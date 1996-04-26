OmniFlow Intraday Trading System MT4

Omni Flow — Внутридневная Торговая Система Прочитайте отзывы о каждом «бестселлере» на этом рынке — и вы снова и снова увидите одни и те же три слова: перерисовка, запаздывание, иссякло. Сигнал появляется, вы входите в сделку, а уже на следующей свече стрелка тихонько перемещается на более удобное место — будто никогда и не ошибалась. Или срабатывает так поздно, что движение уже закончилось. Или красиво печатала сигналы две недели, а потом рынок сменил характер — и всё рассыпалось, потому что система изначально была заточена лишь под один тип дня. Нам это тоже надоело. Поэтому мы создали противоположное. Omni Flow не перерисовывает и не гонится за ценой. То, что вы видели — это то, что видела система. Она читает рынок так, как его читает опытный трейдер: тренд, структура, давление, истощение и ритм — всё одновременно, вместо того чтобы ставить всё на пересечение двух линий и молиться, что условия никогда не изменятся. И вот что большинство инструментов не могут сказать: системе всё равно, как вы торгуете. Тренды, пробои, откаты, дивергенции, даже чистые контртрендовые развороты — система покрывает каждый из них. Это не стратегия, под которую нужно подстраиваться. Это линза. Вы сохраняете свой стиль, а она просто показывает те части картины, которые вы упускали. А теперь честная часть — потому что этот рынок уже достаточно вас испытал: У нас нет бесплатного советника, которым мы вас подкупаем. Нет бесплатного инструмента в обмен на пять звёзд. Всё просто: используйте. Если система заслужит место на вашем графике — оставьте хороший отзыв. Если нет — напишите самый жёсткий отзыв, какой только можете придумать. Мы предпочитаем правду. Эта система существует по одной причине: нам нужно быстро собрать деньги для проекта, и мы предпочитаем сделать это, дав вам в руки что-то действительно стоящее, а не манипулируя рейтингами. Дайте ей неделю. После этого вы не захотите открывать график без неё.

👉 Полный разбор — как работает каждый элемент и как читать систему как профессионал — находится в руководстве. Напишите мне после покупки, чтобы получить свой экземпляр. Настройка (важно): Добавьте этот индикатор на один и тот же график 2 раза. В первом случае выберите опцию Основной график + Подокно 1. Во втором случае откройте настройки входных параметров и выберите Подокно 2. Оба варианта дают вам полную систему. Выберите комбинированный режим для использования в тестере стратегий.


Вы будете делать это не в одиночку — и чем раньше вы доверитесь, тем меньше заплатите. Каждая покупка включает место в OmniFlow Club: закрытом пространстве, где владельцы действительно общаются. Делитесь сетапами, которые работают, публикуйте недели, которые не задались, и перенимайте приёмы, выходящие за рамки руководства — потому что некоторые из лучших способов использовать этот инструмент приходят от других трейдеров, а не от меня. Опубликуйте убыточную сделку, не согласитесь или оставьте честный отзыв — и ваше место останется за вами. Удаляются только спамеры и продавцы. (Если у продукта одни пятизвёздочные отзывы — спросите себя, кто нажимает на «удалить».)

Цена для ранних сторонников: стоимость растёт на $1 в день, пока не достигнет $89 — никаких фальшивых обратных отсчётов, никаких «осталось только 2», только публичное правило. Чем раньше вы доверитесь — тем меньше заплатите.


