмы, выходящие за рамки руководства — потому что некоторые из лучших способов использовать этот инструмент приходят от других трейдеров, а не от меня. Опубликуйте убыточную сделку, не согласитесь или оставьте честный отзыв — и ваше место останется за вами. Удаляются только спамеры и продавцы. (Если у продукта одни пятизвёздочные отзывы — спросите себя, кто нажимает на «удалить».)

Цена для ранних сторонников: стоимость растёт на $1 в день, пока не достигнет $89 — никаких фальшивых обратных отсчётов, никаких «осталось только 2», только публичное правило. Чем раньше вы доверитесь — тем меньше заплатите.