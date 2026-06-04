OmniFlow Intraday Trading System MT5

Omni Flow — Внутридневная Торговая Система Прочитайте отзывы о каждом «бестселлере» на этом рынке — и вы снова и снова увидите одни и те же три слова: перерисовка, запаздывание, иссякло. Сигнал появляется, вы входите в сделку, а уже на следующей свече стрелка тихонько перемещается на более удобное место — будто никогда и не ошибалась. Или срабатывает так поздно, что движение уже закончилось. Или красиво печатала сигналы две недели, а потом рынок сменил характер — и всё рассыпалось, потому что система изначально была заточена лишь под один тип дня. Нам это тоже надоело. Поэтому мы создали противоположное. Omni Flow не перерисовывает и не гонится за ценой. То, что вы видели — это то, что видела система. Она читает рынок так, как его читает опытный трейдер: тренд, структура, давление, истощение и ритм — всё одновременно, вместо того чтобы ставить всё на пересечение двух линий и молиться, что условия никогда не изменятся. И вот что большинство инструментов не могут сказать: системе всё равно, как вы торгуете. Тренды, пробои, откаты, дивергенции, даже чистые контртрендовые развороты — система покрывает каждый из них. Это не стратегия, под которую нужно подстраиваться. Это линза. Вы сохраняете свой стиль, а она просто показывает те части картины, которые вы упускали. А теперь честная часть — потому что этот рынок уже достаточно вас испытал: У нас нет бесплатного советника, которым мы вас подкупаем. Нет бесплатного инструмента в обмен на пять звёзд. Всё просто: используйте. Если система заслужит место на вашем графике — оставьте хороший отзыв. Если нет — напишите самый жёсткий отзыв, какой только можете придумать. Мы предпочитаем правду. Эта система существует по одной причине: нам нужно быстро собрать деньги для проекта, и мы предпочитаем сделать это, дав вам в руки что-то действительно стоящее, а не манипулируя рейтингами. Дайте ей неделю. После этого вы не захотите открывать график без неё.

👉 Полный разбор — как работает каждый элемент и как читать систему как профессионал — находится в руководстве. Напишите мне после покупки, чтобы получить свой экземпляр. Настройка (важно): Добавьте этот индикатор на один и тот же график 2 раза. В первом случае выберите опцию Основной график + Подокно 1. Во втором случае откройте настройки входных параметров и выберите Подокно 2. Оба варианта дают вам полную систему. Выберите комбинированный режим для использования в тестере стратегий.


Вы будете делать это не в одиночку — и чем раньше вы доверитесь, тем меньше заплатите. Каждая покупка включает место в OmniFlow Club: закрытом пространстве, где владельцы действительно общаются. Делитесь сетапами, которые работают, публикуйте недели, которые не задались, и перенимайте приёмы, выходящие за рамки руководства — потому что некоторые из лучших способов использовать этот инструмент приходят от других трейдеров, а не от меня. Опубликуйте убыточную сделку, не согласитесь или оставьте честный отзыв — и ваше место останется за вами. Удаляются только спамеры и продавцы. (Если у продукта одни пятизвёздочные отзывы — спросите себя, кто нажимает на «удалить».)

Цена для ранних сторонников: стоимость растёт на $1 в день, пока не достигнет $89 — никаких фальшивых обратных отсчётов, никаких «осталось только 2», только публичное правило. Чем раньше вы доверитесь — тем меньше заплатите.


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AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (8)
Индикаторы
Trend Forecaster - это индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы пробоя, анализ возможных зон разворота, данные о рыночном диапазоне и визуальную панель статистики в одном рабочем пространстве на графике. Индикатор показывает сигналы Buy и Sell, отслеживает Average Range и Current Range, а также может автоматически настраивать Sensitivity для текущего символа и таймфрейма. Ручная настройка Sensitivity тоже доступна. Индикатор можно использовать на валютных парах Forex, металлах, акц
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
Индикаторы
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Индикаторы
Этот индикатор обнаруживает разворот цены зигзагообразно, используя только анализ ценового действия и канал Дончиана. Он был специально разработан для краткосрочной торговли, без перекраски или перекраски вообще. Это фантастический инструмент для проницательных трейдеров, стремящихся увеличить сроки своих операций. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Это обеспечивает ценность на каждом таймфрейме Реал
A2SR MT5 for Smarter Trading Decision
Yohana Parmi
5 (2)
Индикаторы
A2SR для MT5 Индикатор: Автоматизированный фактический спрос и предложение (S/R). + Торговые инструменты. Product description in English here. --   Guidance   : -- at   https://www.mql5.com/en/blogs/post/734748/page4#comment_16532516 -- and  https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog .. MT4 version  https://www.mql5.com/en/market/product/5225 Мощный, подлинный и экономящий время для более разумных торговых решений + Объекты, совместимые с EA. Основные преимущества Опережающие фактические ур
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
Индикаторы
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Power of Three AMD Protocol
Ravi Gurung
5 (1)
Индикаторы
ICT PO3 (Power of 3) AMD Protocol Framework Indicator True Time & Structure Integration   |  Non-Repainting | Real-Time  | Multi-Asset  | MT4 Version Available Full Setup Guide & Strategy Playbook: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768683 MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/171742 Indicator Overview The ICT PO3 AMD Protocol Framework is a complete structural overlay for MetaTrader 5 that maps the True Daily Cycle directly onto your lower-timeframe execution chart. It projects
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