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4.81 (21)
Индикаторы
Индикатор M1 Arrow основан на естественных принципах торговли на рынке, включая анализ волатильности и объема. Индикатор можно использовать с любым таймфреймом и валютной парой. Один простой в использовании параметр индикатора позволит вам адаптировать сигналы к любой валютной паре и таймфрейму, на котором вы хотите торговать. Помимо основного алгоритма, основанного на сигналах на покупку и продажу, индикатор также имеет множество встроенных дополнительных стратегий, которые вы можете выбрать в
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Индикаторы
Trend Trading - это индикатор, предназначенный для получения максимальной прибыли от трендов, происходящих на рынке, путем определения времени отката и прорыва. Он находит торговые возможности, анализируя, что делает цена во время установленных тенденций. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Торгуйте на финансовых рынках с уверенностью и эффективностью Прибыль от устоявшихся тенденций без проволочек Признать прибыльные откаты, пр
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.26 (38)
Индикаторы
При торговле по тренду основная сложность — не в том, чтобы найти уровень, а в том, чтобы понять, где вход действительно имеет смысл. Цена часто реагирует на уровни, но не даёт продолжения — из-за этого появляются ложные входы или пропущенные движения. Owl Smart Levels показывает не просто уровни , а зоны, сформированные с учётом структуры движения и отката. Это позволяет по-другому смотреть на точки входа и избегать части ложных сигналов. Что входит в систему Owl Smart Levels? Owl Smart Levels
MTF Supply Demand Zones
Georgios Kalomoiropoulos
4.82 (22)
Индикаторы
Следующее поколение автоматизированных зон спроса и предложения. Новый инновационный алгоритм, работающий на любом графике. Все зоны создаются динамически в соответствии с ценовым действием рынка. ДВА ТИПА СИГНАЛОВ --> 1) ПРИ ПОПАДАНИИ ЦЕНЫ В ЗОНУ 2) ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НОВОЙ ЗОНЫ Вы не получите еще один бесполезный индикатор. Вы получаете полную торговую стратегию с проверенными результатами.     Новые особенности:     Оповещения, когда цена достигает зоны спроса/предложения     Оповещения
Automated Actual Support Resistance A2SR
Yohana Parmi
4.85 (62)
Индикаторы
А. Что такое A2SR?   * Это опережающий технический индикатор (без перерисовки, без запаздывания) . -- Учебники : -- на https://www.mql5.com/ru/blogs/post/734748/page4#comment_16532516   -- и https://www.mql5.com/ru/users/yohana/blog .. MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/140111 A2SR имеет особую технику определения уровней Поддержки (спроса) и Сопротивления (предложения). В отличие от обычного способа, который мы видели в сети, A2SR имеет оригинальную концепцию определения фак
Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL MT4
Genki Andou
Индикаторы
Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL (MT4) — Система из 7 фильтров + Гарантия RR для свинг-трейдинга XAUUSD Без перерисовки. Без перерисовки. Без задержек. Все сигналы фиксируются после подтверждения. Бонус для покупателей: Получите AI Zone Radar (стоимость $59) + PDF-руководство бесплатно при покупке. Напишите мне сообщение на MQL5 после покупки. AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834 Версия MT5 также доступна:  https://www.mql5.com/ja/market/product/177643?source=
Quant Direction
Georgios Kalomoiropoulos
Индикаторы
Quant Direction — это инструмент трехмерного анализа рынка. Он обеспечивает полностью объективный, основанный на алгоритмах анализ рынка, одновременно вычисляя точные процентные отклонения по нескольким параметрам. Разработанный с использованием передовых инструментов моделирования на основе искусственного интеллекта и тщательно протестированный, алгоритм предназначен для интерпретации рынка с уникальной точностью. Он может анализировать любую валютную пару или финансовый инструмент на вашей пла
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OmniFlow Intraday Trading System MT5
Nnamdi Temple Amakiri
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Omni Flow — Внутридневная Торговая Система Прочитайте отзывы о каждом «бестселлере» на этом рынке — и вы снова и снова увидите одни и те же три слова: перерисовка, запаздывание, иссякло. Сигнал появляется, вы входите в сделку, а уже на следующей свече стрелка тихонько перемещается на более удобное место — будто никогда и не ошибалась. Или срабатывает так поздно, что движение уже закончилось. Или красиво печатала сигналы две недели, а потом рынок сменил характер — и всё рассыпалось, потому что си
VWAP for IntradayTraders MT4
Nnamdi Temple Amakiri
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VWAP for IntradayTraders Session-aware VWAP lines for fast, precise scalps. ️ Inputs (MT4/MT5) Enable_Hourly_VWAP: Toggle hourly VWAP. Enable_Asia_VWAP: Toggle Asia session VWAP. Enable_Europe_VWAP: Toggle Europe session VWAP. Enable_NA_VWAP: Toggle North America session VWAP. Enable_Extended_VWAP: Toggle extended session VWAP. Enable_Daily_VWAP: Toggle daily VWAP. Asia Session (GMT) Session_Asia_Start_Hour: Asia session start time. Session_Asia_End_Hour: Asia session end time. Europe Sessi
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VWAP for IntradayTraders Session-aware VWAP lines for fast, precise scalps. ️ Inputs (MT4/MT5) Enable_Hourly_VWAP: Toggle hourly VWAP. Enable_Asia_VWAP: Toggle Asia session VWAP. Enable_Europe_VWAP: Toggle Europe session VWAP. Enable_NA_VWAP: Toggle North America session VWAP. Enable_Extended_VWAP: Toggle extended session VWAP. Enable_Daily_VWAP: Toggle daily VWAP. Asia Session (GMT) Session_Asia_Start_Hour: Asia session start time. Session_Asia_End_Hour: Asia session end time. Europe Sessi
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